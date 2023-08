Chamberwahlen: Nur 42,8 Prozent der Kandidaten sind weiblich

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am 8. Oktober, also in weniger als zwei Monaten, sind die Luxemburgerinnen und Luxemburger wieder zu einer Parlamentswahl aufgerufen. 60 Plätze in der Chamber sind für die nächste Legislaturperiode zu vergeben.

Unter den 649 Kandidaten auf den Listen der zwölf Parteien, die diese Woche offiziell wurden, sind 42,8 Prozent Frauen. Dieser Anteil entspricht zwar der 2016 gesetzlich eingeführten Quote von mindestens 40 Prozent, ist aber niedriger als bei den Wahlen 2017, als 46 Prozent aller Kandidaten auf den Listen der politischen Gruppierungen weiblich waren.

Zwei Listen weisen eine „perfekte Parität“ auf: Déi Gréng und Déi Lenk. Bei einer politischen Gruppierung, der KPL (Kommunistische Partei Luxemburgs), liegt der Anteil der weiblichen Kandidaten unter der geforderten Quote (37,3 Prozent).

Obwohl sich die Geschlechterverteilung unter den Kandidaten in den vergangenen Jahren in Richtung einer größeren Parität entwickelt hat, müssen noch weitere Anstrengungen unternommen werden, wie die Statistiken zeigen. Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen sind derzeit nur sehr wenige Frauen Spitzenkandidatinnen – im Wahlkreis Zentrum zum Beispiel nur Sam Tanson.

In der laufenden Legislaturperiode stellen Frauen 35 Prozent der Abgeordneten im Parlament (21 von 60 gewählten Abgeordneten). Dieser Anteil war noch nie so hoch.

Volt hat die jüngsten Kandidaten

Beim Durchschnittsalter der Kandidaten gibt es im Vergleich zu den Wahlen 2017 kaum Veränderungen. Im Schnitt sind die Kandidaten für die Wahlen im Oktober 46 Jahre alt. Der jüngste Kandidat ist 18 Jahre, der älteste 84. Die Volt-Partei weist mit 34,8 Jahren das niedrigste Durchschnittsalter auf. Im Gegensatz dazu steht die KPL mit einem Durchschnittsalter von 55,5 Jahren.

Lesen Sie auch:

Die wichtigsten Fragen zu den Chamberwahlen

Bemerkenswert ist, dass die am stärksten vertretene Altersgruppe die der 40- bis 59-Jährigen ist. Wähler, die auf etwas „frisches Blut“ gehofft hatten, werden enttäuscht, da junge Kandidaten (18-24 Jahre) nur 3,4 Prozent der Listen ausmachen.

Die junge Generation ist auf den Listen von Fokus (7) und déi Lenk (5) am stärksten vertreten. Deren Programme haben sie offenbar mehr überzeugt hat als das der „traditionellen“ Parteien. So findet man auf den Listen der LSAP, der DP und der CSV keine Kandidaten unter 25 Jahren.

Was die Zahl der Parteien betrifft, so kann man im Süden bis zu zwölf Listen zählen. Manche Parteien sind nicht in allen Wahlbezirken vertreten. „Das ist zwar kein Rekord, aber eine ungewöhnlich hohe Zahl“, heißt es auf dem Open-Data-Portal der Regierung.

Mehr Listen gab es zuletzt 1989. Damals stellten sich 16 Parteien zur Wahl. Seit dem Zweiten Weltkrieg bis 1974 war die Zahl der Listen relativ stabil: zwischen vier und sechs bei jeder Parlamentswahl. Seit 1979 liegt sie im Durchschnitt bei etwa zehn.

Keine Daten zur doppelten Staatsbürgerschaft

Daten über Kandidaten mit doppelter Staatsbürgerschaft liegen nicht vor. Es ist daher nur schwer möglich, Schlussfolgerungen über die Offenheit der politischen Klasse in einem Land zu ziehen, in dem ausländische Mitbürger 47,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen und von den Entscheidungen der Abgeordneten ebenso beeinflusst werden wie die Einwohner luxemburgischer Nationalität.

Zur Erinnerung: Um bei den Parlamentswahlen kandidieren zu können, müssen mehrere gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt sein: Man muss die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzen, im Besitz der bürgerlichen und politischen Rechte sein, am Wahltag 18 Jahre alt sein und seinen Wohnsitz in Luxemburg haben.

Lesen Sie auch:

Wer tritt in meinem Wahlbezirk zur Chamberwahl an?

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei „Virgule“.