Angepasster Impfstoff wird auch in Luxemburg verfügbar sein

In einer parlamentarischen Antwort gibt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) einen Einblick in die aktuelle Corona-Lage im Großherzogtum. Ihre Partei-Kollegin Cécile Hemmen wollte von Lenert wissen, ob auch in Luxemburg die Zahlen wieder steigen und ob eine neue Impfkampagne für den Herbst angedacht ist.



Derzeit gebe es keinen Grund zur Sorge, wie die Gesundheitsministerin informiert. In der 33. Kalenderwoche wurden 118 Covid-19-Infektionen registriert. Das sei ein kleiner Anstieg im Vergleich zu den Vorwochen, die Zahl liege aber deutlich unter dem Wert von 1.800 wöchentlichen Infektionen zu Beginn des Jahres.

Die Variante EG.5 ist derzeit am meisten verbreitet, sie ist den Behörden bereits seit Februar 2023 bekannt. Es handelt sich hierbei um eine Omikron-Untervariante. Aktuell passen Impfstoffhersteller bereits bestehende Vakzine erneut an, um die Variante noch besser bekämpfen zu können. Diese sollen auch in der EU zur Verfügung gestellt werden, sobald sie verfügbar und von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen sind. Somit sei auch vorgesehen, dass Luxemburg den Impfstoff erhält, wie Paulette Lenert in ihrer parlamentarischen Antwort bestätigt.



Eine Impfempfehlung soll zudem noch im September vom Hohen Rat für Infektionskrankheiten (CSMI) festgelegt werden. Das Gesundheitsministerium wird diese Empfehlung veröffentlichen, sobald sie vorliegt. Anschließend werden die notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit die Zielgruppe so schnell wie möglich auf den Impfstoff zurückgreifen kann. Grundsätzlich werde immer der neuste verfügbare Impfstoff verwendet.