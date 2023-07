Arm trotz Arbeit - was die Politik dagegen tun will

Viele Menschen sind darauf angewiesen, in Sozialläden einzukaufen, weil sie sich den Gang in den normalen Supermarkt nicht mehr leisten können. Foto: Guy Jallay

Arbeit schützt nicht vor Armut. Was das Phänomen der Working Poor anbelangt, so liegt Luxemburg in der Eurozone mit großem Abstand zu den Nachbarländern an der Spitze: 13,5 Prozent der Menschen sind arm, obwohl sie arbeiten (Eurozone: 8,9 Prozent).

Auf Anregung der Linken wurde am Dienstag in einer Aktualitätsstunde über dieses Thema diskutiert. „Trotz Hilfen bleibt das Problem bestehen, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Es ist ein schleichender Prozess, der sich beschleunigt, was langsam aber sicher zu einem Kollaps der Gesellschaft führt“, so Myriam Cecchetti (Déi Lénk).

Besonders betroffen seien Mindestlohnbezieher, vor allem im Reinigungs-, Liefer- oder dem Horescasektor. Alleinerziehende seien einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt, genau wie Mieter und Menschen mit Zeitverträgen oder in Teilzeitbeschäftigung. Das größte Problem seien die Wohnkosten.

Substanzielle Lohnverbesserungen sind für die Linken der Ausgangspunkt. Die EU-Mindestlohndirektive müsse umgesetzt, das Kollektivvertragswesen reformiert, die Plattformarbeit geregelt und der Revis (Revenue d’Inclusion sociale) noch einmal überarbeitet werden, listete Cecchetti auf.

Anpassung der Mindestlöhne und Überarbeitung des Revis

Im Wesentlichen wurden die Feststellungen parteiübergreifend geteilt. „Arbeiten muss sich lohnen“, pflichtete Paul Galles (CSV) bei und plädierte unter anderem für eine regelmäßige Anpassung der Mindestlöhne und bedürfnisgerechte Weiterbildungen.

Carole Hartmann (DP) hob die Anstrengungen der vorherigen Familienministerin Corinne Cahen (DP) in Sachen Revis hervor, der den früheren RMG (Revenu minimal garanti) ersetzt. „Der RMG hatte negative Auswirkungen auf die Motivation der Menschen, eine Arbeit zu finden. Er hat es auch immer nur einem Erwachsenen im Haushalt erlaubt, Teil einer Beschäftigungsmaßnahme zu sein. Im Revis können dies nun zwei Erwachsene tun. Die Höhe der Zulage wurde daran gekoppelt, aktiv nach einer Arbeit zu suchen“, rief sie in Erinnerung, räumte aber ein, dass es trotzdem Fälle gebe, „wo sich die Arbeit nicht lohnt“.

Mit Steuergeschenken für die, die es nicht brauchen, macht man keine Armutsbekämpfung. Dan Kersch LSAP-Abgeordneter

Dan Kersch (LSAP) stellte fest, dass die Lohnpolitik stets einer der großen Streitpunkte in der Auseinandersetzung zwischen Patronat und Salariat sei. Er sprach von den Trennlinien zwischen Arbeitnehmern mit Kollektivvertrag und „jenen, die sich damit zufrieden geben müssen, was der Gesetzgeber als Minimum festlegt“. Die LSAP habe sich von Anfang an für eine strukturelle Erhöhung des Mindestlohns eingesetzt.

Die kleinen und mittleren Einkommen müssten bis weit in die Mittelschicht entlastet und die Superreichen stärker belastet werden. Kritik übte Kersch in diesem Kontext an der CSV und insbesondere an Luc Frieden, „der will, dass jeder weniger Steuern zahlt“. Er hoffe, „dass dies nur ein Ausrutscher eines übereifrigen Spitzenkandidaten war, der den Sinn für die politischen und finanziellen Realitäten unseres Landes verloren hat. Mit Steuergeschenken für die, die es nicht brauchen, macht man keine Armutsbekämpfung.“

Gerechtes Steuersystem und erschwinglicher Wohnraum

Darüber, dass das Steuersystem gerechter gestaltet werden muss, herrschte Konsens. Auch dem größten Verursacher von Armut, der Wohnungsproblematik, sind sich alle bewusst. „Gute Wohnungspolitik ist nun einmal auch eine gute Sozialpolitik“, meinte Djuna Bernard (Déi Gréng). Der grüne Wohnungsbauminister Henri Kox habe dafür gekämpft, die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aufzuholen. Massiv sei in die Schaffung von öffentlichem, bezahlbaren Wohnraum investiert worden.

„Der Staat muss sich eine Gesamtstrategie geben, um die Bekämpfung der Kinderarmut anzugehen“, so Bernard weiter. Die Grünen fordern eine Kindergrundsicherung als eigenständige Leistung.

Sven Clement (Piratepartei) legte den Finger in eine weitere Wunde: die der administrativen Hürden. Er verlangt ein automatisches Ausbezahlen von Steuerkrediten sowie aller anderen Hilfen. „Der Staat darf nicht vom Unwissen dieser Menschen profitieren, um diese Zulagen nicht auszuzahlen“, monierte er.

Der Staat darf nicht vom Unwissen dieser Menschen profitieren, um Zulagen nicht auszuzahlen. Sven Clement Piraten-Abgeordneter

Auch für Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) ist die aktuelle Situation „nicht akzeptabel“. Dennoch versuchte er, die Eurostat-Zahlen in den „richtigen Kontext“ zu setzen. Sie seien nicht repräsentativ für Luxemburg, weil die Situation speziell sei. Alsdann listete er die Anstrengungen auf, die unter Blau-Rot-Grün im Kampf gegen die Armut bereits unternommen wurden, ohne die Problematik aber „herunterspielen“ zu wollen.

Das Gesetz zur Reglementierung der Plattformarbeit sei fertig, informierte er, weil diese Frage mehrfach aufgeworfen wurde. Man warte aber noch die für Ende 2023 angekündigte EU-Direktive ab.

Digitales Sozialamt, um Hemmschwellen abzubauen

Auch Familienminister Max Hahn (DP) blickte auf eine Reihe neuer Maßnahmen zurück und beschrieb die 30 Sozialämter als „ganz wichtigen Akteur, um individuelle Hilfen anzufragen“. Die Herausforderung liege darin, dafür zu sorgen, dass diese auch bei den Betroffenen ankämen. „Wir wissen, dass verschiedene Hilfen nicht in Anspruch genommen werden. Gerade wird analysiert, warum das so ist und wie der Zugang erleichtert werden kann“, erklärte er. Ein kleiner erster Schritt sei die neue Internetseite vom Fonds national de solidarité (FNS), die bald online gehe.

Künftig soll zudem stärker auf die Digitalisierung gesetzt werden. „Ziel ist es, eine Art digitales Sozialamt zu schaffen, wo Betroffene eine erste Idee bekommen, was das Sozialamt für sie tun kann. Dies soll auf keinen Fall den Sozialarbeiter ersetzen, sondern den Zugang vereinfachen und Hemmschwellen abbauen“, so Hahn.

Die für das erste Semester 2023 in Aussicht gestellte Evaluierung des Revis sei derweil fast abgeschlossen, die Resultate würden „zeitnah“ in der Familienkommission präsentiert werden.