Claude Meisch und das gebrochene Versprechen der Chancengleichheit

Die Corona-Pandemie hat das Leben von Schülern, Lehrern und Eltern ordentlich durcheinandergewirbelt. Von einem Tag auf den anderen fand Lernen zu Hause und digital statt. In Luxemburg wurde der Schulunterricht früher als in anderen Ländern wieder aufgenommen. Das war richtig so und das muss man Claude Meisch zugutehalten. Durch die Pandemie erlebten die Schulen darüber hinaus eine Art Digitalisierungsschub – auch das ist ein positiver Punkt.

Den Großteil seiner Reformen hat Claude Meisch in seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht. Die zweite Amtszeit stand, wie es im Koalitionsabkommen heißt, „im Zeichen der Konsolidierung und Beurteilung der Auswirkungen besagter Reformen, die daraufhin gegebenenfalls angepasst werden“.

Nach den kostenlosen Schulbüchern im Secondaire und der teilweise kostenlosen Kinderbetreuung in den Kitas folgten in der zweiten Amtszeit die kostenlose Kinderbetreuung inklusive Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung in den Maisons relais während den Schulwochen sowie der kostenlose Musikunterricht.

Digitalisierung: Programmieren in der Grundschule

Die Digitalisierung hat der Minister weiter vorangetrieben, das Angebot an Informatik-Sektionen ausgebaut, neue Ausbildungen im Bereich der neuen Technologien auf den Weg gebracht und in allen Schulen Tablets und Laptops zur Verfügung gestellt. Dazu kommt die Einführung des Programmierens (Coding) in der Grundschule sowie das neue Fach „Digital Sciences“ in der Unterstufe des Sekundarunterrichts.

Nicht wirklich vorangekommen aber ist das Bildungsministerium bei der Digitalisierung von administrativen Prozessen im Fondamental. Seit Jahren ist eine Taskforce mit der administrativen Vereinfachung zugange, passiert ist laut dem Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft SNE, Patrick Remakel, mit Ausnahme von kleinen Anpassungen aber nichts - vor allem, wenn es darum geht, Hilfe für Kinder mit besonderen Bedürfnissen anzufordern, bleibe der Prozess ein Spießrutenlauf und die Hilfe lasse zu lange auf sich warten.

Das bestätigt eine Evaluierung des 2018 eingeführten Inklusionssystems (Ediff-Reform). Zehn Monate muss ein Kind im Schnitt auf Hilfe warten. Zu lange, findet auch Claude Meisch. Allerdings macht er nicht schwerfällige administrative Prozesse dafür verantwortlich, sondern die Diagnose, die aufgrund des medizinischen Fachkräftemangels zu lange auf sich warten lasse.

Inklusion: Kinder warten zu lange auf Hilfe

Um die Inklusion zu verbessern, soll künftig eine Eingangsdiagnose reichen, die spätestens nach drei Monaten abgeschlossen sein soll. Weitere Verbesserungen wurden in einem Gesetz festgehalten, das im Juli vom Parlament verabschiedet wurde. So soll in jeder Grundschule ein sogenannter „Assistant pour enfants à besoins spécifiques“ (A-EBS) eingesetzt werden, um Lehrern bei weniger anspruchsvollen Aufgaben zur Hand zu gehen. Das Gesetz sieht auch die Schaffung einer neuen Verwaltung vor: der Service national de l'éducation inclusive (SNEI), der für die Qualitätsentwicklung im Bereich der Inklusion zuständig sein soll.

Claude Meisch tut alles, um seine Politik als erfolgreich darzustellen.

Um das Gesetz noch vor der Sommerpause durch das Parlament zu bekommen, hatte der Bildungsminister den Staatsrat um ein Dringlichkeitsgutachten gebeten. Ein weiterer Gesetzentwurf über die Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals, der parallel dazu mit den Gewerkschaften ausgearbeitet wurde und gleichbehandelt werden sollte, wurde nicht als prioritär beim Staatsrat eingereicht und hatte keine Chance, noch in dieser Legislatur verabschiedet zu werden.

