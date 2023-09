Episode 3: Iwwer Protestwieler:innen a politesch Radikaliséierung zu Lëtzebuerg

Chamberwahlen 2023

De Walpodcast - Teaser

D'Ines an d'Liz, zwou Journalistinne vum „Lëtzebuerger Wort“, begleeden am „Walpodcast“ d'Campagne fir d'Chamberwalen bis den 8. Oktober 2023. Si diskutéiere mat Experten iwwer d'Spëtzekandidaturen, kucken, wéi eng Campagne opgebaut ass a wéi eise Walsystem fonctionnéiert a maachen de Bilan vu „Gambia 1“ a „Gambia 2“. Als Nolauschterer a Lieser kënnt Dir matmaachen! Schéckt eis Är Froen un d'Spëtzekandidaten a mir stellen se de Politiker bei eise véier Diskussiounsronnen am September! Schéckt eis eng E-Mail un: walen@wort.lu oder sot Är Sproochnoriicht iwwer Whatsapp un den +352 691 487 303. Abonnéiert „De Walpodcast“ elo a sidd mat dobäi, wann et den 29. August mat der éischter Folleg lass geet.

1:31