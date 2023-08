„Der Krieg ist immer präsent“

Share this with email

Bis zur Ankunft in Kiew waren es noch 30 Kilometer. Das „Wort“ hat LW-Journalist Michael Merten zu seiner Solidaritätstour in die Ukraine befragt. Da hatte er 2.677 Kilometer und 20.290 Höhenmeter mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Was waren die bisherigen Höhepunkte Deiner Reise? Die vielen kleinen Begegnungen mit Menschen unterwegs. Einmal habe ich Schutz vor der Hitze in einer Bushaltestelle gesucht. Da kam eine ältere Frau und als sie erfuhr, warum ich mit dem Fahrrad nach Kiew fahre, hat sie spontan 100 Hrywnja (2,50 Euro) gespendet. Für diese Frau war das viel Geld. Landschaftlich ist die Gegend um die Karpaten und ihre Ausläufer wunderschön. Dort bin ich auch wandern gewesen, das ist traumhaft. Am Fluss Dnister gibt es eine Gegend, in der dieser zum See aufgestaut wird, auch dort ist es wunderschön und ich habe die Zeit zeltend mit einer Gruppe von Katamaranen verbracht.

In den Karpaten. Foto: Michael Merten

Wo hast Du geschlafen? Ich habe oft wild gezeltet. Eine besondere Station war das Freilichtmuseum in Tschechien mit Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg; ich hatte nichts anders gefunden. Ansonsten war ich in Pensionen und Unterkünften. Hier in der Ukraine ist das freie Zelten nicht so einfach. Am Dnister ist es erlaubt, aber ansonsten herrscht Ausgangssperre.

Eine Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg in Tschechien. Foto: Michael Merten

Wie viel bekommst Du vom Krieg mit? Ich bin bewusst nicht in Frontgebiete gefahren, das wäre leichtsinnig und ein Himmelfahrtskommando. Man bekommt aber jeden Tag etwas davon mit, und sei es durch den Alarm vor Luftraumschlägen. Ich sehe viele Soldaten und im Gespräch mit den Menschen ist der Krieg auch immer präsent: Jeder hat hier jemanden verloren, Familienangehörige wurden verletzt, Häuser sind beschädigt durch Granateneinschläge.

Wie ist die Stimmung vor Ort? Ich bin etliche Male in Dörfern von einer Gruppe Menschen empfangen worden und wir haben Zeit zusammen verbracht. Das war schön, weil die Menschen dann gesagt haben: Heute habe ich mal nicht an den Krieg gedacht. Die Ukrainer zeigen ihr Leid nicht, aber natürlich sind sie müde. Trotzdem gibt es einen Optimismus, dass sie den Krieg gewinnen werden und der ist überhaupt nicht aufgesetzt. Eine Frau sagte mir: Lieber sterben, als den Russen in die Hände zu fallen.

Auf wie viel Interesse trifft der Charity-Aspekt Deiner Reise?

Michael Merten wird in Vinnytsia empfangen. Foto: Shot the Moment/Sergey Gomon

Ich bestreite alle Ausgaben selbst, die Spenden kommen direkt bei Hilfsorganisationen vor Ort an. Ich bin hier weit und breit der einzige Radreisende. Sobald ich den Menschen erzähle, warum ich als Ausländer diese Tour mache, gibt es viel Hilfsbereitschaft. Das motiviert natürlich. Außerdem sind sie neugierig, wenn sie von Luxemburg hören.