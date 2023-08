Déi Lénk wollen Staatsrat in jetziger Form abschaffen

Marc Baum und David Wagner machen am Präsidenten des Staatsrats, Christophe Schiltz die politischen Verwicklungen deutlich: Er sei LSAP-Mann, hoher Funktionär im Außenministerium und nehme an den LSAP-Fraktionssitzungen teil. Foto: Luc Deflorenne

Déi Lénk sind aufgebracht. Die letzten Enthüllungen der Kollegen von Reporter.lu zu Interessenkonflikten verschiedener Staatsräte, die auch für die Privatwirtschaft tätig sind, und zum vorzeitigen Verschicken eines Gutachtens an einen Arbeitgeber, ließen das Fass jetzt überlaufen. „Der Staatsrat ist undemokratisch und unsozial und darf in dieser Form nicht weitermachen“, forderte der ehemalige Abgeordnete David Wagner am Dienstag.

Er sei historisch gesehen das Resultat eines undemokratischen Staatsstreichs im Jahre 1856, als die Obrigkeit ihre Privatinteressen schützen wollte und daran habe sich bis heute nichts geändert. „Der Staatsrat stellt sich als erhabene Institution dar, die in aller Weisheit die Chamber auf Fehler in Gesetzesprojekten hinweist. Staatsräte sind nicht gewählt, üben aber viel Macht aus und stellen die Macht der Volksvertreter in Frage. Sie kommen aus der Oberschicht und treten für die Interessen der Großbesitzer und Reichen ein“, stellte Wagner fest.

Systematischer Machtmissbrauch

Auch sein Parteikollege, der ehemalige Abgeordnete Marc Baum, prangerte „Machtmissbrauch“ an, indem die Ministerien mit den formellen Einsprüchen unter Druck gesetzt würden, die Gutachten politisiert und fortschrittliche Gesetzesprojekte über Jahre verschleppt würden. Er machte die Kritik an konkreten Beispielen fest. So habe der Staatsrat sich sieben Jahre gewehrt, den Verfassungsvorschlag der Linken zu begutachten – mit dem Argument, dieser sei nicht nötig, denn es gebe schon einen Vorschlag. „Das ist ein flagrantes Missverständnis von demokratischen Initiativen“, monierte Baum.

2016 habe Wagner zwei Gesetzesvorschläge eingebracht, unter anderem dass Eigentümer an den Maklerkosten beteiligt werden sollen. Der Staatsrat belegte den Vorschlag mit einem formellen Einspruch, weil die Handelsfreiheit eingeschränkt sei, obwohl sich Déi Lénk am belgischen Gesetz orientiert haben. Dann legte Wohnungsbauminister Henri Kox denselben Vorschlag vor und auf einmal gab es keinen Einspruch mehr – ein Zeichen dafür, dass politisch begutachtet würde, obwohl der Staatsrat dazu nicht befugt ist.

Das habe sich ebenso beim Gesetz zu den ambulanten Krankenhausstrukturen gezeigt, zu dem die Staatsräte zwei sehr kritische Gutachten abgaben, die ein „politisches Pamphlet für die Privatisierung des Gesundheitswesens“ waren. Dennoch wurde das Gesetz angesichts der Dringlichkeit abgenickt. Auch das Gesetz zum Baulandvertrag sei mit 27 formellen Einsprüchen regelrecht zerschossen worden, weil es an der heiligen Kuh des Eigentumsrechts gerüttelt habe, meinte Baum.

Das Disziplinarverfahren ändern

Und schließlich sei die von der Linken-Abgeordneten Nathalie Oberweis im Januar eingebrachte Resolution, dass auch die Staatsräte transparent ihre Interessen erklären müssten, in der Schublade der Chamber-Präsidentenkonferenz verschwunden. „Wir meinen, dass bislang nur die Spitze des Eisbergs zu sehen ist“, sagte Baum.

Die Linken fordern nun, dass der Staatsrat nicht mehr als beratendes Organ der Regierung, sondern als Teil der Chamber zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzesprojekten fungieren soll. Die Hälfte der Staatsräte sollte deshalb vom Parlament und die andere Hälfte von Organisationen der Zivilgesellschaft bestimmt werden, wie der Beratenden Menschenrechtskommission (CCDH).

Staatsräte müssten ihre Einkünfte und ihr Vermögen offenlegen, so wie die Abgeordneten auch – und es soll öffentlich gemacht werden, wer an einem Gutachten gearbeitet hat. Derweil müsse die Prozedur des internen Disziplinarrechts geändert werden – das müsse einer unabhängigen Instanz unterliegen und nicht dem Staatsrat selbst. Es gebe keine andere Organisation, die es den eigenen Mitgliedern überlasse, ob sie Interessenkonflikte offenlegen. „Es ist an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen“, betonte Baum. „Die Justiz muss prüfen, ob Korruption vorliegt.“