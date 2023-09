Déi Gréng befürchten nach den Wahlen eine „Anti-Klima-Regierung“

Ohne Déi Gréng in einer Regierung befürchtet Spitzenkandidatin Sam Tanson das Schlimmste. Andere Parteien würden sich Klimaschutz nur auf die Fahne schreiben. Ohne es ernst zu meinen.

Grünen-Spitzenkandidatin Sam Tanson will nicht, dass die ambitiöse Klima- und Energiepolitik der letzten Jahre umsonst war – dafür sollen Déi Gréng wieder in eine Regierung. Foto: Alain Piron

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Rollen sind bei Déi Gréng klar verteilt: Spitzenkandidatin Sam Tanson ist das Sprachrohr der grünen Kampagne. Sie motiviert die Truppen, verteidigt die grüne Bilanz – und teilt gegen die politischen Kontrahenten aus, wenn notwendig. Dass sie Letzteres beherrscht, hat sie am Montag auf einer Pressekonferenz zur Schau gestellt. Ohne Déi Gréng in einer Regierung, befürchtet Tanson nämlich eine „Anti-Klima-Regierung“. Andere Parteien würden sich ohne größere Überzeugung „Klimaschutz“ auf die Fahne schreiben. „Wer sich mit den Details der anderen Parteien jedoch beschäftigt, sieht, dass Klimaschutz nur eine untergeordnete Rolle bei ihnen spielt.“

Eindeutiger kann die Botschaft nicht sein: Wer Klimaschutz stärken will, unterstützt das Original – und nicht die blasse Kopie. Zumindest kommunizieren Déi Gréng diese Botschaft offensiv nach Außen. Und dann kommen die Inhalte.

Lesen Sie auch:

Energiepolitik mit Zuckerbrot und Peitsche

Luxemburg könnte Wasserstoff aus der Großregion beziehen

Für inhaltliche Aufseher sorgte am Montag in erster Linie Energieminister Claude Turmes – er schlägt ein Sozialleasing für E-Autos vor. Ob Leasing oder Carsharing, das stehe noch nicht fest. Dass die Grünen durch das Angebot vor allem den ländlichen Raum ansprechen und auch im Norden des Landes die Mobilitätswende in Gang bringen wollen, ist hier das Ausschlaggebende.

Im Energiebereich könnte laut Turmes für Luxemburg vor allem der Wasserstoff von Bedeutung sein. Der Ausbau soll etappenweise stattfinden. Zuerst mit Pilotprojekten. Danach soll die Gesetzgebung zum Bau einer Pipeline in Angriff genommen werden. Als Letztes würde Luxemburg über Pläne auf EU-Ebene, Wasserstoff einzukaufen, an billigen Wasserstoff gelangen.

Luxemburg kann sich zusätzlich Hoffnung darauf machen, in der Großregion nach Wasserstoff fündig zu werden. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Université de Lorraine und des CNRS (Centre national de la recherche scientifique) wurde kürzlich ein riesiges Vorkommen an natürlichem Wasserstoff entdeckt. Turmes sei in regelmäßigem Kontakt mit dem Präsidenten der Großregion. Zum jetzigen Moment sei noch nicht klar, wie groß das Vorkommen ist und auf welche Weise der Wasserstoff abgebaut werden könne. Luxemburg verfolge allerdings das Projekt mit großem Interesse.