Claude Meisch und Max Hahn sind Spitzenkandidaten der DP im Süden

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die DP Süden am Mittwochabend ihre Kandidatenliste für die bevorstehenden Chamberwahlen verabschiedet. Bildungsminister Claude Meisch und der frischgebackene Familienminister Max Hahn führen die Liste als Spitzenkandidaten an. Zehn Frauen und dreizehn Männer buhlen um die Wählergunst, der Altersdurchschnitt liegt bei 42 Jahren. Nun liegt es am Comité directeur der Partei, den Vorschlag abzusegnen.

Hier die komplette Liste:

Claude Meisch, Spitzenkandidat, Minister für Bildung, Kinder und Jugend, Hochschule und Forschung, 51 Jahre, Differdingen

Max Hahn, Spitzenkanddat, Minister für Familie, Integration und Großregion, 42 Jahre, Bettingen/Mess

Barbara Agostino, Abgeordnete, Gemeinderätin, Schaustellerin, 41 Jahre, Lamadelaine

Michel Agostini, Präsident JDL, Diplomingenieur, 33 Jahre, Esch/Alzette

Gabriela Biagioni, Geschäftsfrau, 60 Jahre Zolwer

Sven Bindels, Gemeinderat, Staatsbeamter bei Post, 44 Jahre, Mamer

Nancy Braun, Koordinatorin Esch 2022, 51 Jahre, Esch/Alzette

Elisabeth da Silva, Gemeinderätin, beigeordnete Direktorin EIDE, 49 Jahre, Differdingen

Jeffrey Drui, Gemeinderat, Finanzexperte, Uni-Dozent, 30 Jahre, Schifflingen

Luc Emering, Schöffe, Agraringenieur, 26 Jahre, Sprinkingen

Maryse Frantzen, Gemeinderätin, Bankangestellte, 33 Jahre, Olm

Gusty Graas, Abgeordneter, Schöffe, 65 Jahre, Bettemburg

Jérôme Hautus, Gemeinderat, Waldarbeiter, 28 Jahre, Küntzig

Pim Knaff, Abgeordneter, Schöffe, Anwalt, 57 Jahre, Esch/Alzette

Lou Linster, Bürgermeister, Ingenieur, 31 Jahre Leudelingen

Marc Meyer, Gemeinderat, Staatsbeamter, 43 Jahre, Düdelingen

Marc Meyers, Staatsratsmitglied, Direktor des hauptstädtischen Musikkonservatoriums, 49 Jahre, Berchem

Mandy Minella, Profi-Tennisspielerin, 37 Jahre, Limpach

Felix Mores, Privatbeamter, 31 Jahre Kayl

Mireille Roemer, Gemeinderätin, CFL-Angestellte, 51 Jahre, Eischen

Sheila Schmit, freiberufliche Hebamme, 42 Jahre, Düdelingen

Daliah Scholl, Gemeinderätin, Diplomierte Flötistin, Musiklehrerin, 49 Jahre, Esch/Alzette

Amela Skenderovic, Lehrerin, 27 Jahre, Esch/Alzette