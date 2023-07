Ab 21. Juli ist privater Cannabis-Anbau legal

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Umstritten war es vor allem wegen der Rechtssicherheit: Vor drei Wochen wurde das Gesetz zum privaten Cannabis-Anbau verabschiedet, am Dienstag wurde es im Journal officiel veröffentlicht und am Freitag tritt es in Kraft. Das teilte das Justizministerium am Dienstag mit.

Lesen Sie auch:Privater Cannabis-Anbau von vier Pflanzen ist künftig erlaubt

Vier Pflanzen pro Haushaltsgemeinschaft dürfen aus Samen angezüchtet und der Ertrag im häuslichen Umfeld konsumiert werden. Nur nicht in Anwesenheit von Kindern. Die Pflanzen dürfen auch nicht von außen sichtbar sein. Künftig darf man auch maximal drei Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich tragen. Kritisiert wurden vor allem die Kontrollmöglichkeiten.