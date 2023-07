Den Schatz aus der Tiefe der Lorraine bergen

So will Fokus die Energiewende schaffen

So will Fokus die Energiewende schaffen

Fokus setzt bei der energetischen Transition auf Wasserstoff. Weißen Wasserstoff. Die Partei um ihren Spitzenkandidaten Frank Engel sieht die Vorkommen, die unter der lothringischen Erde schlummern, als Chance, Wasserstoff als alternative Energiequelle zu etablieren.

Voraussetzung dafür ist für Engel und seine Mitstreiter, dass die Politik den Willen dazu aufbringt - und sich vom „tout électrique“, wie ihn Déi Gréng praktizieren würden, verabschiede. Dies ist nach Ansicht von Engel umso notwendiger, als Sonne und Wind zu keiner stabilen Stromversorgung führten.

Mit dem weißen Wasserstoff sei dies anders. Das Feld bei Sankt-Avold, in einer Tiefe von 3.000 Metern gelegen, habe ein Potenzial von jährlich 50 Millionen Tonnen und sei zudem regenerativ. Damit könnte der bis 2030 geschätzte EU-weite Verbrauch um 2,5 Mal übertroffen werden.

Als großen Vorteil erachtet Frank Engel die Umkehr der Erzählung: Aus Wasserstoff könne nun Strom erzeugt werden. Bislang benötigt man Strom, um grünen Wasserstoff herzustellen.

Eine Herstellung die zudem durch die Prinzipien der Additionalität und der Wirksamkeit ausgebremst werde, gibt der Fokus-Leader zu bedenken. Dadurch bliebe grüner Wasserstoff eine rare Ressource und nur bedingt alltagtauglich. Anders als der in der Natur vorhandene weiße Wasserstoff, den sich Engel insbesondere als Energiequelle in der Industrie und beim Schwertransport - zu Wasser, zu Land und in der Luft - vorstellen kann.

Bei der Erschließung sieht Engel neben der politischen Überzeugung den finanziellen Aufwand als die große Herausforderung.

Bei der Erschließung sieht Engel neben der politischen Überzeugung den finanziellen Aufwand als die große Herausforderung; dies sei mit ein Grund, weshalb im Mali ein Feld von der Größe der Schweiz bis dato nicht genutzt werde. Die Risiken eines technologischen Scheiterns oder von ökologischen Kollateralschäden können derzeit nicht eingeschätzt werden, da der weiße Wasserstoff noch nie angezapft wurde.

Lesen Sie auch:„Wir sind nicht nur eine Frank-Engel-Partei“

Für Luxemburg sieht man bei Fokus gleich mehrere Chancen. So seien luxemburgische Unternehmen an dieser energetischen Alternative interessiert, die Vorkommen in der Lorraine könnten der Entwicklung der Großregion helfen und im Mali bietet sich über die Kooperationshilfe hinaus eine weitere Zusammenarbeit an.

Fokus und Engel in die Chamber

Mit Blick auf die Chamberwahlen bildet die Energiepolitik einen der thematischen Schwerpunkte, neben Familie und Bildung, der Wachstumsfrage und den öffentlichen Finanzen. Damit wolle man den Diskurs beleben, so Fokus-Präsident Marc Ruppert und sich vom inhaltsleeren beziehungsweise destruktiv-populistischen Diskurs der Konkurrenz abgrenzen.

Beim Kongress am 22. Juli soll der personelle Grundstein für den 8. Oktober gelegt werden; Ziel sei es, so Ruppert, „Frank Engel und Fokus in die Chamber zu bekommen“.