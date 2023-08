Bis 2032 werden öffentlich zugängliche Orte barrierefrei 

Share this with email

„Im Moment steht man praktisch da wie in der Wüste“, berichtet Guy Streveler. Er ist blind und stößt im öffentlichen Raum immer wieder an Grenzen. An diesen konkreten Fall erinnert er sich noch gut. Damals besuchte er seine Frau in der Klinik auf Kirchberg. Bereits der Weg vom Adapto über den Bürgersteig zum Eingang sei schwierig gewesen, da es keine Anhaltspunkte gab. „Und dann stand ich in der großen Eingangshalle, wo irgendwo die Rezeption ist. Für eine blinde Person ist es nahezu unmöglich, sie zu finden. Mit Leitlinien wäre das ein Kinderspiel“, sagt er.

„Es ist traurig, dass ich leichter zum Tätowierer komme als zu meinem Augenarzt“, erzählt Carine Nickels. Seit einem Unfall ist sie Tetraplegikerin und auf den Rollstuhl angewiesen. „Augen- oder Zahnärzte haben ihre Praxen oft in Wohnhäusern. Für mich ist es schwierig, da reinzukommen. Es gibt nicht immer einen Fahrstuhl oder ich komme nicht an die Klingel. Noch dazu sind die Praxen selbst sehr klein“, gibt sie zu bedenken.

Susanna Van Tonder leidet an Multipler Sklerose und ist auf Behindertenparkplätze angewiesen. „Davon gibt es aber zu wenig, was eine aktive Teilnahme an der Gesellschaft erschwert“, bedauert sie. Jackie Winandy hat mit anderen Hürden zu kämpfen. Sie ist gehörlos. „Ich bin ein ganz visueller Mensch, und da gibt es noch viele Barrieren, Klingeln in Gebäuden beispielsweise. Ich höre nicht, ob jemand antwortet oder die Tür geöffnet wird. Optimal wäre ein Bildschirm mit Schrift“, erklärt sie in Gebärdensprache.

Mit dem neuen Gesetz über die Barrierefreiheit wird dieser Diskriminierung ein Ende gesetzt. Max Hahn Minister für Familie und Integration

Dies sind kurz umrissen nur ein paar Erfahrungen, die Menschen mit einer Behinderung regelmäßig im Alltag machen. „Sie sind oft mit Barrieren konfrontiert, die bis hin zu sozialer Ausgrenzung führen können. Mit dem neuen Gesetz über die Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Orten, Straßen und gemeinschaftlichen Wohngebäuden wird dieser Diskriminierung ein Ende gesetzt“, sagt Max Hahn (DP), Minister für Familie und Integration, bei der Vorstellung der Maßnahmen, die seit dem 1. Juli 2023 in Kraft sind.

Menschen mit einer Behinderung stoßen im Alltag oft an Hürden, die Nichtbetroffenen überhaupt nicht auffallen. Foto: Shuttertsock

Welche Ziele sollen mit dem neuen Gesetz erreicht werden?

„Das Gesetz, in dessen Prozess sowohl der Conseil supérieur des personnes handicapées als auch der OAI eingebunden waren, fordert nicht weniger als das fundamentale Recht auf Bewegungsfreiheit für alle Menschen im gesamten öffentlichen Raum“, erklärt Max Hahn. „Dies ist ein wichtiger Pfeiler für eine inklusivere Gesellschaft.“

Das Ziel des Gesetzes besteht darin, öffentlich zugängliche Orte barrierefrei zu machen, damit alle Menschen die dort angebotenen Dienstleistungen nutzen können. „Dazu gehören Rampen, angepasste Parkplätze, breite Türen, Fahrstühle und so weiter. Ebenso aber auch akustische und visuelle Signale, etwa Piktogramme, die über den Tastsinn spürbar sind“, listet er auf. Von einer besseren Zugänglichkeit würden letztlich alle profitieren, so etwa auch Eltern mit Kinderwagen oder ältere Menschen.

Welche Vorschriften gelten seit dem 1. Juli 2023 für Neubauten?

Alle neuen Gebäude müssen nach dem Prinzip des „Design for all“ geplant und gebaut werden. Jeder Baugenehmigung muss ein Zertifikat über die Konformität beigefügt werden. Ausgestellt werden sie von technischen Barrierefreiheitsprüfern. „Alle Neubauten müssen barrierefrei sein. Darunter fallen öffentlich zugängliche Gebäude, der Straßenraum und Mehrfamilienhäuser ab einer gewissen Größe“, erklärt der Minister.

Müssen Altbauten ebenfalls angepasst werden?

Auch für den Altbau wurden Fristen festgelegt. Bis zum 1. Januar 2032 müssen die betreffenden Gebäude für jeden zugänglich sein. Es gelten ähnliche, wenngleich weniger strikte Anforderungen als beim Neubau. „Ausgenommen sind bereits bestehende Wohnhäuser. Die Vorschriften gelten dagegen nicht allein für Gebäude, die dem Staat oder den Gemeinden unterstehen, sondern – und das ist ein großes Novum - für alle öffentlich zugänglichen Orte wie Restaurants, Geschäfte, Arztpraxen, Gefängnisse, Kirchen oder Friedhöfe“, präzisiert Max Hahn.

Die Regeln gelten für alle öffentlich zugänglichen Orte wie Restaurants, Geschäfte, Arztpraxen oder Kirchen. Max Hahn

Welche staatlichen Unterstützungen gibt es?

Umbauarbeiten sind mit Kosten verbunden, weshalb staatliche Unterstützungen vorgesehen sind. „Sie sind zeitlich begrenzt, um dafür zu sorgen, dass Gebäude schnellstmöglich zugänglich gemacht werden“, erklärt der Minister, der auf die damit einhergehende Wertsteigerung hinweist. Anfragen müssen bis zum 1. Juli 2028 eingereicht werden und die Arbeiten bis zum 1. Juli 2031 abgeschlossen sein. Die Hilfen belaufen sich auf maximal 24.000 Euro pro Objekt.

Gibt es Ausnahmeregelungen?

„Barrierefreiheit ist im Altbau technisch nicht immer möglich“, räumt der Minister ein. Ausnahmeregelungen seien zum Beispiel für kulturelle oder historische Gebäude vorgesehen. Lösungskonzepte werden ebenfalls unterstützt. „Wenn man also durch andere innovative Lösungen dazu beitragen kann, dass beispielsweise denkmalgeschützte Gebäude wie Burgen und Schlösser zugänglicher werden.“

Neu eingeführt wird zudem das sogenannte „aménagement raisonnable“. „Nicht allem konnte im Gesetzestext Rechnung getragen werden. Für spezifische Fälle können dennoch Anträge gestellt werden. Ein neues Organ, der Conseil consultatif de l’accessibilité, berät den Minister. Für diese Sparte sind die Hilfen nicht zeitlich begrenzt“, präzisiert Hahn.

Drohen Sanktionen bei Nichteinhalten der Verpflichtungen?

In der Tat sind strafrechtliche Sanktionen vorgesehen, wenn Gebäude bis zum 1. Januar 2032 nicht konform sind. „Nur so können Anforderungen konsequent durchgesetzt werden“, hält der Minister fest. Physische Personen müssen mit Geldstrafen von 251 bis 125.000 Euro und Gefängnisstrafen von acht Tagen bis zwei Monaten rechnen. Für Rechtspersonen gelten Strafen in Höhe von 500 bis 250.000 Euro.

Alle Informationen sind auf der neuen Internetseite accessibilite.lu zu finden. Sämtliche Schritte können online über guichet.lu getätigt werden.