Die ADR will Gambia ablösen, weil sie „Lëtzebuerg gär huet“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die ADR hat bei den Chamberwahlen viel vor. „Wir treten an, um die Gambia-Regierung abzulösen“, lautete die Kampfansage von Spitzenkandidat Fred Keup vor rund 100 Menschen am Freitagabend im Bartringer Centre Attert. Dort präsentierte die ADR ihre 60 Kandidaten für die Chamberwahlen. Die positiven Wahlresultate bei den Gemeindewahlen hätten die ADR beflügelt. Als einzige Partei habe man in allen Gemeinden hinzugewonnen - im Gegensatz zur Konkurrenz, wie Keup betont.

Die ADR freue sich deshalb auf die Wahlen. Und die anderen Parteien? „Die haben Angst“, sagt Keup und reagierte auf Medienberichte der vergangenen Wochen, die ADR habe nach internen Unstimmigkeiten Mitglieder verloren.

Fred Keup will bei den Chamberwahlen die Gambia-Regierung stürzen, so sein Vorhaben im Oktober. Foto: Christophe Olinger

Unter anderem die Wochenzeitung „Lëtzebuerger Land“ hatte in der Ausgabe vom 21. Juli 2023 angedeutet, dass aus Parteienkreisen Gerüchte herumgehen, fast 100 Mitglieder seien im Norden zurückgetreten. „Das stimmt absolut nicht“, versicherte Keup vor seinen Anhängern. Die ADR habe sogar 49 Mitglieder in letzter Zeit hinzugewonnen - über das ganze Jahr hinweg sogar 200. Mit 2.000 Mitgliedern sei die ADR „eine Partei, die ständig wächst“, so Keup.

Lesen Sie auch:Fred Keup: "Roy Reding hat sich selbst von der Zentrum-Liste ausgeschlossen"

Der Spitzenkandidat kündigte zudem an, das Wahlprogramm der ADR werde die Partei Ende August präsentieren. Das Wahlmotto steht bereits: Die ADR will „Luxemburg nicht aufgeben“, weil sie „Lëtzebuer gär huet“, so die Botschaft der Kampagne.

Die 60 Kandidaten der ADR für die Chamberwahlen Foto: Christophe Olinger

Koalition zwischen ADR und CSV bleibt Präferenz

Dass die ADR regieren mag, das kristallisiert sich aus der Rede Keups heraus. Darauf angesprochen, gibt sich der Kandidat gemäßigter: "Wir wollen nicht unbedingt in die Regierung. Wenn wir müssen, dann werden wir weiterhin eine starke Opposition sein." Dass andere Parteien bereits angekündigt haben, nicht mit der ADR koalieren zu wollen, will der Spitzenkandidat ebenso wenig gelten lassen: "Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht mit uns regieren wollen. Das entscheiden nicht die Parteispitzen, sondern auch andere in der Partei. Und das Volk", so Keup.

Beim Parteikongress vor einigen Monaten hatte der Spitzenkandidat klar eine Koalition mit der CSV angestrebt und einen Appell an Luc Frieden gerichtet. Auch in Bartringen sprach er sich für eine Koalition mit der CSV aus: "Es ist unsere Präferenz. Aber wir können uns eine Koalition mit allen vorstellen, auch wenn manche uns näher stehen. Sonst werden wir so lange hinzugewinnen, bis keiner mehr an uns vorbeikommt", sagt Keup.

Spitzenkandidat Fred Keup präsentiert seinem Vorgänger und Ehrenpräsident Gast Gybérien den Wahlslogan der ADR: „Lëtzebuerg gär hunn“ Foto: Christophe Olinger

Die 60 Kandidaten der ADR für die Chamberwahlen

Seit Freitagabend stehen nun auch die 60 Kandidaten für die Chamberwahlen fest. Dabei setzt die ADR auf ihre üblichen Zugpferde der vergangenen Legislaturperioden: Im Bezirk Süden führen Spitzenkandidat Fred Keup und sein Abgeordneten-Kollege Fernand Kartheiser die Liste an. Im Norden übernehmen der Abgeordnete Jeff Engelen und der Präsident des Nordkommitees, Michel Lemaire, die Spitzenkandidatur sowie Alexandra Schoos, Vize-Präsidentin der Partei, und der Bürgermeister von Stadtbredimus, Robi Beissel, im Osten. Der frisch gebackene Gemeinderat der Stadt Luxemburg, Tom Weidig, und Alex Penning sind Spitzenkandidaten im Bezirk Zentrum.

Bezirk Süden Fred Keup (43, Mamer), Fernand Kartheiser (64, Fenningen), Michel Bojanovic (47, Kayl), Jana Brück (23, Zolwer), Amilcar Caetano (66, Tetingen), Graziella Castellano (55, Düdelingen), Lenka Divis (48, Küntzig), Christian Fassbinder (53, Zolwer), Emilie Goderniaux (32, Oberkorn), Christophe Grisius (26, Bettemburg), Dan Hardy (51, Olm), Jean-Marie Kalmus (61, Rodingen), Arlette Kieffer (58, Petingen), Pierrette Koehler (53, Hüncheringen), Patrick Kohn (55, Bettemburg), Luc Firmin Martiny (37, Bridel), Sylvie Mischel (57, Fingig), Luc Reyter (37, Zolwer), Mara Schammo (57, Zolwer), Bernard Schmit (54, Esch/Alzette), Kevin Serafini (31, Esch/Alzette), Rosella Spagnuolo (37, Düdelingen), Viviane Tarayre (51, Rollingen)

Die Kandidaten für den Bezirk Süden Foto: Foto: ADR

Bezirk Osten Alexandra Schooss (35, Berdorf), Robi Beissel (55, Stadtbredimus), Jang Modert (34, Schifflingen), Jean Schoos (63, Berdorf), Yannick Schreiner (34, Grevenmacher), Alain Vossen (36, Christnach), Marc Welter (50, Bech-Kleinmacher)

Die Kandidaten für den Bezirk Osten Foto: Foto: ADR

Bezirk Norden Jeff Engelen (70, Trotten), Michel Lemaire (35, Clerf), Jessica Christ (28, Useldingen), Norbert Freymann (63, Mertzig), Laurent Gallinaro (35, Weiswampach), Moniqua Jaeger (57, Vichten), Carlo Kirsch (46, Nocher), Marie-Josée Wagner (61, Mertzig), Kathrin Wolff (23, Useldingen)

Die Kandidaten für den Bezirk Norden Foto: Foto: ADR

Bezirk Zentrum Tom Weidig (50, Luxemburg), Alex Penning (53, Luxemburg), Marc Adamy (69, Ernzen), Ramon Biermann (55, Luxemburg), Yves Boden (62, Luxemburg), Alphonse Conrardy (67, Luxemburg), André Faber (39, Luxemburg), Marie-Andrée Faber-Schanen (79, Luxemburg), Marie-Thérèse Fuchs (73, Luxemburg), David Gawlik (40, Heisdorf), Krystyna Gawlik (62, Heisdorf), Marco Jakoby (49, Itzig), Serge Jochheim (46, Helmsingen), Taylor King (31, Luxemburg), Tracy Macri (29, Ötringen), Nadejda Muller-Trotsenko (52, Luxemburg), Pierrot Simon (65, Luxemburg), Goulnora Soultanova (64, Luxemburg), Nicky Véronique Stoffel (48, Howald), Laurence Wolff-Weiss (45, Heffingen), Maksymilian Woroszylo (26, Oberanven)