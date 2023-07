CSV-Kandidat Ricquier nicht mehr Präsident der Polizeigewerkschaft

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Seit dem CSV-Kongress vom Samstag steht fest: Pascal Ricquier, seit zehn Jahren Präsident der Polizeigewerkschaft, wird bei den Chamberwahlen für die Christlich-Sozialen antreten. Nach der Bekanntgabe teilt nun die Polizeigewerkschaft SNPGL am Montag mit, Ricquier sei aus dem Verwaltungsrat der Gewerkschaft ausgetreten. Man wolle so „die politische Unabhängigkeit der SNPGL garantieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Richtigstellung plötzlich doch Kandidat

Seit Monaten kocht die Gerüchteküche rund um Ricquier und eine mögliche CSV-Kandidatur. Nach dem Kongress der Gewerkschaft im Oktober vorigen Jahres war dem „Wort“ aus parteiinternen Kreisen zugetragen worden, dass man sich bereits dafür beglückwünsche, Pascal Ricquier im kommenden Jahr auf einer Wahlliste führen zu können.

Lesen Sie auch:SNPGL: Ricquier ist nicht CSV-Kandidat

Der Präsident der Polizeigewerkschaft reagierte daraufhin über eine Pressemitteilung auf die Gerüchte. Pascal Ricquier habe kein politisches Engagement, weder in der CSV noch in einer anderen Partei oder politischen Sensibilität, hieß es damals in der Pressemitteilung. Er stehe im kommenden Jahr auf keiner Wahlliste und sei kein Parteimitglied.