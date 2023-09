Zwölf Duftkompositionen, die für gute Laune sorgen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ein Satz mit X: Dieser Sommer war wohl nix! Vor allem der August wird vielen von uns als äußerst verregnet in Erinnerung bleiben. Immerhin nutzten aber viele Luxemburgerinnen und Luxemburger die Möglichkeit, einige Tage oder sogar Wochen in der sonnigen Ferne zu verbringen. Als Mitbringsel landen dann, kurz vor dem Rückflug, nicht nur kitschige Magnete oder Schokolade aus dem Duty-free-Shop im Einkaufskorb, sondern gerne auch ein neuer Duft, der mit positiven Erinnerungen aufgeladen auch in den kommenden Monaten noch Urlaubsmomente in den Alltag überträgt.

1 / 12 Parfümeur Francis Kurkdjian versucht sich an einem Klassiker und stellt ein florales Bouquet (Orangenblüte, Jasmin und Zentifolie) in den Fokus: „L’or de J’adore“ von Dior, 50 ml um 166 Euro. Foto: Hersteller

2 / 12 Ideal für das Necessaire: Das Eau de Toilette „Perfect“ von Marc Jacobs (Rosa Pfeffer, Polygonum, Narzisse, Zedernholz) gibt’s jetzt auch im praktischen Reiseformat, 30 ml um 65 Euro. Foto: Hersteller

3 / 12 Hier treffen Rosen auf Weißen Pfirsich und Holznoten: „Rosa Rossa Forte“ aus der „Aqua Allegoria”-Linie von Guerlain, 125 ml um 156 Euro. Foto: Hersteller

4 / 12 Wenn Frische (Karotte, Ingwer) und Wärme (Zimt, Kardamom) sich vereinen: Eau de Parfum „Eyes Closed“ von Byredo, 50 ml um 145 Euro über Senteursdailleurs.com. Foto: Hersteller

5 / 12 Hier geben Orangenblüte und Kakao den Ton an: Eau de Parfum „L’interdit Rouge Ultime“ von Guerlain, 50 ml um 120 Euro. Foto: Hersteller

6 / 12 Floral und äußerst intensiv: „Fame Parfum“ von Paco Rabanne mit einem Herz aus dreifacher Iris, 50 ml um 125 Euro (Refill: 200 ml um 203 Euro). Foto: Hersteller

7 / 12 Wie Göttinnen duften? Natürlich nach Vanille und Lavendel: Eau de Parfum „Goddess“ von Burberry, 50 ml um 133 Euro (Refill: 150 ml um 157 Euro). Foto: Hersteller

8 / 12 Hier steckt auch drin, was auf dem Etikett steht: Eau de Parfum „Thé Matcha 26“ von Le Labo, 50 ml um 160 Euro über Senteursdailleurs.com. Foto: Hersteller

9 / 12 Schick mit Schleife: Im Eau de Parfum „Tutti Twilly“ von Hermès verbinden sich Ingwer und florale Noten auf einer Moschusbasis, 50 ml um 110 Euro. Foto: Hersteller

10 / 12 Eine schmackhafte Komposition – mit Noten von Salz, Lilie und Baiser: „Gaultier Divine“ von Jean Paul Gaultier, 50 ml um 118 Euro (Refill: 200 ml um 205 Euro). Foto: Hersteller

11 / 12 Frischekick mit Zitrone, Jasmin und einer sanften Teakholznote: Eau de Toilette „Chance Eau fraîche“ von Chanel, 50 ml um 100 Euro. Foto: Hersteller

12 / 12 Die feministische Vorzeigepuppe erobert jetzt auch mit einem Mix aus Kirsche, Mandel, Tonkabohne und Orange das Badezimmer: „Barbie“-Parfum von Lush, 30 ml um 45 Euro. Foto: Hersteller

























Eine andere Möglichkeit ist natürlich, sich die Sonne, die sich in den vergangenen Wochen häufig hinter Regenwolken versteckte, mittels einer Parfumkomposition ins Haus zu holen - frische oder auch fruchtige Düfte sind derzeit wieder angesagt. Zudem wurden einige Linien der großen Marken mit Neuzugängen erweitert, wie etwa die „J’adore“-Familie von Dior. Auch das sorgt bei echten Fans für gute Stimmung!

Lesen Sie auch:

Warum die Gen Z einen neuen Weg in Sachen Beauty einschlägt

Besonders erfreulich: Viele der neuen Kompositionen versuchen einen ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, so etwa „Gaultier Divine“ von Jean-Paul Gaultier. Dieser und weitere Düfte sind in wiederauffüllbaren Flakons erhältlich. Und da die Nachfüllbehälter in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ein echter Kracher sind, freut sich gleichzeitig auch das Portemonnaie.