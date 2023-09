De Walpodcast (5): Walkampf – wéi geet deen eigentlech?

Share this with email

Für die fünfte Folge „Lëtzebuerg sicht de Superstar oder Walkampf – wéi geet dat eigentlech“ von De Walpodcast haben die Moderatorinnen Liz Mikos und Ines Kurschat wieder einmal freundliche Experten ins Studio geladen, die uns so manche spannende Geschichte erzählen können: Abbes Jacoby hat als ehemaliger Generalsekretär für Déi Gréng wesentlichen Anteil am heutigen Bekanntheitsgrad der Luxemburger Grünen und kennt das Geschäft des Wahlkampfes von der Pike auf, gerade wenn man nicht die Riesenmittel zur Verfügung hat.

Marc Glesener, Kommunikationsexperte, war Journalist, Chefredakteur beim „Luxemburger Wort“ und Wahlkampfmanager für die größte politische Partei in Luxemburg, die CSV, und hat in der Funktion Höhen und Tiefen erlebt. Mit ihnen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und in die Wahlkampfzentrale.

De Walpodcast ist die politische Podcast-Serie zu den bevorstehenden Chamberwahlen. Die Wort-Journalistinnen Liz Mikos und Ines Kurschat diskutieren mit Expertinnen und Experten Fragen und Analysen rund um das Wahlsystem, die Parteien und den Wahlkampf, der langsam an Fahrt aufnimmt.

Die Idee zur Walpodcast-Serie stammt aus dem Politik-Ressort, Konzept und Umsetzung von Podcast-Produzent Marc Blasius, der Wort-Politikredakteurin Ines Kurschat und der Online-Journalistin Liz Mikos.

Hintergrund war die Fragestellung: Wie können wir Menschen erreichen, die mit unserem Wahlsystem nicht so vertraut sind? Und ihnen wichtige Hintergründe zum besseren Verständnis des diesjährigen Wahlkampfes und der hiesigen Parteienlandschaft an die Hand geben? Was sind die Themen jener, die vielleicht nicht jeden Tag die Politik-Seiten des „Luxemburger Wort“ akribisch lesen?

Ab Mitte September Treffen mit dem Spitzenkandidaten

Und weil das „Luxemburger Wort“ ab Mitte September in den vier Bezirken Norden, Süden, Osten und Zentrum auf die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen in einem eigenen Format trifft – den „Elefanteronnen“, können Sie diese entweder live erleben, indem Sie sich unter www.wort.lu einschreiben.

Oder Sie können sich, über uns, sogar mittelbar an die Spitzenkandidaten richten: Welche Frage brennt Ihnen auf der Zunge und möchten Sie, dass unsere Moderatoren der Podiumsdiskussionen diese an die regionalen Spitzenkandidaten und -kandidatinnen richten?

Erste Fragen haben uns schon erreicht – vielen Dank dafür! Für Interessierte: Bitte schicken Sie Ihre Frage(n) an die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten per WhatsApp +352 691 487 303 oder E-Mail an walen@wort.lu und gestalten Sie so die Podiumsdiskussionen gemeinsam mit uns mit.

De Walpodcast erscheint immer dienstags und donnerstags auf www.wort.lu/podcast und auf allen gängigen Podcast-Playern.