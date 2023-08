Alle Listennummern für die Wahlen stehen fest

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nun steht endgültig fest, welche Partei sich am 8. Oktober in welchem Bezirk mit wie vielen Kandidaten und unter welcher Listennummer den Wählern stellen wird. Am Mittwoch lief die Frist für die Parteien ab, ihre Listen einzureichen; am Donnerstag wurden die letzten vier Listennummern vergeben. Denn die Parteien, die bei den Gemeindewahlen antraten, behalten ihre Nummern. Lediglich Volt, Liberté -Fräiheet, KPL und Déi Konservativ mussten noch neu zugeordnet werden.

Lesen Sie auch:

Spielt die Listennummer eine Rolle bei den Wahlen?

Es oblag dem Präsidenten des Bezirksgerichts, Pierre Calmes, die Nummern zu ziehen. Er fungiert auch als Präsident des Hauptwahlbüros im Bezirk Zentrum. So fällt nun die Nummer 10 an Volt, die Nummer 11 an die KPL, die Nummer 12 an Roy Redings Liberté - Fräiheet und 13 an Déi Konservativ - d'Fräiheetspartei. Die Nummer 8 bleibt vakant: War bei den Gemeindewahlen noch Mir d'Vollek angetreten, so spielen sie auf nationalem Niveau keine Rolle mehr.

Es ergibt sich nun folgendes Gesamtbild für die Wahlplakate und die Stimmzettel: Nummer 1 bleibt für die LSAP, Nummer 2 für die DP, Nummer 3 für Déi Gréng, Nummer 4 für die CSV, Nummer 5 für Déi Lénk, Nummer 6 für die ADR, Nummer 7 für die Piraten und Nummer 9 für Fokus. All diese Parteien treten in allen vier Bezirken an. Genauso wie die neue Partei Liberté - Fräiheet.

Drei Parteien schaffen es nicht, für alle Bezirke Listen zu präsentieren: Volt hat Listen für die Bezirke Osten und Süden eingereicht, die KPL für die drei Bezirke Zentrum, Osten und Süden und Déi Konservativ für die Bezirke Norden und Süden.