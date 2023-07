Arbeitslosenquote steigt auf 5,2 Prozent

Share this with email

(TJ) - Die Arbeitslosigkeit nimmt in Luxemburg weiter zu: Im Juni waren 15.333 Menschen bei der Adem als Arbeitslose eingeschrieben. Das ist im Jahresvergleich eine Zunahme um 1.695 Personen oder statistisch ausgedrückt ein Plus von 12,4 Prozent.

Außer bei den Langzeitarbeitslosen (über 12 Monate) ist eine Zunahme in allen Bereichen festzustellen, wobei qualifizierte und junge Menschen unter 30 Jahren besonders betroffen sind. Im Mai hatte die Arbeitslosenrate noch bei 5,0 Prozent gelegen.

Deutlich weniger freie Stellen

Im Monat Juni schrieben sich 2.337 Einwohner Luxemburgs neu als Arbeitssuchende bei der Adem ein, auch das waren mehr als im Juni 2022 (plus 181). 8.210 Menschen beziehen Arbeitslosengeld, das sind 19,3 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Zahl der Personen in einer Beschäftigungsmaßnahme geht im Jahresvergleich leicht auf 4.254 zurück.

Im Juni meldeten die Arbeitgeber der Adem 3.499 freie Stellen, das waren 17,7 Prozent weniger als im Juni des Vorjahres. Der Rückgang sei in allen Bereichen zu spüren, so das statistische Amt Statec am Donnerstag in einer Mitteilung. Alles in allem waren im Juni 9.488 freie Stellen gemeldet. Das entspricht im Jahresvergleich einem Rückgang um satte 30,2 Prozent.