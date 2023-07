Der zweite Anlauf für kostenloses Wasser

Share this with email

Es ist der zweite Anlauf: Nach 2016 fordert eine Petition ein weiteres Mal, dass Restaurants ihren Gästen kostenlos eine Karaffe mit Wasser anbieten. Begründet wird der Vorschlag zum einen mit dem Verweis auf das Ausland; beispielsweise in Frankreich ist die Karaffe bei Tisch eine gängige Praxis. Zum anderen argumentiert der Petitionär, dass der Zugang zu Trinkwasser ein Menschenrecht sei.

In seiner jüngsten Sitzung hat der zuständige parlamentarische Ausschuss 18 Petitionen gutgeheißen, die nun darauf hoffen dürfen, das Quorum von 4.500 Unterschriften zu erreichen, sodass es zu einer Anhörung in der Chamber kommt. So fordert zum Beispiel kurz vor Beginn des alljährlichen „congé collectif“ im Baugewerbe die Petition 2844 dessen Abschaffung; gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sollte es den Betrieben möglich sein, zu arbeiten, so die Begründung.

Kürzung der Legislaturperiode

Um eine bessere Repräsentativität zu gewährleisten, das Vertrauen in die Politik zu stärken und die politische Kontrolle durch die Wähler zu verbessern, schlägt die Petition 2778 die Kürzung der Wahlperioden um ein Jahr vor – von sechs auf fünf Jahre bei Gemeinderatswahlen und von fünf auf vier bei den Parlamentswahlen.

Flüge unter zwei Stunden sollen zwischen Luxemburg und anderen europäischen Städten untersagt werden, falls es alternativ dazu Bahnverbindungen gibt: Diese Forderung ist Gegenstand der Petition 2816; indem sich Staaten und Airlines darauf verständigten, könnten sie sich konkret im Kampf gegen den Klimawandel einbringen und den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Um Züge geht es in der Petition 2812: Sie verlangt die Abschaffung der ersten Klasse; auf diese Weise könnte zu den Stoßzeiten das Fassungsvermögen in den Zügen erweitert werden.

Stärkere juristische Konsequenzen fordert die Petition 2838 bei jeder Art von Diskriminierung, Gewalt, Mobbing, Stalking oder Hassreden. Wer sich dazu verleiten lasse, soll rechtlich belangt und auch bestraft werden, so das Argument.

Die Petition 2829 sorgt sich um die Sicherheit auf Radwegen und spricht sich deshalb dort für ein Handy- und Kopfhörerverbot aus.