CUSS soll gesetzlichen Rahmen bekommen

Die derzeitige Funktionsweise der Couverture Universelle des Soins de Santé (CUSS), im April 2022 als Pilotprojekt gestartet, ist vielversprechend, erfordert aber Anpassungen. Dies geht aus der Mitteilung nach einer „réunion fructueuse“ zwischen den Ministern für Gesundheit und Soziale Sicherheit sowie Vertretern der Organisationen, die die CUSS umsetzen, hervor.

Im Jahr 2022 wurden die Dossiers von 223 Personen bearbeitet. Für 106 Personen wurde eine CUSS bewilligt. „Aufgrund fehlender Ressourcen mussten einige Verbände jedoch die CUSS-Mitgliedschaften auf Eis legen, was zu großen Ungerechtigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung führte“, wird mitgeteilt.

Am Ende waren sich die Teilnehmer des Treffens einig, dass weitere Anpassungen erforderlich sind. Dazu gehört in erster Linie die Schaffung einer legalen Basis. Auch müsse das Verfahren für den Zugang zur CUSS vereinfacht und die administrative Betreuung verbessert werden, insbesondere durch die Einrichtung einer digitalen Plattform. Die Integration der CUSS-Empfänger in das bestehende System der sozialen Tiers Payant soll angestrebt werden. So schnell wie möglich soll darüber hinaus eine landesweite Kommunikation mit den Gesundheitsdienstleistern stattfinden und der Zugang zur CUSS für andere Verbände und die Sozialdienste der Krankenhäuser geöffnet werden. Von Bedeutung ist überdies die Stärkung der Ressourcen, die den in der CUSS engagierten Verbänden zur Verfügung gestellt werden.

Noch in diesem Monat kommt eine Arbeitsgruppe zum Einsatz, um konkrete und schnelle Anpassungen zu ermöglichen.