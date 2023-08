Arbeitslosenquote pendelt sich bei 5,2 Prozent ein

Share this with email

Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Personen steigt zum 31. Juli 2023 auf 16.111 an. Damit liegt die Arbeitslosenzahl um 13 Prozent über der des Vorjahreszeitraums Juli 2022, so die Adem in ihrer monatlichen Mitteilung. Der Anstieg der Zahlen betreffe alle Kategorien von Arbeitssuchenden, außer denen, die bereits länger als zwölf Monate arbeitslos sind.

Die größten Anstiege gibt es laut Adem bei den Höherqualifizierten und den unter 30-Jährigen. 86 der Neuanmeldungen bei der Adem betreffen Personen, die temporären Schutz genießen, konkret handelt es sich um Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die Arbeitslosenquote pendelt sich laut Statec damit saisonal bereinigt auf 5,2 Prozent ein - dem gleichen Wert wie im Vormonat. Arbeitgeber meldeten im Juli 2023 insgesamt 3.289 freie Stellen, das sind 17 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres. Dieser Rückgang betrifft fast alle Branchen, vorrangig aber das Gastgewerbe, die Kommunikationsbranche, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie die Verwaltung. Es gibt im Juli 2023 insgesamt 9.513 freie Stellen, das sind 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.