Eigensinnige Interpretation von wissenschaftlichen Fakten

Man kann Claude Meisch und seinem Ministerium wahrlich nicht vorwerfen, die Arbeit zu scheuen. Aber anders als vorgegeben werden Bildungsakteure und Gremien nicht in Entscheidungen eingebunden, und, wie im oben beschriebenen Fall, sogar hinters Licht geführt. Außerdem tut Claude Meisch alles, um seine Politik als erfolgreich darzustellen, sei es mithilfe von Statistiken, Studien oder Evaluierungen, die er auf eigensinnige Art interpretiert und in Newsletter oder Videos verpackt als evidenzbasierte Fakten verkauft.

Erinnert sei in dem Zusammenhang an die zweifelhafte Analyse des Infektionsgeschehens in den Schulen während der Corona-Pandemie oder die Studie der Uni Luxemburg über die frühkindliche Sprachförderung, die Meischs Interpretation zufolge besagt, dass die Betreuung in Crèche und Précoce gut für die Entwicklung der Kinder ist - eine Schlussfolgerung, die sich aus der Studie nicht ziehen lässt und dennoch als faktenbasierte Erkenntnis vom Bildungsminister verbreitet wird.

Ein Versprechen aus der Zeit vor den Wahlen 2018 - die Schaffung eines Bildungstischs - ist dahingehend umgesetzt worden, als Claude Meisch den vor Jahren eingeschlafenen Obersten Bildungsrat (Conseil supérieur de l'éducation nationale) 2021 zum Leben erweckt und neu besetzt hat. Laut dem Bildungsministerium ist der Rat in den vergangenen zwei Jahren 13 Mal zusammengekommen.

Öffentliche Kritik – zum Beispiel in Bezug auf Probleme bei der Kinderbetreuung – versucht Claude Meisch im Keim zu ersticken.

Der ursprüngliche Gedanke dabei war, dass die Vertreter aus vielen verschiedenen Bereichen über die großen Bildungsfragen diskutieren und die Bildungspolitik gemeinsam gestalten sollten. Tatsächlich aber laufen die Dinge ähnlich wie in anderen Gremien ab: Die Mitglieder werden nicht in Entscheidungen eingebunden, sondern lediglich über Entscheidungen des Ministeriums informiert, wie Patrick Remakel bestätigt. Eine kontroverse Bildungsdebatte findet de facto nicht statt. Im Gegenteil: Öffentliche Kritik - zum Beispiel in Bezug auf Probleme bei der Kinderbetreuung - versucht Claude Meisch im Keim zu ersticken.

Qualitätsverlust bei der Lehrerausbildung

Die versprochene Reform der Grundschullehrerausbildung hat Claude Meisch nicht angepackt. Aber er hat mit der Uni Luxemburg vereinbart, künftig mehr Studenten aufzunehmen. Des Weiteren bietet die Uni ab kommendem Jahr eine Quereinsteigerausbildung an, die Bachelor-Absolventen in nur einem Jahr zum Lehrer ausbildet. Viele Akteure im Bildungswesen - und selbst die Koalitionspartner LSAP und Grüne - befürchten einen Qualitätsverlust und finden, dass das Problem Lehrermangel nicht an der Wurzel gepackt wurde. Sowohl die Gewerkschaft SNE als auch die Grünen sprechen sich stattdessen für einen Masterstudiengang aus, um den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten und eine hohe Ausbildungsqualität sicherzustellen.

Im Secondaire hat Claude Meisch den Ansatz der Diversifizierung des Schulangebots konsequent weitergeführt - mit der Einführung neuer Sektionen (N: Entrepreneuriat, Finance, Marketing; P: Geisteswissenschaften) und dem Ausbau der Informatik-Sektion. Das Angebot an öffentlichen Europaschulen wurde ausgebaut auf heute sechs Schulen in Differdingen-Esch/Alzette, Junglinster, Clerf, Mondorf, Mersch und Luxemburg-Stadt.

Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, aus denen sich herauslesen lässt, dass die Bildungsschere kleiner wird.

Die Berufsausbildung hat Claude Meisch immer wieder als sein ganz besonderes Anliegen bezeichnet. Dafür, dass ihm die Berufsausbildung so wichtig ist, ist aber herzlich wenig passiert. Zwar wurden diverse Programme überarbeitet und neue Ausbildungen auf den Weg gebracht. Eine Aufwertung der Berufsausbildung aber hat nicht stattgefunden. Im Gegenteil. Die Berufsausbildung ist unattraktiv und auch heute noch ein Auffangbecken für schwache Schüler, denen keine andere Option bleibt.

