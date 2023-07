Déi Gréng im „Jetzt erst recht“-Modus

Es regnet an diesem Samstag. Die äußeren Bedingungen haben fast schon Symbolcharakter für das Abschneiden der Grünen bei den Kommunalwahlen. Drinnen, im Forum des Campus Geesseknäppchen, wo Déi Gréng ihr Programm für die Chamberwahlen verabschieden wollen, gibt es da und dort tröstende Umarmungen und aufmunternde Worte zu beobachten.

Wir haben geliefert. Sam Tanson Spitzenkandidatin

„Lasst euch nicht entmutigen“, spricht Sam Tanson denn auch gleich zu Beginn ihrer Kongressrede den rund 150 Delegierten Mut zu. Zur Politik würden auch Momente gehören, in denen man Stimmen und Mehrheiten verliere; davon dürfe man sich jedoch nicht unterkriegen lassen. Den Blick nach vorne auf den 8. Oktober gerichtet, gehe es nun mehr denn je darum, mit „neuem Elan für ein grünes Luxemburg“ weiterzumachen, um das Ergebnis aus 2018 zu wiederholen, gibt sich die Spitzenkandidatin kämpferisch.

Regierungsbilanz als Mutmacher

Die Gewissheit, dass dies in drei Monaten gelingen kann, schöpft sie aus der Regierungsbilanz ihrer Partei. „Wir haben geliefert“, lässt Sam Tanson die Arbeit ihrer Ministerkollegen Revue passieren und legt dabei einen besonderen Akzent auf die ur-grünen Themen. Beispiel Mobilität, wo im öffentlichen Transport mit kostenlosem und flächendeckendem Angebot ein „Quantensprung“ erfolgt sei, Beispiel Energiepolitik, wo die Produktion von grünem Strom heute dem Verbrauch der Haushalte entspreche, Beispiel Landesplanung, wo Programme directeur und sektorielle Leitpläne den „Wildwuchs gestoppt“ hätten, Beispiel Abfallwirtschaft mit fünf weit reichenden Gesetzen zur Müllervermeidung, Beispiel Klimapolitik, wo durch eine Vielzahl an Instrumenten die Bürger mit ins Boot genommen worden seien.

Die Rednerin hält aber auch der politischen Konkurrenz, insbesondere der CSV, den Spiegel vor. Beispielsweise im Wohnungsbau, wo die Kritik an Parteikollege Henri Kox „intellektuell unehrlich“ sei oder in der Sicherheitsfrage, wo Tanson die Idee einer Gemeindepolizei als „Phantom“ bezeichnet und daran erinnert, dass diese vor über 20 Jahren unter CSV-Regie abgeschafft wurde.

Bürgernähe groß schreiben

Mit Herzblut, mit den Bürgern, pragmatisch, „das heißt tatkräftig“ und mit Ideologie, „in ihrem ursprünglichen Sinn“, will Sam Tanson das Wahlprogramm der Grünen umsetzen. „Es ist unser Angebot für ein lebenswertes und gerechtes Luxemburg“, betont die Spitzenkandidatin. Und gibt den Anwesenden zwei wesentliche Botschaften mit auf den Weg: Sie sollen auf die Bürger zugehen und ihnen die grüne Politik erklären. Und sie sollen sich gegen jegliche Desinformation und gegen Grünen-Bashing wehren.

Kernpunkt des Programms, das Sam Tanson punktuell beleuchtet, ist die Klimapolitik, die auf alle anderen Bereiche abfärbt. Unter anderem soll ein nationaler Investitionsfonds für den energetischen Wandel geschaffen werden und, so will es die Parteijugend, ein Klimasparbuch zu diesem Fonds für jede(n) Neugeborenen geschaffen werden. Die Loslösung von fossilen Energien ist für die Grünen eine Frage des Klimaschutzes und der Unabhängigkeit; unter anderem soll sozial schwächeren Bürgern die Möglichkeit eines Sozial-Leasings für Elektro-Autos geboten werden.

Das Programm für die Chamberwahlen wird bei einer Enthaltung angenommen. © FOTO: Alain Piron

Im Wohnungsbau soll der Paradigmenwechsel und das Engagement der öffentlichen Hand, Staat und Gemeinden, fortgeschrieben und in der Landesplanung der einstige IVL-Gedanke, Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Mobilität zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen, mit Leben erfüllt werden.

„Die allerletzte Verantwortung muss stets beim Menschen liegen“, blickt die Spitzenkandidatin auf die Bereiche Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Sie müsse derart angewandt werden, dass sie die Gesellschaft effizienter und produktiver mache.

Wir wollen ein Land, in dem kein Kind in Armut lebt. Sam Tanson Spitzenkandidatin

„Wir wollen ein Land, in dem kein Kind in Armut lebt“, greift sie einen Punkt aus ihrer Antrittsrede als Spitzenkandidatin auf. In der Umsetzung bedeutet dies, dass Déi Gréng eine Kindergrundsicherung einführen wollen. Um die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie generell zu optimieren, soll die Elternzeit flexibler gestaltet, der „congé pour raisons familiales“ ausgebaut, eine Familienarbeitszeit eingeführt und Freiraum für neue Arbeitszeitmodelle, je nach Betrieb und Branche, geschaffen werden.

Spitzenkandidatin Sam Tanson befasst sich in ihrer Ansprache ausführlich mit der Regierungsbilanz der Grünen. © FOTO: Alain Piron

In der Gesundheitspolitik soll ein Masterplan für die Gesundheitsversorgung aufgestellt werden, der weit über das rezente Gerangel um IRM-Geräte hinausreiche, so Tanson, die auch zeitnahe eine gerechte Steuerreform in Aussicht stellt, sollten die Grünen in Regierungsverantwortung verbleiben. Dabei unterstreicht die Rednerin mit Blick auf den Vorschlag des CSV-Spitzenkandidaten, dass eine solche Reform nicht gleichbedeutend sei mit weniger Steuern für alle.

Nachdem Sam Tanson mit einer stehenden Ovation vom Rednerpult verabschiedet ist, ist die Annahme des Wahlprogramms „Liewenswäert, gerecht, zukunftssécher – dat ass eist Lëtzebuerg“ eine Formsache. Es wird nach kurzer Diskussion bei einer Enthaltung verabschiedet. Es erstreckt sich über 25 Kapitel und 150 Seiten und ist, so Co-Parteichef Meris Sehovic, ein „ambitioniertes Projekt mit gesellschaftsfähigen Lösungen“. „Mit Rezepten von vorgestern lassen sich die Herausforderungen von morgen nicht bewältigen“, unterstreicht derweil die Co-Vorsitzende Djuna Bernard, dass sich das grüne Programm von den Vorschlägen anderer Parteien abhebe.

Eindringlich warnt die Parteispitze vor der Gefahr der Populisten, die mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen bei den Wählern zu punkten versuchten - auch in Luxemburg, wo zwei „radikale, populistische Parteien“ von dieser Methode profitiert hätten, so Sehovic.

Djuna Bernard und Meris Sehovic warnen bei ihren Auftritt eindringlich vor der Gefahr der Populisten. © FOTO: Alain Piron

Im Anschluss an den Kongress widmen sich die vier Regionalkonferenzen den Kandidatenlisten für die Chamberwahlen. Diese werden ab kommendem Mittwoch vorgestellt.