Déi Lénk wollen wissen: "Wiem gehéiert dëst Haus?"

Die Jahre vergehen und doch ändert sich manches nicht - so steht es auch um die Wohnungskrise. Die Antwort auf die Frage von Déi Lénk ist dabei eigentlich Nebensache.

Ein Gebäude in der Avenue de la Liberté steht seit über anderthalb Jahren leer. Für Déi Lénk ein Sinnbild der verfehlten Wohnungsbaupolitik der Regierung. Foto: Chris Karaba

Seit mehr als anderthalb Jahren hängen sie vor der Nummer 30 in der Avenue de la Liberté im Garer Quartier: sieben Plakate, darauf sieben Notmaßnahmen, um die Wohnungskrise in den Griff zu bekommen. Was seitdem passiert ist: genau nichts. Denn die Plakate hängen bis heute dort. Das bedeutet: Die Wohnung steht weiterhin leer.

Was sich nun aber geändert hat: Statt den sieben Maßnahmen hängt nun seit Mittwoch ein rotes Plakat mit einer weißen Aufschrift: „Wiem gehéiert dëst Haus?“ – eine Aktion von Déi Lénk, die damit auf den Stillstand in der Wohnungsbaupolitik aufmerksam machen. Vor allem auf das Leerstands-Problem. „In dem Haus gäbe es eigentlich Platz für mindestens drei Familien oder 20 Leute“, bemängelt Gary Diderich, Co-Sprecher von Déi Lénk vor dem leerstehenden Gebäude am Mittwoch.

Hauseigentümer müssten stärker in die Verantwortung gezogen werden. Leerstehende Wohnungen, von denen es rund 20.000 in Luxemburg gibt, zu mobilisieren, sei nämlich die wirksamste und schnellste Lösung, um Menschen unterzubringen. Der angedachte Gesetzesentwurf der Regierung über eine Mobilisierungssteuer werde das Problem allerdings nicht lösen, kritisiert Diderich.