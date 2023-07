CGFP: Wortbruch der Regierung ist „an Respektlosigkeit nicht zu überbieten“

Share this with email

Eigentlich sollte es seit dem 1. Januar dieses Jahres der Vergangenheit angehören: das Bewertungssystem im öffentlichen Dienst. Zumindest hatten sich die Staatsbeamtengewerkschaft im Dezember vorigen Jahres im neuen Gehaltsabkommen mit der Regierung darauf geeinigt. Die Bewertung solle nur noch bei Praktikanten in Form der Benotung zum Tragen kommen. Allerdings könnte die Regierung laut CGFP nun ihr Wort brechen. Und das aufgrund der Reform des Armeegesetzes, die noch vor den Sommerferien im Parlament verabschiedet wird.

Artikel 31 des Gesetzentwurfs sieht nämlich ein neues System zur Bewertung der beruflichen, ethischen und physischen Qualitäten für die Beförderung in militärische Dienstgrade sowie die Besetzung von Stellen für Armeeangehörige vor - ein „kontraproduktives Konzept“, laut CGFP, die sich am Donnerstag in einer Pressemitteilung gegen das Bewertungssystem sträubt. Die Gewerkschaft betrachte den Text in seiner aktuellen Fassung als „einen regelrechten Affront“, das „in puncto Respektlosigkeit gegenüber den Sozialpartnern nicht zu überbieten ist“. Die Wiedereinführung des Bewertungssystems sei zudem ein „eindeutiger Verstoß gegen das Besoldungsabkommen für den Staatsdienst“.

Widerspruch seitens der Regierungsparteien

Die Staatsbeamtengewerkschaft moniert ebenso in ihrer Pressemitteilung, dass die Regierung nicht die Chambre des fontionnaires et employés publics (CHFEP) zu den grundlegenden Änderungen konsultiert habe. Diese habe ein Gutachten erstellt und scharfe Kritik an dem Vorhaben geübt. In ihrem Gutachten warnt die CHFEP davor, dass die Bewertung ethischer Qualitäten zu Missbräuchen führen könne. Der Begriff „ethisch“ sei nicht definiert, sodass die Beurteilung rein subjektiv ausfallen könne. Zudem entspreche das geplante System der „Beurteiler und Genehmigenden“ nicht der Diensthierarchie innerhalb der Armee. Nur der direkte Vorgesetzte kann einen untergeordneten Bediensteten beurteilen, so die CHFEP.

Bei der Entscheidung der Regierung handele es sich um einen Widerspruch. Denn: In den CGFP-Wahlprüfsteinen, die hinsichtlich der Chamberwahlen in Kürze veröffentlicht werden sollen, hätten die Mehrheitsparteien versichert, „dass es ihrer Ansicht nach keinen Grund für eine Wiedereinführung des Bewertungssystems im öffentlichen Dienst gebe“, so die CGFP. Die Gewerkschaft fordert demnach ein, das Bewertungssystem aus dem Gesetzentwurf zu streichen.