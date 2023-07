ADR Osten tauscht Kandidaten wegen rechtsradikaler Symbolik aus

Share this with email

Der ADR Bezirk Osten hat am Montagabend mitgeteilt, dass es in seiner Kandidatenliste für die Chamberwahlen zu einer Änderung kommen wird. Alain Vossen, 36-jähriger Unternehmer, sei von seiner Kandidatur zurückgetreten, hieß es. Grund dafür seien, so das Schreiben der ADR, "Facebook-Posts, die er vor acht Jahren gemacht hat und die, zum Teil mithilfe von Photoshop, aus ihrem damaligen Kontext gerissen wurden". Vossen sehe sich daher "nicht mehr in der Lage, die Idee der ADR in der Außendarstellung zu vertreten". Er bedauere seinen damaligen "unbekümmerten Umgang mit den sozialen Medien" und distanziere sich von seinen damaligen Postings.

Lesen Sie auch:Die ADR will Gambia ablösen, weil sie „Lëtzebuerg gär huet“

LW-Informationen zufolge handelt es sich bei mindestens einem Posting um ein Foto, auf dem Vossen mit einer anderen Person zu sehen ist. Er trägt ein T-Shirt mit deutlich sichtbaren SS-Runen auf dem Ärmel. In mindestens zwei anderen Fällen hat Vossen offenbar ein Foto von Adolf Hitler mit einem geschmacklosen Spruch darauf gepostet, einer der Sprüche verharmlost den Holocaust. Dieses Hitler-Foto stammt aus dem Jahr 2015. Noch 2022 findet sich ein Foto mit einer roten Baseball-Kappe mit Donald Trumps Spruch "Make America Great Again", allerdings ist "America" durch das Wort "Russia" ersetzt. Das entsprechende Facebook-Profil ist mittlerweile deaktiviert.

Vossen posierte vor einigen Jahren mit einem Shirt, das klar erkennbar die SS-Runen zeigt. Foto: Screenshot Facebook

Wie die ADR weiter mitteilt, habe das Bezirkskomitee Osten einstimmig den 50-jährigen diplomierten Germanisten Jean-Marc Schmidt aus Mondorf zum neuen Kandidaten für die Chamberwahlen nominiert, der seit 2021 als parlamentarischer Berater für die Partei arbeitet.