Bildungsschere klafft weiter auseinander

Eine zentrale Frage, die sich nach zehn Jahren Claude Meisch stellt, lautet: Hat seine Politik das Bildungssystem verbessert und zu mehr Bildungsgerechtigkeit geführt? Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Frage nicht mit Ja beantwortet werden. Natürlich müssen Reformen erst einmal wirken, doch es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, aus denen sich herauslesen lässt, dass die Bildungsschere kleiner wird. Das Gegenteil ist der Fall.

Betriebe, die junge Menschen ausbilden, beschweren sich seit Jahren über mangelndes Wissen und unzureichende Kompetenzen bei den Auszubildenden. Auch Schulen und Lehrer beklagen sich, dass die Schülerleistungen sinken. Das ist besonders in der Unterstufe des Sekundarunterrichts der Fall, in der Schüler trotz schlechter Leistungen versetzt werden. Die Lehrer fordern seit Langem eine Reform der Unterstufe im allgemeinen Sekundarunterricht, um den Leistungsabfall zu stoppen. Doch Claude Meisch sieht in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf.

Im Gegenteil: Er führt im Bildungswesen niedrigschwellige Berufsbilder ein wie der DAP Education oder der A-EBS, kürzt die Lehrer- und Erzieherausbildung auf ein Jahr, mit dem Ziel, schneller und mehr Fachkräfte auszubilden, und ignoriert das damit einhergehende Risiko des Qualitätsverlusts.

Der Leistungsabfall macht sich auch bei den Kandidaten bemerkbar, die sich für die Grundschullehrerausbildung an der Uni Luxemburg bewerben, besonders im Französischen und im Fach Mathematik. Die Probleme aber werden von Claude Meisch konsequent ignoriert.

In den vergangenen fünf Jahren ist das Bildungsbudget von 2,23 auf 3,56 Milliarden Euro angestiegen - eine Steigerung um mehr als 50 Prozent. Gut investiertes Geld könnte man meinen, doch nach zehn Jahren Claude Meisch lautet die Feststellung: Im Luxemburger Bildungssystem klafft die soziale Schere immer weiter auseinander.

Das Bildungssystem ist nicht in der Lage, Kindern mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien gute Bildungschancen zu bieten. „Schülerinnen und Schüler, die zu Hause weder Luxemburgisch noch Deutsch sprechen und aus sozial benachteiligten Familien kommen, haben sich im Vergleich zum letzten Bildungsbericht vor drei Jahren in allen untersuchten Kompetenzbereichen – auch unabhängig von den Folgen der Covid19-Pandemie – weiter verschlechtert“, heißt es im nationalen Bildungsbericht 2021. Und: „Das luxemburgische Bildungssystem wird der sozialen Diversität des Landes nicht gerecht.“

Internationale Schulen als Garant für Bildungsgerechtigkeit

Claude Meischs Kampf gegen die Bildungsungleichheiten besteht nicht etwa in einer Reform des Luxemburger Systems, sondern im Ausbau von öffentlichen internationalen Schulen. Obwohl erst eine einzige, winzige und vorsichtige Vergleichsstudie vorliegt, steht für Claude Meisch fest, dass die öffentlichen internationalen Schulen zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen werden, weil sie Schülern, die nicht Luxemburgisch oder Deutsch zu Hause sprechen, dank der französischen Alphabetisierung bessere Chancen bieten. Möglicherweise hat er recht. Doch wenn das Meischs Überzeugung ist, hätte die Pilotphase der französischen Alphabetisierung in den Luxemburger Grundschulen viel früher beginnen müssen, nicht erst 2022/23.

Claude Meisch hat auch Reformen umgesetzt oder versucht umzusetzen, die nicht im Koalitionsabkommen stehen und nicht mit den Bildungsakteuren oder Koalitionspartnern abgesprochen waren, wie die Verlängerung der Schulpflicht von 16 auf 18 Jahre. Seinen Gesetzentwurf, der die Besetzung von Direktionsposten in verschiedenen Schulen für Vertreter aus der Privatwirtschaft öffnen sollte, musste Claude Meisch wegen Drucks aus der Öffentlichkeit und innerhalb der Koalition zurückziehen.