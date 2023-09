Bettel soll Kapitän der Mannschaft bleiben

Share this with email

Die Frage, welche Partei man wählen würde, wenn denn am Sonntag Wahlen wären, ist eine Sache. Welche Partei das Land regieren soll und wer die Regierung anführen soll, eine andere. Hier liefern sich die drei größten Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Den Spitzenwert erreicht die LSAP mit 48 Prozent, dicht gefolgt von der DP mit 47 Prozent, die aufholen konnte – 41 waren es noch im April. Die CSV bleibt zwar stärkste Partei, sie fiel allerdings in der Gunst von 48 auf 44 Prozent, die sie in der Regierung sehen wollen. Leicht erholen konnten sich die Grünen nach den Gemeindewahlen: Jeder vierte Wähler wünscht sie sich in der nationalen Verantwortung.

Befragt danach, wie sie die Arbeit der Parteien bewerten, halten die Wähler allerdings am meisten von der Arbeit der DP. Sie konnte ihren Wert seit November 2022 von 0,5 auf 1,0 steigern. Im Gegensatz dazu gibt es für die LSAP nur einen Wert von 0,9, während es im vergangenen November 0,7 waren.

Das spiegelt sich auch in der Premier-Frage wider. 2013 übernahm Xavier Bettel (DP) das Ruder des Regierungsschiffs, das er laut seinem Selbstverständnis im Sinne eines Kapitäns einer Mannschaft bedient. Das soll er nach Meinung der Wähler auch bleiben und zwar mit steigender Tendenz und mit deutlichem Vorsprung.

Von den nationalen Spitzenkandidaten der vier größten Parteien in der Chamber ist er der beliebteste: Waren es im April noch 30 Prozent, die ihn sich als Premierminister wünschten, sind es nun 34 Prozent. Bei den ganz jungen Wählern zwischen 18 und 24 punktet er am meisten - jeder Zweite möchte ihn als Premier behalten. Im Bezirk Norden ist sein Rückhalt mit 28 Prozent am geringsten, im Zentrum, im Wahlbezirk, in dem er antritt, am höchsten (36 Prozent).





Obwohl die LSAP die beliebteste Partei bleibt, zeigt sich die umgekehrte Tendenz bei Paulette Lenert (LSAP): Die Gesundheitsministerin fällt von 23 Prozent Unterstützung auf 20 Prozent und wird von Luc Frieden (CSV) überholt. Dessen Zustimmung zeigt allerdings auch einen leichten Abwärtstrend von 23 Prozent auf 21 zwischen dem Politmonitor vom Juli und der Sonndesfro vom September.

Während Frieden im Norden (27 Prozent), bei Männern (27 Prozent, 15 Prozent bei Frauen) und bei den über 55-Jährigen (30 Prozent) am beliebtesten ist, zeigt sich bei Lenert ein ausgeglichenes Bild. Leicht weniger können die Nord- und die Zentrumsbevölkerung mit 17 und 18 Prozent mit ihr anfangen, 22 Prozent sind es in ihrem Wahlbezirk, dem Osten. Leicht besser als im Juli, nach den Gemeindewahlen, aber immer noch weit abgeschlagen, präsentiert sich dagegen Sam Tanson (Déi Gréng) mit fünf Prozent.

Blau-Rot-Grün ist nicht sehr beliebt

Und wie sieht es bei der Koalitionsbildung aus? 39 Prozent der Wähler sehen eine Zweierkoalition als beste Lösung an, 29 Prozent sind es, die eine Dreierkoalition befürworten.

Jeder Vierte (26 Prozent) würde sich eine Koalition aus DP und LSAP wünschen. Mit Abstand folgt dann die Vorstellung, dass die DP mit der CSV regiert (22 Prozent). Gleichauf in der Wählergunst mit 17 Prozent wären jeweils Koalitionen der LSAP mit den Grünen oder mit der CSV. Die Grünen und die DP am Ruder, damit können sich dagegen nur 13 Prozent anfreunden.

Die mit Abstand unbeliebteste Mannschaft wäre eine Dreierkoalition in der jetzigen Zusammensetzung, die nur von acht Prozent unterstützt würde. Blau/Rot/Grün traut man eher nicht mehr zu, noch auf einen guten gemeinsamen Nenner zu kommen.