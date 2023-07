CSV appelliert an DP, für das IRM-Gesetz nicht zu stimmen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Montag früh nahm die Gesundheitskommission den Bericht zum Gesetz über die ambulanten Krankenhausstrukturen mit den Stimmen der Mehrheitsparteien an - für Donnerstag steht es auf der Tagesordnung der Chamber. Die CSV machte im Anschluss einen Appell, das Gesetz nicht zu verabschieden und beurteilt auch den kürzlich vorgestellten Nationalen Gesundheitsplan als Manifest von zehn Jahren politischem Stillstand.

Was ist die grundsätzliche Frage bei den Spitalsantennen?

Dort sollen unter anderem radiodiagnostische Apparate, wie IRM, Scanner und Mammografien, betrieben werden können. Damit soll ausdrücklich untersagt werden, dass Ärzte diese Tätigkeiten übernehmen können – Apparate kaufen und ihre diagnostische Arbeit sowie die Kosten für das Betreiben über eine sogenannte Location d’appareil mit Tarifen der Nomenklatur in Rechnung stellen, die dann von der Krankenkasse erstattet werden. So wie es auch mit anderen Geräten möglich ist, beispielsweise Ultraschallapparaten, Hörtestkabinen oder Augentestapparaten. Die Frage, ob durch dieses Monopol für die Krankenhäuser die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Berufsausübung von Ärzten unangemessen eingeschränkt wird, steht im Raum.

Was sagt der Staatsrat und wie reagiert die Regierung?

In einem ersten Gutachten wird festgestellt, dass das Gesetzesprojekt gegen die Verfassung verstößt, weil es die Berufsfreiheit einschränkt und es möglich sei, andere Mittel zu finden, um zum selben Ziel zu kommen. Von der Regierung wird verlangt, die Einschränkung besser zu begründen. Drei Argumente führt die Regierung daraufhin an: Es sei Dringlichkeit geboten, man befürchtet durch Konkurrenz im Sektor außerhalb der Spitäler einen Mangel an Personal in den Krankenhäusern und es würden hohe Kosten entstehen.

Lesen Sie auch:Ambulante Strukturen: Lenert kassiert Schlappe vom Staatsrat

In seinem zweiten Gutachten plädiert der Staatsrat zunächst weiter gegen den Text, erklärt, warum die Regelung nicht gerechtfertigt ist und lässt die Argumente der Regierung nicht gelten. Dennoch legt er keine formelle Opposition mehr ein, hebt seine Bedenken zur Verhältnismäßigkeit auf, macht aber auch deutlich, dass Gerichte nun entscheiden müssten und das Gesetz einer gerichtlichen Anfechtung wohl nicht standhalten werde.

Was sagt die CSV zur Argumentation der Regierung?

Die Dringlichkeit habe die Regierung selber provoziert, weil sie das Problem vier Jahre lang nicht angepackt habe, bis sie von Ärzten, die einen IRM in einer Praxis in Betrieb genommen haben, vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, moniert Wiseler. Der neue Gesetzestext sei in Panik entstanden, wurde schnell fabriziert und entspreche keiner Logik. Die Argumente des Personalmangels und der Kosten seien einfache Behauptungen, die auf tönernen Füßen stehen.

„Es wird eine Mauer rund um die Spitäler gebaut. Eine Entlastung wird es so für die Krankenhäuser und die Patienten nicht geben.“ Claude Wiseler findet, dass unter der aktuellen Gesetzgebung problemlos Ärzte die Autorisation hätten bekommen können und dadurch das Gesundheitssystem im Interesse des Patienten und seinem Zugang zu Untersuchungen verbessert worden wäre.

Was sagt Claude Wiseler zum Gutachten des Staatsrats?

Als „erstaunlich“ bezeichnet er die Argumentation. „Jeder Anwalt hat sein Plädoyer mit diesem Gutachten schon fertig vorliegen. Alle Unzulänglichkeiten des Textes stehen dort schwarz auf weiß.“ Wenn die Ministerin die Feststellung, dass das Gesetz gerichtlich angreifbar ist, damit abtut, dass jeder Text vor Gericht angefochten werden könne, verkenne sie, dass es noch keinen einzigen gebe, bei dem der Staatsrat genau angibt, warum ein Prozess für die Regierung schief geht. „Wir wissen jetzt schon, dass das Gesetz starke Konsequenzen haben wird, mit denen die nächste Regierung dann zurechtkommen muss. Das ist nicht seriös. Der Text wird direkt wieder überarbeitet werden müssen.“

Lesen Sie auch:Weg ist frei für Spital-Antennen mit IRM und Co

Wiseler appelliert denn auch vor allem an die DP, für das Gesetz wegen der Konsequenzen für den Staat und den Gesundheitssektor nicht zu stimmen. Sie habe sich immer in ihren Reden konsequent für eine liberale Medizin eingesetzt. „Ist das ernst gemeint oder macht man hier Augen und Ohren zu, anstatt seinen Überzeugungen treu zu bleiben?“ Die Legislaturperiode sei sowieso jetzt vorbei, da könne die DP ruhig so abstimmen, wie sie es für richtig hält.

Was hält die CSV vom Nationalen Gesundheitsplan?

Er bestätige, dass in der Gesundheitspolitik seit zehn Jahren Stillstand herrscht. Der Gesundheitsplan stehe ganz oben im Regierungsprogramm, werde aber erst zum Ende der Legislatur vorgestellt. Eigentlich sollten dort die Schlussfolgerungen vom Gesondheetsdësch einfließen, die Sozialpartner erkennen sich darin aber nicht wieder und fühlen sich nicht ernst genommen.

„Vieles, was der Plan ankündigt, was jetzt gemacht werden soll, steht im Regierungsprogramm und wurde nicht umgesetzt“, lautet Wiselers Verdikt. „Zum Beispiel Prävention und Früherkennung stärken, den Referenzarzt ausbauen, die Digitalisierung vorantreiben oder die Attraktivität der Berufe erhöhen. Der Gipfel ist aber die Aufzählung im Gesundheitsplan von allen Sachen, die im Gesundheitssystem nicht klappen.“

Lesen Sie auch:Nationaler Gesundheitsplan im Zeichen von Prävention und Qualität

So habe man nirgends genaue Zahlen; es gebe Ungleichheiten – die sozial Schwachen seien benachteiligt; für den Mangel an Ärzten und Personal werden Zahlen auf den Tisch gelegt – bis 2030 brauche das Land zusätzlich 1.200 Ärzte und 5.000 Personen Personal sowie endlich eine wahre Strategie, die werde aber nicht auch nur ansatzweise angedeutet; beim Referenzarzt möchte man von vorne beginnen; bei der ambulanten Wende und bei der Digitalisierung hinke man im internationalen Vergleich hinterher;

„Die beste Passage ist die zum Zugang zu Gesundheitsleistungen“, stellte Wiseler fest. „Das bestätigt, was wir seit Jahren sagen und von der Ministerin stets abgestritten wird. Überlastete Fachärzte mit langen Wartezeiten unter anderem.“ Die Auflistung sei über 35 Seiten eine Bankrotterklärung vom Gesundheitsministerium. Im zweiten Teil, wo man sich Antworten erwartet, werden Fragen gestellt, mit der Feststellung, dass nun die Zentralisierung der Gouvernance und die Planung verstärkt werden müsse. „Genau das darf nicht geschehen: Weiter mit der sozialistischen Planwirtschaft direkt gegen die Mauer.“