Besser als der RMG, aber längst nicht optimal

Die Evaluierung des Revis enthält positive Aspekte, offenbart aber auch Schwachstellen. An diesen Stellschrauben will der Familienminister drehen.

Als „Operation am offenen Herzen unserer Sozialpolitik“ beschreibt Familienminister Max Hahn (DP) den Revis (Revenu d'Inclusion sociale), der am 1. Januar 2019 in Kraft trat, um den RMG (Revenu minimum garanti) zu ersetzen. Rund 10.000 Haushalte, beziehungsweise 24.000 Personen beziehen den Revis aktuell. Ein Drittel verfügt über kein weiteres Einkommen. Über die letzten Jahre sind die Zahlen stabil geblieben.

Am Freitag wurde die Evaluierung vorgestellt, mit der das Liser (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) und die IGSS (Inspection générale de la Sécurité sociale) beauftragt worden waren. Immer wieder war unterdessen aus dem Sozialhilfesektor Kritik an den komplizierten Prozeduren geäußert worden.

Welche Ziele werden mit der Reform des Revis verfolgt?

Haushalte mit geringem Einkommen sollen unterstützt werden. Allen Personen, die die Bedingungen erfüllen, wird eine grundlegende Existenzsicherung geboten. Gleichzeitig sollen Anreize geschaffen werden, um die Leistungsempfänger zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit zu motivieren. Besonders Familien mit Kindern und Alleinerziehende – dort ist das Armutsrisiko am höchsten - sollen finanziell entlastet werden. Das Zusammenspiel zwischen Fonds national de Solidarité (FNS), ADEM und Office national d'Inclusion sociale (ONIS) soll verbessert werden.

Hat sich das Revis-System bewährt?

Die Studie belegt, dass der Revis die berufliche Aktivierung gefördert hat. Die „Trappe à l’Inactivité“ – ein Problem beim RMG - wurde abgeschafft. „Damals war es schwerer, die Menschen zu motivieren, einer Beschäftigung nachzugehen, weil sie ab einem gewissen Moment zwar vielleicht mehr gearbeitet, dadurch aber nicht unbedingt mehr verdient haben. Das hat sich mit dem Revis geändert“, verdeutlicht der Minister.

Die Anpassung der Beträge für Familien mit Kindern und Alleinerziehende hat bewirkt, dass diese über 19 bis 51 Prozent mehr finanzielle Mittel verfügen, als dies im Kontext des RMG der Fall war. „Der Revis hat dazu beigetragen, die Kinderarmut zu reduzieren. Das vom Statec errechnete Referenzbudget wird erreicht“, erklärt Hahn.

Seit der Einführung des Revis ist die ADEM die erste Anlaufstelle für Revis-Empfänger. Laut Bericht des Liser und der IGSS hat sich das „Profiling“ der ADEM bewährt. Die Begünstigten würden effizient und korrekt vermittelt werden. Dennoch soll die Anlaufstelle ausgebaut werden.

„Das Ergebnis der Studie bestärkt uns in den Prinzipien und der Philosophie, die mit Revis vorgesehen sind. Ganz viele Punkte haben sich im Vergleich zum RMG verbessert. Es liegt aber noch ein weiter Weg vor uns, was die Exekution des Gesetzes selbst anbelangt“, schlussfolgert der Minister.

Welche Schwachstellen gibt es?

Paare ohne Kinder beziehungsweise Alleinstehende haben im Vergleich zum RMG etwas weniger zur Verfügung. Der DP-Minister erinnert aber an die vielen „anderen Maßnahmen, entweder finanzieller Natur oder Sachleistungen, die eingeführt wurden“.

Verbesserungsbedarf wurde im Kontext der gemeinnützigen Arbeit detektiert. Diesbezüglich will sich der zuständige Minister in den nächsten Monaten mit Gemeindevertretern, staatlichen und sozialen Akteuren beraten, um das Angebot vielfältiger zu gestalten.

Kritisch sieht das Liser unterdessen das Sanktionssystem: Kommen Revis-Empfänger ihren Verpflichtungen nicht nach, werden Leistungen gestrichen oder gekürzt. Diese Strafen seien oft unverhältnismäßig. „Es wird versucht, pragmatisch an die Sache ranzugehen und beispielsweise mit einer Art Kartensystem zu arbeiten, also nicht direkt die rote Karte zu zeigen, wenn ein Termin nicht wahrgenommen wird“, so Hahn.

Wo fallen die Ergebnisse gemischt aus?

Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren und Verwaltungen wurde unterschiedlich bewertet. Dies trifft beispielsweise auf die ARIS zu: die Regionalbeauftragten für soziale Eingliederung, die sich in den Sozialämtern um die Revis-Bezieher kümmern. „Diese Arbeit funktioniert in manchen Sozialämtern ganz gut und in anderen weniger gut“, stellt der Minister fest. Eine Verbesserung der Kommunikationsarbeit wird in der Studie empfohlen.

Die Nichtinanspruchnahme von sozialen Leistungen ist ein weiteres Problem. Die Information muss verbessert werden. „Unabhängig vom Revis könnten zum Beispiel zwei Drittel der Mieter vom Mietzuschuss profitieren. Tatsächlich tun dies aber nur 20 bis 30 Prozent“, bedauert Hahn. Das Observatoire des Politiques sociales sei damit beauftragt, Empfehlungen auszuarbeiten. „Es ist enorm wichtig, dass alle Leistungen, alle Fangnetze, die es gibt, genutzt werden. Dafür zu sorgen und die Sensibilisierungsarbeit auszubauen, wird eine der Prioritäten der kommenden Monate sein“, betont er.

Müsste nicht an größeren Stellschrauben gedreht werden?

Da viel Kritik aus dem Sozialsektor kam, stuft der Minister den Austausch mit den Leuten „vum Terrain“ als enorm wichtig ein, um herauszufinden, „wo der Schuh drückt“. Und dann gelte es, zusammen nach Lösungen zu suchen. „Die Studie hat viele Pisten aufgezeigt, dazu muss man nicht unbedingt das Gesetz ändern. Vieles ist eine Frage des Zusammenspiels zwischen den verschiedenen Akteuren. Manche Vorgehensweisen könnte man in den Sozialämtern noch harmonisieren“, meint er.