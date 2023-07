„Das 150 Millionen Euro-Hilfspaket allein reicht nicht“

Mit zusätzlichen 150 Millionen Euro will die Regierung den Bausektor unterstützen. Das hatten Mittelstandsminister Lex Delles (DP) und Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) vor zwei Wochen angekündigt. Die Chambre des Métiers begrüßt das Maßnahmenpaket der Task Force Logement, ist aber der Meinung, „dass die Entscheidungen zu spät kommen und möglicherweise nicht die gewünschten Auswirkungen haben“.

Die große Schwäche des Pakets sei, dass jedes der sieben involvierten Ministerien für die Weiterverfolgung der Maßnahmen in seinem spezifischen Zuständigkeitsbereich verantwortlich sei, es somit an einer allgemeinen Koordination bei der Umsetzung des Pakets fehle.

Die Handwerkskammer drängt darauf, die Umsetzung der Maßnahmen zu beschleunigen und Kontaktstellen in den Ministerien einzurichten, die für die Überwachung zuständig sind und einen Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen erstellen sollten, „damit eine koordinierte Kommunikation mit dem Bausektor stattfinden kann, und zwar noch vor Beginn des Kollektivurlaubs“, so die Kammer.

4.600 Arbeitsplätze in Gefahr

Die Chambre des Métiers weist noch einmal darauf hin, dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in diesem Jahr um etwa 1.500 Einheiten zurückgehen dürfte. Laut einer von der Handwerkskammer durchgeführten Studie über die Auswirkungen des Wohnungsbaurückgangs seien geschätzte 4.600 Arbeitsplätze im Baugewerbe gefährdet, was 8,6 Prozent der Beschäftigung in diesem Sektor entspreche.

Die Folge seien weniger Registrierungsgebühren (Droits d'Enregistrement), weniger Mehrwertsteuer und mehr Arbeitslosengeld, was den Staat laut der Kammer 2023 gut 300 Millionen Euro kosten könnte.

Bremsende Maßnahmen überdenken

Um Investitionen in den Wohnungsbau wieder attraktiver zu machen, fordert die Kammer weitere „starke“ Maßnahmen, wie die Abschaffung der Registrierungsgebühren auf den bereits realisierten Bauabschnitten und eine Überprüfung der Maßnahmen, die die Investitionen in den Bau von Mietwohnungen bremsen, wie zum Beispiel die Senkung der beschleunigten Abschreibung (Taux d'Amortissement accéléré) von vier auf zwei Prozent oder noch das Beibehalten der aktuellen Mietobergrenze (fünf Prozent des investierten Kapitals). Das geplante neue Mietgesetz sieht maximal 3,5 beziehungsweise drei Prozent des investierten Kapitals vor. Die Handwerkskammer fordert die Regierung auf, dies im Mietgesetzentwurf zu streichen.