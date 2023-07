Bilanz, Bilanz, Bilanz: Déi Gréng machen Wahlkampf mit ihren Erfolgen

Die Regierungspartei fühlte sich nach der Wahlniederlage im Juni von den Wählern missverstanden. Bis zum 8. Oktober will sie nun ihre Erfolge in die Vitrine stellen.

Stell Dir vor, Du bist erfolgreich und keiner weiß es - mit genau diesem Gegensatz hadern Déi Gréng in dieser Legislaturperiode. Verteidigung, Landesplanung, Wohnungsbau, Energie, Umwelt und Klima - eben in diesen Ministerien galt es, in der zu Ende gehenden Legislaturperiode "den Nachholbedarf zu identifizieren", erklärte Josée Lorsché auf der Bilanzpressekonferenz der grünen Fraktion am Donnerstag. Ein "dankbares Ministerium" gebe es zwar nicht, so die Fraktionschefin, doch Ministerien mit "Konfliktpotenzial", die gebe es sehr wohl. Und genau die hätten Déi Gréng übernommen.

Deswegen verspürt die Regierungspartei nun den Bedarf, den Wählern ihre Erfolge im Detail näherzubringen. Damit diese verstehen: In dieser Legislaturperiode ist durch Déi Gréng einiges in die Gänge gekommen. Mehr noch: Der Erklärungsbedarf der Grünen ist zugleich ihre Wahlstrategie. Auf der Pressekonferenz im ersten Stock der Brasserie Restaurant L'Hêtre Beim Musée ist diese Strategie kaum zu übersehen. Denn die Bilanz "schmückt" als Plakat regelrecht die vier Wände des Konferenzraums. "Eise Bilan" steht darauf geschrieben.

Die Rede von der Fraktionschefin und ihrem Co-Redner François Benoy ist eben auch nur eine Bilanzrede. Ein Ausblick auf die Wahlen fehlt gänzlich. Das ist gewollt. Denn die Botschaft dahinter lautet: Alles läuft gut, so soll es auch bleiben. Artenvielfalt, Umweltschutz, ein grüner Finanzplatz - "Ohne Déi Gréng wird es all das nicht geben", so der Ausruf Benoys an die Wählerschaft. Was es alles zum Teil bereits gibt, das hat die Partei am Donnerstag in Länge und Breite detailreich ausgeführt.

"Wir stellen fest, dass wir als Déi Gréng auf vielen Ebenen Luxemburg nachhaltiger gestaltet haben", sagte Lorsché auf der Bilanzpressekonferenz der Grünen. Foto: Gerry Huberty

Logement - Déi Gréng wollen ihr Image aufpolieren

Geht es nach Déi Gréng, könnte man glatt übersehen, dass sie nicht alleine regieren. "Wir stellen fest, dass wir als Grüne auf vielen Ebenen Luxemburg nachhaltiger gestaltet haben. Mobilität, Energie, Wohnen, Zusammenhalt in der Gesellschaft - wir haben den sozialen Frieden und die soziale Kohäsion seit Ausbruch des Krieges und der Energiekrise aufrechterhalten", so Lorsché.

"Wir als Grüne" - was die anderen Regierungspartner machen, zählt bei der Bilanzrede nicht. Die anderen, das sind die, "die alles besser wissen". Wenn es um das Thema Wohnungsbau geht, so "haben genau diese damals nicht die Finger nach dem Wohnungsbauministerium ausgestreckt. Wir waren alleine auf weiter Flur. Doch wir haben nicht das Ministerium übernommen und die Hände in den Schoß gelegt, sondern um konsequent zu handeln", zeigt sich die Fraktionschefin selbstsicher.

Wir haben nicht das Wohnungsbauministerium übernommen und die Hände in den Schoß gelegt, sondern um konsequent zu handeln. Josée Lorsché Fraktionschefin Déi Gréng

Déi Gréng im Wohnungsbauminister, das heißt 2022 Investitionen in Höhe von 174 Millionen Euro, statt noch 40 Millionen im Jahr 2017. Eine Verdreifachung der Investitionen also. Zudem: 500 neue bezahlbare Wohnungen pro Jahr durch den neuen Spezialfonds für öffentlichen und bezahlbaren Wohnraum, der Pacte Logement 2.0 und eine Verdoppelung der finanziellen Einzelhilfen für Privatpersonen aufgrund der "aides individuelles au logement". Déi Gréng im Wohnungsbauministerium, das heißt allerdings ebenso: Eine Wohnungskrise, die weiterhin ihren Lauf nimmt, und eine nicht zu Ende gebrachte Grund- und Mobilisierungssteuer. Auch wenn Déi Gréng gerne darauf pochen, das Ministerium besser als die CSV geführt zu haben. Denn die Christlich-Sozialen hätten eine "inexistente Logemenspolitik" geführt.

Verpasste Chancen

Die Liste an Erfolgen wird auch in anderen Ressorts weitergeführt: Mobilität - Luxemburg könne sich unter Mobilitätsminister François Bausch damit rühmen, das Land zu sein mit den höchsten Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Kultur - die Zahl der geschützten Gebäude sei unter den Grünen innerhalb von vier Jahren um 50 Prozent gestiegen. Energie - seitdem Déi Gréng in der Regierung seien, sei die Produktion von erneuerbaren Energien von 3,5 auf zwölf Prozent gestiegen. Umwelt - seien noch 2013 null Prozent der Trinkwasserquellen geschützt gewesen, so seien es heute 83 Prozent.

Joëlle Welfring (Umwelt und Klima), Claude Turmes (Energie und Landesplanung), François Bausch (Verteidigung und Mobilität), Henri Kox (Wohnungsbau und Polizei) und Spitzenkandidatin Sam Tanson (Justiz und Kultur) - die Grünen-Minister (v.l.n.r.). Foto: Gerry Huberty

Die Bilanz von Déi Gréng ist lang. Was darin nicht vorkommt: Was die Partei nicht umsetzen konnte. Das holt Fraktionschefin Lorsché auf Nachfrage eines Journalisten nach: Steuerreform und Pandemie-Gesetz. Zur Erinnerung: Finanz- und Gesundheitsministerium gehören nicht zu den grünen Ressorts. Also haben die anderen den Zug verpasst.

Dass die Partei im Lichte des Wahlkampfs trotz ihrer neuen Strategie, ihre Bilanz in die Vitrine zu stellen, nicht daran vorbeikommen wird, sich gegen "Grünen-Bashing" zu wehren, weiß sie genau. "Wenn Falsches behauptet wird, verpassen wir es nicht, die Fakten richtigzustellen und zu reagieren. Wir müssen für unsere Werte kämpfen", so die Ankündigung der Fraktionschefin hinsichtlich der Chamberwahlen.