Zwischen Wüstenzauber und Blütenexplosion: Haute Couture mit Wow-Faktor

Vom 3. bis 6. Juli bewiesen die renommiertesten Designer wieder im Rahmen ihrer Haute-Couture-Präsentationen für den kommenden Herbst/Winter, dass sie die hohe Kunst des Schneiderns beherrschen. Darunter die Maison Chanel, die ihre Models – inspiriert von der „sensiblen und kühnen Pariserin“ – in reichlich Tweed und mit Riemchensandalen, flachen Strohhüten und Bastkörben ausgestattet am Pariser Seine-Ufer entlang flanieren ließ. Oder auch Elie Saab, der im Frühjahr Prinzessin Alexandra von Luxemburg die Hochzeitsrobe auf den Leib schneidern durfte. Doch die Konkurrenz muss sich nicht zwischen den Big Playern der Branche verstecken. Hier sind fünf Kollektionen, die zu Recht für Aufsehen gesorgt haben:

Funkel, Mariechen!

Wow, wie das glänzt und glitzert! Der indische Designer Rahul Mishra präsentierte in Paris ein spektakuläres Feuerwerk der Handwerkskunst. Am liebsten hätten die Zuschauer wohl die Zeit angehalten, um sich die aufwendigen Broderie-Dessins ein wenig genauer anzuschauen. Pinsel und Farbe scheint der Modeschöpfer durch Nadel und Faden ersetzt zu haben. Die Stickereien auf seinen Kleidern stellen gigantische Blüten, Pflanzenlaub, Federschmuck und wilde Tiere dar. Seinen Stil bezeichnet der sozial engagierte Modeschöpfer – er macht sich für bessere Arbeitsbedingungen in seiner Heimat stark – treffend als „impressionistische Poesie“.

Stoff zum Träumen

Wie moderne Wüstenprinzessinnen aus 1001 Nacht schritten die Models bei Sara Chraibi über den Kiespfad, der als Laufsteg diente. Vor allem in Anbetracht der aufwendig konstruierten Oberteile überrascht es nicht, wenn man erfährt, dass die Modeschöpferin aus Marokko einst als Architektin tätig war.

Underwater Love

Iris van Herpen ist in Modekreisen zwar längst keine Unbekannte mehr, dennoch finden ihre aufsehenerregenden Entwürfe in der breiten Öffentlichkeit immer noch erstaunlich wenig Beachtung. Ihre innovative, von neuster Technik getriebene Herangehensweise spiegelt sich auch in den gewohnt futuristischen Designs der aktuellen Kollektion wider. Inspiriert wurde die Niederländerin mit dem Faible für 3D-Druck und Lasercut-Technik laut eigenen Aussagen von „aquatischer Architektur“, genauer gesagt von der in Südkorea geplanten Stadt „Oceanix“, der ersten schwimmenden Stadt der Welt. Das Resultat: ein Mix aus fließenden Silhouetten und architektonischen Elementen mit Science-Fiction-Appeal.

Pablo Picasso lässt grüßen

Die Spanierin Juana Martin betreibt ihr Label zwar bereits seit fast 25 Jahren, dennoch fliegt sie bis heute unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Ihre Kollektion „Les Fauves“ versteht sie als „eine Art Hommage an diejenigen, die sich dem Nonkonformismus verschrieben haben“. Vor allem ihr Landsmann Pablo Picasso und sein Mammutwerk Guernica fanden ihren Niederschlag. Destrukturiertes Volumen, kubistische Formen und Porträts in Line Art machen die Kollektion zum Hingucker.

Funken der Inspiration

„Hiranyagarbham“ – so der Zungenbrecher-Titel der Kollektion von Gaurav Gupta. Der Name steht für den Ursprung aller Schöpfung. Allzu große Bescheidenheit würde auch nicht zum Stil des ebenfalls aus Indien stammenden Designers passen. In Paris wusste er mit gewagten Cutouts, fließenden Silhouetten, skulpturalen Elementen sowie geschickt eingesetztem Volumen von sich zu überzeugen.

