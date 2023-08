À propos de «vivre-ensemble» et d'alphabétisation en français

À quelques semaines seulement des prochaines élections législatives, on apprend qu'il ne faut plus dorénavant parler d'intégration, mais de «vivre-ensemble interculturel».

Désormais, d'après la loi votée du jeudi 20 juin 2023 et qui crée un «Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel», chacun, quel que soit son statut (réfugié, nouvel arrivant, résident étranger de longue date, navetteur transfrontalier ou Luxembourgeois), est accepté comme il est, sans – apparemment – avoir à se sentir au moins moralement obligé de fournir les efforts indispensables pour faire partie de la société luxembourgeoise dont on a décidé, visiblement, qu'elle est multiculturelle, ce qui cependant mériterait quelque explication.

Ladite loi vise sans doute surtout à fusionner deux organismes, à savoir le Comité interministériel à l'intégration et le Conseil national pour étrangers, et donc à supprimer un doublon, ne serait-ce que pour faire des économies, mais l'intitulé du nouvel organisme, indépendamment de l'emploi du grotesque néologisme de «vivre-ensemble», suggère que tout étranger qui débarque au Luxembourg est libre de se positionner sans transition à côté des personnes qui sont déjà établies dans notre pays et d'y pratiquer sa culture d'origine au sein d'une société mosaïque ou patchwork qui ne serait plus représentative d'un peuple ou d'une nation, mais qui mettrait côte à côte, sans aucun liant, des personnes parfois très différentes avec leurs us et coutumes plus ou moins exotiques.

Qu'on se le dise: notre société soi-disant ouverte se présente maintenant, de par la volonté de nos députés, comme un ensemble aussi fragmenté que compartimenté, ce qui réjouira les potentiels ou déjà réels communautaristes, et il est désormais illusoire d'en attendre quoi que ce soit qui encourage à l'unité, à la solidarité bien comprise et à un sentiment d'appartenance commune incitant en douceur les nouveaux arrivants à s'assimiler.

Avant de pouvoir vivre de façon harmonieuse avec les autochtones, il faut commencer par s'intégrer et, dans l'idéal et avec le temps, vouloir s'assimiler.

En effet, avant de pouvoir vivre de façon harmonieuse avec les autochtones, il faut commencer par s'intégrer et, dans l'idéal et avec le temps, vouloir s'assimiler. L'utilisation du terme de «vivre-ensemble», par contre, dispense implicitement de l'étape forcément un peu contraignante que représente l'intégration. Est-ce voulu, est-ce une bévue de nos députés pas toujours bien à l'aise dans la langue de Molière, ou est-ce carrément de la poudre aux yeux, une réformette pour faire croire qu'on fait quelque chose et qu'on se veut ouvert au progrès?

Le pays est une espèce de no-man's-land globalisé

Chacun pourra se faire son idée (et voter en conséquence en octobre). Mais dans un Luxembourg dont les nationaux ne pèsent guère plus que 50%, le message envoyé est bien que le pays n'est même plus l'ombre de lui-même, mais une espèce de no-man's-land globalisé où la croissance permet encore de vivre confortablement et même de faire de beaux rêves... en attendant le réveil brutal qui s'annonce.

Le réchauffement climatique, la transition énergétique imposée sans tenir compte de nos capacités réelles et, surtout, de notre dépendance à l'égard de nos voisins (le Luxembourg ne produit même pas le cinquième de l'électricité qu'il consomme...), l'inflation induite par la guerre en Ukraine, les nouvelles attitudes par rapport au travail ou prétentions individuelles dues à la crise de la Covid-19... - tout cela chamboule déjà notre vie quotidienne; et sans véritable solidarité nationale, fondée sur la connaissance de l'histoire du pays – on l'oublie un peu trop, celle-là – et, plus encore, sur l'usage du luxembourgeois, langue nationale et d'intégration, il sera impossible de relever les défis et d'affronter l'avenir avec succès en tant que nation luxembourgeoise digne de ce nom, nation par ailleurs toujours prête à accueillir avec bienveillance quiconque la rejoint dans un esprit constructif.

Et puisque nous parlons de langue nationale, venons-en à l'idée saugrenue de notre ministre de l'Éducation nationale (oui, nationale) d'offrir l'alphabétisation en français aux jeunes étrangers pour lesquels, selon le milieu familial ou socio-culturel, le luxembourgeois et l'allemand représenteraient un obstacle insurmontable.

Une société en peau de léopard

Pour autant que je sache, les deux années obligatoires d'école maternelle sont depuis longtemps censées résoudre ce problème: si le personnel enseignant de nos «Spillschoulen» s'exprime systématiquement en luxembourgeois, l'alphabétisation en allemand ne pose plus vraiment de problème, d'autant moins qu'il est toujours possible de donner quelques coups de pouce par après.

En outre, la participation aux activités de certaines associations (scouts, clubs de sport, chorales...) favorise, elle aussi, l'intégration. Des milliers d'enfants d'immigrés italiens puis portugais sont passés par là, et la plupart s'en sont plutôt bien sortis, au prix d'efforts considérables, il est vrai, mais c'est généralement le prix à payer pour mériter sa place dans une société.

Bref, au vu de la composition de la population actuelle, qui est originaire d'environ 175 pays différents, je me demande pourquoi on se prépare à délaisser le luxembourgeois au profit du français pour certains, comme si tous les enfants étrangers provenaient de pays ou de régions francophones. Quid du petit Bosniaque ou de la petite Ukrainienne? Veut-on les tenir à l'écart des enfants autochtones? Quid des enseignants qui se chargeront de cette alphabétisation en français? Nos instituteurs et institutrices sont-ils/elles si calé(e)s en français qu'ils/elles puissent affronter, le cas échéant, des petits francophones qui, eux, sont de langue maternelle française et ne diraient jamais «Pierre a cassé son bras», mais bien «Pierre s'est cassé le bras»?

À force de vouloir soi-disant faciliter la vie de certains élèves, on risque donc de favoriser une forme de séparatisme.

Enfin, qu'on en prenne bonne note: la belle langue française est un parler à vocation universelle. Partout où le français arrive, on constate qu'il fait progressivement reculer le parler qui y prévalait. Il suffit de jeter un coup d'oeil au-delà de nos frontières, du côté du pays d'Arlon ou des environs de Thionville, ou encore du côté de Bruxelles, de la Flandre française (Dunkerque, Hazebrouck...) ou de nombreux endroits de l'Alsace. À force de vouloir soi-disant faciliter la vie de certains élèves, on risque donc de favoriser une forme de séparatisme qui, à terme, ne peut que ruiner le caractère particulier du Grand-Duché et donner naissance à une société en peau de léopard.

Ces lignes – faut-il le souligner? - ne sont pas un plaidoyer étroitement nationaliste ou bêtement xénophobe (ce qui est un pléonasme), mais juste un appel au réalisme qui devrait profiter à tous.

Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de faire en sorte que tout un chacun puisse bénéficier des mêmes apprentissages et méthodes, cela à travers la mise en oeuvre d'une même politique linguistique fondée sur une même langue vernaculaire parlée par un personnel compétent et à l'esprit ouvert. Ce qui a toujours marché, même si rien n'est jamais parfait, n'a pas à être sacrifié au profit d'expériences hasardeuses imaginées par un ministère qui a déjà assez causé de confusion et de dégâts depuis une dizaine d'années.

* L'auteur est professeur honoraire à l'Athénée de Luxembourg.