500.000 Euro zusätzlich für Niger

Seit 30 Jahren ist Niger Partnerland der Luxemburger Kooperation. Am Dienstag erhielt eines der ärmsten Länder der Welt weitere 500.000 Euro im Rahmen des 15. Treffens der Partnerschaftskommission, das in Luxemburg stattfand und bei dem es auch um Nahrungs- und Sicherheitsfragen ging. Damit soll der diesjährigen Lebensmittelkrise begegnet werden. 6,5 Millionen Euro gehen von 2022 bis 2026 insgesamt an das Land in der Sahel-Zone.