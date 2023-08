ADR hält an vierspuriger Nordstrooss fest

Share this with email

Keine Sommerpause für die ADR Norden, die am Donnerstag auf eine Pressekonferenz zum Thema Mobilität im Norden einlud. Um dort das zu wiederholen, was sie schon seit bereits 20 Jahren sagt: Die Nordstrooss gehört vierspurig. "Es soll eine Schnellstraße sein, aber keine Autobahn, wie uns in der Vergangenheit fälschlicherweise vorgeworfen wurde", klärt Michel Lemaire, Präsident der Nord-Sektion der ADR, auf. Mit fast 42.000 neuen Immatrikulationen im Jahr 2022 und der schleichenden Entwicklung Luxemburgs zum Millionen-Staat sei es vor allem notwendig, im Norden des Landes in die Infrastrukturen zu investieren, so die ADR.

Dass die Regierung mit dem Gesetzesprojekt 7780 rund 246.000 Euro in die Absicherung der N7 zwischen Fridhaff und Weiswampach investieren wolle, sei in dem Kontext nicht zielführend. Ein Gesetzesprojekt, das die ADR damals nicht mitstimmte. "Denn damit bleibt nur der Ist-Zustand", kritisiert Lemaire. Wenn eine solche Summe investiert wird und Bauarbeiten mehrere Jahre dauern sollen, müssten Nägel mit Köpfen gemacht und die N7 sofort vierspurig gestaltet werden, findet die ADR. Die Partei kritisiert in der Hinsicht zudem die Position der CSV, die das Gesetzesprojekt in der Chamber mitstimmte - und jetzt für eine vierspurige N7 bei den Chamberwahlen wirbt, "wohl wissend, dass der langfristige Ausbau der Nordstrooss damit nicht kommen wird", so Lemaire.

ADR-Abgeordneter Jeff Engelen über die Herausforderungen des Nordens in puncto Mobilität. Foto: Anouk Antony

Verkehrsbereinigung: eine Transversale von Ettelbrück nach Feulen

Doch bei einer vierspurigen Nordstrooss soll es nicht bleiben. Die ADR stellt sich gegen die geplante Umgehungsstraße von Schieren entlang Ettelbrück bis nach Feulen quer. Diese würde "Einschnitte in die Natur mit sich bringen" als auch Ober- und Niederfeulen voneinander trennen. Die bessere Variante laut der ADR: die Nordvariante - eine Transversale in Form eines Hochspannungsnetzes zwischen Fridhaff und Feulen. So wären Ettelbrück und Feulen vom Durchgangsverkehr befreit. Davor müsse noch eine Studie in Auftrag gegeben werden, um die Nordvariante zu planen, so Engelen.

Die ADR möchte zudem den öffentlichen Verkehr ausbauen. Im Norden läuft in puncto Zugverbindungen nämlich nicht alles rund. Negativbeispiel: der Einsturz des Schüttburger Tunnels nahe Kautenbach. "Es ist ein Warnsignal, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft kommen könnten. Wir können nicht jedes Mal ein Jahr darauf warten, bis dass der Zug wieder fährt", kommentiert der Abgeordnete Jeff Engelen. Der Ausbau der Nordstrecke müsse einer Studie unterzogen und daraufhin zweigleisig ausgebaut werden, so der Abgeordnete. "Entweder neben der aktuellen Linie oder als Zusatz."