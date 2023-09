Bei der LSAP bläst ein frischer Ost-Wind

Share this with email

„Wir treten mit einer ganz neuen Mannschaft an“, begann die nationale Spitzenkandidatin der LSAP, Paulette Lenert am Montag ihre Rede. Bis auf die Abgeordnete Tess Burton, die ihren vierten nationalen Wahlkampf bestreitet, sind alle Ost-Kandidaten zum ersten Mal dabei – inklusive Lenert selbst. Das Ambiente im Merterter Park passte dazu: Es wehte ein laues Lüftchen an diesem heißen Tag – im Kiosk im Schatten der Bäume und vor der Kulisse des Springbrunnens war es gut auszuhalten. Frisch eben.

Es ist mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren auch die jüngste Liste bei diesen Wahlen, soll Ben Streff später hervorheben. Und mit 25 Jahren sei der Anwalt Charel Heim aus Echternach auch der jüngste Kandidat dieser Wahlen. Streff, der 28 Jahre junge Parteimanager der LSAP, steht an Paulette Lenerts Seite an der Spitze der Ost-Liste. Die nationale Spitzenkandidatin der Sozialisten tritt bekanntlich in ihrem Wohnbezirk zu den Wahlen an – im Osten dem kleinsten Bezirk.

Die Kandidaten mögen jung und/oder unerfahren sein, die Wahlprogrammthemen, zu denen in Mertert geredet wurde, sind uralt: Sicherheit und Gerechtigkeit. Es ist der zweite von vier Themenblöcken, mit denen die Sozialisten über das Land verteilt ihre politischen Vorhaben vorstellen. „Nur über Gerechtigkeit gibt es Zusammenhalt und Sicherheit in einer Gesellschaft“, betonte Lenert und zeigte damit, dass es um soziale Sicherheit geht. „Ungleichheiten führen zu Dysfunktionen in einer Gesellschaft, die Menschen spüren sich krank.“

Wohlstand am Wohlergehen der Gesellschaft messen, nicht am BIP

Dieses Wohlergehen der Gesellschaft möchten die Sozialisten in Zukunft systematisch messen, so wie es bereits in sechs anderen Ländern weltweit der Fall ist: in Schottland, Wales, Neuseeland, Island, Kanada und Finnland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das sich am wirtschaftlichen Erfolg und rein monetär ausrichtet, reiche nicht aus. „Wir haben solche Indikatoren, wie Bildung, Umwelt und sozialer Zusammenhalt eingeführt, sie sind aber nicht verankert.“

Ben Streff betonte, dass Solidarität die Basis sei, um die soziale Kohäsion zu garantieren. „Wir müssen die Armut bekämpfen, nicht die Armen“, machte er deutlich. Die rein konsumgesteuerte Gesellschaft erklärte er als gescheitert. Die Forderung der LSAP: Eine Arbeitszeitverkürzung, indem eine sechste Woche Urlaub und die 38 Stunden-Woche eingeführt werden, dazu soll ab 1. Juli der Mindestlohn um 100 steigen und steuerfrei sein. „Die Gewinne sind gestiegen, doch die Arbeitnehmer haben nichts davon – das müssen wir umkehren“, so der Juso.

Weitere Forderungen sind: den Sozialdialog im Rahmen der Tripartite beibehalten und den Index nicht infrage stellen. Auch müsse die Mindestrente angehoben werden. „Das Risiko der Altersarmut steigt in Europa, wir müssen rechtzeitig reagieren“, meinte Lenert, bevor sie zum Thema Steuern kam: „Wenn man sich zum Index bekennt, führt das dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Die Einkommen steigen bei den obersten zehn Prozent um elf Prozent, bei den untersten zehn Prozent sind es nur fünf bis sechs Prozent. Hier muss gegengesteuert werden.“

Wenn man sich zum Index bekennt, führt das dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht. Paulette Lenert

Die LSAP hatte für die Chamber-Debatte zum Steuersystem im vergangenen Jahr bereits ein System ausgeklügelt, das jetzt auch im Wahlprogramm steht. Neben der Individualisierung bei der Besteuerung müsse demnach auch die Steuertabelle reformiert werden. Die LSAP möchte, dass die Progression im unteren Sockel langsamer, sprich nur um ein Prozent, ansteigt und erst ab einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro um zwei Prozent und mehr steigt.

40 Prozent Steuern soll auf die Einkommen zwischen 48.837 et 60.000 Euro anfallen, 42 Prozent zwischen 60.000 und 100.000, 44 Prozent zwischen 100.000 und 180.000 und 46 Prozent zwischen 180.000 und 300.000. Zwei weitere Tranchen von 48 und 49 Prozent sollen hinzugefügt werden für Einkommen über 300.000 und über 500.000 Euro. Die LSAP möchte auch eine Vermögenssteuer diskutieren.

Für den Osten als Region sieht die LSAP gut den Ausbau des Tourismus, eine Hotelschule und medizinische Zentren, wie das CHEM es derzeit in Bad Mondorf plant. Dort könnte man sich auch eine spezielle Behandlung von übergewichtigen Kindern vorstellen. Eine Maison médicale im Osten sei allerdings „schwierig“, sagte Lenert.