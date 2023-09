Dëse Podcast ass eng Produktioun vum Lëtzebuerger Wort Redaktioun an Host: Ines Kurschat und Liz Mikos Gaascht: Marc Schlammes Produktioun: Marc Blasius Musek: Christian Mertes Cover Design: Mara Mohnen und Christian Mertes

De Walpodcast

Episode 4: Wien d'Wal huet, huet d'Qual

Opgepasst, Politik-Cracks: An dëser Episod kucke mir an d’Walprogrammer vun deene verschiddene Parteien: Wéi si se opgebaut an opgemaach? Wat fir Sujeten sinn d'Prioritéiten? Mam Chef vum Politikressort vum Lëtzebuerger Wort, Marc Schlammes, schwätze mir iwwert déi grouss Linnen a wat déi fir de Walkampf verspriechen.