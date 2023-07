Cannabisanbau ab Freitag legal

Am Freitag tritt der neue Text in Kraft. Foto: dpe

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(TJ) - Ab Freitag ist das neue Cannabis-Gesetz in Luxemburg in Kraft. Der Text wurde am Montag im offiziellen Amtsblatt Memorial veröffentlicht und tritt vier Tage später in Kraft. Das Gesetz war am 28. Juni nach langer Debatte vom Parlament verabschiedet worden und ersetzt einen Text aus dem Jahr 1973.

Fortan dürfen pro Haushalt vier Cannabispflanzen angebaut werden. Auch der Konsum ist nicht mehr verboten. Des Weiteren wird nur noch mit einem Bußgeld belegt, wer bis zu drei Gramm Haschisch bei sich führt. Der Transport von Mengen über drei Gramm wird strafrechtlich verfolgt.