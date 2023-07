D'politesch Woch: Fressen oder gefressen werden

Während die ersten Parteien zu ihren Presse-Fressgelagen einladen, geht es beim Endspurt in der Chamber sportlich zu. Auf dem Menü: 30 Gesetze.

Montag

Die DP tischt bei ihrem Bilanz-Schmaus kulinarisch ordentlich was auf. Derweil sind die Portionen bei den Piraten überschaubar: Nudeln mit Ketchup und zum Nachtisch irgendwas mit Rum. Frage an die Bedienung: „Geht das auch ohne Rum?“ Nein. Dafür schießen die beiden Seebären Clement und Goergen aus allen Kanonenrohren, als es um die vielen Affären der Regierung geht. Unterdessen hat die CSV zu einer Mecker-Pressekonferenz über Gesundheitspolitik eingeladen. Ihrer Beurteilung nach hat sich Gesundheitsministerin Lenert nicht mit Rum, pardon Ruhm bekleckert.

Dienstag

Während die DP/CSV-Koalition der Stadt Luxemburg das Projekt „Gemeindepolizei“ in die Schöffenratserklärung festschreibt, werden Bodycams zur Standardausrüstung der echten Polizei. Unter anderem die Piraten enthalten sich. Der laute Piepton beim Einschalten des Geräts ist Goergen ein Piepen im Ohr, pardon, Dorn im Auge. Unterdessen läuft die CGFP gegen das Bewertungssystem bei der Armee Sturm. „Vertragsbruch“ und „schlechter politischer Stil“ lauten die Vorwürfe. Eine Klatsche gibt’s von den Offizieren, die an der Bewertung festhalten.

Mittwoch

In rasendem Tempo geht es in der Chamber weiter, wo Gesetze nur so durchgewunken werden. Zeit für Gezanke bleibt trotzdem. Derweil nimmt Reporter.lu die Spesenabrechnungen von Influencerin, pardon, Innenministerin Taina Bofferding unter die Lupe. Sie lässt sich auf Missionen oder Events von externen Dienstleistern zwecks Erstellung von Social-Media-Content begleiten und gibt „Steuergelder unmittelbar für die eigene Publicity“ aus. Daumen runter!

Donnerstag

Der Chamber-Marathon geht in die vorletzte Runde. Die Nerven liegen blank, die Geduldsfäden sind überstrapaziert und die Zündschnüre kurz. Die Opposition faucht die Regierung an. Die Regierung faucht zurück. In Berlin tigert ein Löwe herum und Luxemburg hat den drittmächtigsten Reisepass der Welt.

Freitag

Die Woche endet mit der Kritik- und Fressorgie der CSV. Und der Feuertaufe von Kurzzeit-Familienminister Max Hahn, der die überfällige Evaluierung vom Revis beschönigend vorstellt. Apropos Hahn. Ab jetzt wird gegärtnert. Cannabis darf nun offiziell zu Hause angebaut werden. Gartenhäuschen dürfen aber nicht ohne Genehmigung ausgebaut werden, ruft Roberto Traversini in Erinnerung.