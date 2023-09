CSV weiterhin im Aufwind

Über einen Zugewinn von zwei Sitzen kann sich die CSV freuen. Aber noch eine Partei punktet in der Wählergunst.

Die CSV startet mit Luc Frieden mit guten Noten in den Wahlkampf. Foto: Marc Wilwert

Und wieder gewinnt die CSV die Sonndesfro: Im Vergleich zur Stimmung im April würde ihr der Wähler im September nochmals zwei Sitze dazu zuweisen: Mit 19 Mandaten fährt sie das beste Sonndesfro-Resultat in dieser Legislaturperiode ein und knüpft prozentual gesehen mit 28,3 Prozent und einem Plus von 1,2 Prozent wieder an dem Resultat der Landeswahlen von 2018 an (28,9).

War die Volkspartei kontinuierlich von 20 Sitzen im November 2019 auf 15 Sitze gefallen, die ihr noch im November letzten Jahres zugestanden wurden, so zeigt sich seit der Ankündigung von Luc Friedens Spitzenkandidatur ein steter Anstieg in der Wählergunst. Dennoch fehlen ihr noch zwei Sitze zu den 21, die sie seit 2018 besetzt. Die Restsitzverteilung könnte sich hier aber eventuell noch bemerkbar machen.

Prozentual gesehen legt allerdings die LSAP im Vergleich zum April am meisten zu. Ein Plus von 1,9 Prozent lässt sie an der 20 Prozent-Marke kratzen und bringt ihr im Vergleich zum April wieder den 13. Sitz ein. Damit erreichen die Sozialisten nochmals den Stand vom November 2022 und drei Sitze mehr als 2018 bei den Landeswahlen.

Die LSAP verteidigt damit den Bonus von plus drei Sitzen, den die Partei seit dem Lenert-Effekt in der Pandemie 2020 verzeichnen kann - im November 2019 kam sie noch auf neun Sitze und 15 Prozent. Von den drei Regierungsparteien schneidet sie am besten ab. Und sie würde damit die Dreierkoalition retten, die weiterhin auf eine Mehrheit von 31 Sitzen kommt.

Die Grünen nochmals mit Verlusten

Denn bei den Grünen zeigt sich genau das Gegenteil: Von ihren neun Sitzen, die sie 2018 einfahren konnten und den acht Sitzen, die ihr seit Juni 2020 bescheinigt werden, bleiben jetzt nur noch sieben Sitze übrig. Ein Sitz weniger als im vergangenen April und damit ein Abwärtstrend, der sich bereits bei den Gemeindewahlen manifestierte. Von 15,1 Prozent 2018 und 15,9 Prozent im November 2019 fallen sie auf jetzt noch 10,7 Prozent.

Federn in Form von einem Sitz, der seit 2018 verloren geht, lässt auch die DP. Sie schafft es nicht, den Bonus von einem Sitz auf 14, der ihr in der Pandemie im November 2020 noch zugestanden wurde, zu halten. Elf Sitze würden an die Liberalen vergeben werden – wie schon im April, als laut Umfrage ein Sitz verloren ging. Rechnerisch einzige Alternative zu Blau-Rot-Grün wäre eine CSV/LSAP-Koalition mit 32 Sitzen – CSV/DP erreicht keine Mehrheit.

Verschiebungen zeigen sich auch bei der Opposition. Sie kommt weiterhin auf 29 Sitze, allerdings würden die Piraten derer fünf besetzen. Wie die LSAP auch gewinnen sie im Vergleich zu 2018 drei Sitze dazu und kämen vom Prozentanteil (9,9 Prozent) mittlerweile fast an die Grünen heran.

Während die CSV zwei und die ADR ein Mandat abgeben müssten, stagnieren Déi Lénk bei fünf Prozent und zwei Mandaten. Die drei Sitze, auf die sie kurz im Juni 2021 zählen konnten, erweisen sich als Strohfeuer. Dasselbe Schicksal ereilt die ADR: Sieben Sitze konnte sie im November vor zwei Jahren noch verbuchen. Drei und damit einer weniger als im April wären es in diesem Sommer, obwohl die Reformpartei bei den Gemeindewahlen noch gut zulegen konnte.

Bei den kleinen Parteien – abgefragt wurden die, die sich 2018 schon präsentierten und seit Juni 2022 Fokus - liegt die Frank Engel-Partei Fokus vorne, stürzt aber von 2,9 auf 1,1 Prozent ab. Die KPL, die 2018 noch auf 1,1 Prozent kam, liegt bei nicht mehr nennenswerten 0,4 Prozent. In der Liga der Parteien, die auf einen Sitz hoffen können, spielt derzeit keine der kleinen Parteien eine Rolle.