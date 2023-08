„Wir sprechen alle zusammen Playmobil“

Am 27. und 28. August finden in Niederkerschen zum 16. Mal die LuxPlaymoDays statt. Claude und Evelyne Hengel von den Playmo-Frënn Lëtzebuerg freuen sich auf ein Wochenende voller Spiel und Spaß.

Am letzten August-Wochenende steht das Centre sportif in Niederkerschen ganz im Zeichen von Playmobil: Die Playmo-Frënn Lëtzebuerg laden bereits zum 16. Mal zu den LuxPlaymoDays ein. Dahinter steckt weit mehr als nur ein bisschen Plastikspielzeug, schließlich ist das Event mit einer Ausstellungfläche von 1.300 Quadratmetern die größte und älteste derartige Veranstaltung in der Großregion.

Das Ehepaar Claude und Evelyne Hengel aus Fingig hat die LuxPlaymoDays vor 17 Jahren mit zwei befreundeten Paaren ins Leben gerufen und ist immer noch an vorderster Front mit dabei. Wenige Jahre zuvor, vor rund zwei Dekaden, wurden beide mit dem Playmobil-Virus infiziert.

Die detaillierten Playmobil-Dioramen locken jedes Jahr bis zu 3.000 Besucher zu den LuxPlaymoDays. Foto: Playmo-Frënn Lëtzebuerg

„Wow, da sind Erwachsene, die was mit Playmobil machen?“, erinnert sich Evelyne Hengel mit strahlenden Augen an den Moment zurück, als sie mit ihrer Familie im Jahr 2004 die Ausstellung „30 Jahre Playmobil“ in Speyer besuchte. Bis dahin waren vor allem die drei Kinder des Paares an dem abwechslungsreichen Plastikspielzeug aus Deutschland interessiert. Mit dem Piratenschiff für den ältesten fing es an, die Geschwister zogen nach, bei einem Ausflug in den Playmobil Fun Park in Zirndorf bei Nürnberg hatte die ganze Familie Spaß und auf dem Rückweg nach Luxemburg folgte dann der schicksalhafte Zwischenstopp in Speyer.

„Das war für uns die Wende vom Spielzeug zum Sammlerobjekt“, erinnert sich Claude Hengel lachend und damit der Beginn einer großen Leidenschaft, von der seit vielen Jahren auch zahlreiche Playmobil-Fans in der Großregion profitieren. „Wir fingen an auf Börsen zu fahren und zu anderen Ausstellungen, haben dort Leute kennengelernt und dann kam mein Mann auf die Idee, auch eine Ausstellung in Luxemburg zu organisieren“, so Evelyne Hengel.

Vorher hat jeder in seinem Land sein Ding gemacht und wir haben es dann geschafft, dass alle nach Luxemburg kommen. Claude Hengel Playmo-Frënn Lëtzebuerg

Dabei sieht Claude Hengel den Standort Luxemburgs sogar als Vorteil: „Wir haben das Konzept für die LuxPlaymoDays selbstständig entwickelt und durch unsere Sprachvielfalt war es die perfekte Möglichkeit, die Deutschen und die Franzosen zusammenbringen. Vorher hat jeder in seinem Land sein Ding gemacht und wir haben es dann geschafft, dass alle nach Luxemburg kommen.“ Die unterschiedlichen Sprachen seien dabei keine Hürde, so Evelyne Hengel. „Wir sagen immer, wir sprechen alle zusammen Playmobil.“

Die ersten LuxPlaymoDays waren ein Erfolg und lockten mehr Besucher an als erwartet, es folgte die Gründung des Vereins Playmo-Frënn Lëtzebuerg, der aktuell rund 20 Mitglieder aus dem Großherzogtum, Belgien und Frankreich zählt. Aus der gemeinsamen Leidenschaft hat sich so über die Jahre eine familiäre Community gebildet, die über die Clubgrenzen hinausgeht. „Es gibt Playmobil-Börsen, da fährt man hin, macht die Runde und dann fährt man wieder“, so Claude Hengel. „Bei uns sagen immer viele, dass die LuxPlaymoDays das familiärste Treffen von allen sind.“

21 Szenen auf 1.300 Quadratmetern Ausstellungsfläche

Neben besagter familiären Atmosphäre bekommen die Besucher der LuxPlaymoDays 2023 am kommenden Wochenende 21 Dioramen geboten. Diese variieren in der Größe und beanspruchen zwischen zwei und 28 Quadratmetern Fläche und decken verschiedenste Themen ab. Von Fantasiewelten über Cyber-Steampunk, Drachen, den wilden Westen, eine historische Nachbildung eines Hafens, eine Stadtanlage bis hin zu einem Zirkusaufbau waren der Fantasie der Ausstellenden keine Grenzen gesetzt.

Die Abenteuer-Minigolf-Anlage von Claude und Evelyne Hengel ist über einen Zeitraum von sechs Monaten im heimischen Keller entstanden. Bei den diesjährigen LuxPlaymoDays feiert sie Premiere. Foto: Dustin Mertes

Claude und Evelyne Hengel arbeiteten bis kurz vor der Ausstellung an ihrem Beitrag im heimischen Keller: einer Abenteuer-Minigolf-Anlage, die auf mehreren Tischelementen nahezu den gesamten Kellerraum einnimmt. „Wenn man so ein Diorama baut, das kann sich über Monate ziehen“, erklärt Claude Hengel. Von den ersten Ideen über die Planung, Materialbeschaffung bis zur fertigen Szene sind im Falle der Hengels rund sechs Monate ins Land gezogen. Beim Endergebnis muss sich die gezeigte Liebe zum Detail in keinster Weise vor Lego- oder Modellbahn-Dioramen verstecken.

Neben den zahlreichen Ausstellungsstücken erwarten Sammler bei den LuxPlaymoDays auch insgesamt 22 Verkaufsstände. Ebenfalls Erwähnung finden sollte die große Playmobil-Tombola, deren Erlös der Unicef für die Kinder in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien zugute kommt. Erstmals hatten die Playmo-Frënn Lëtzebuerg im Nachgang der Luxemburger Tornado-Katastrophe in Niederkerschen und Petingen die Tombola als Spendenaktion genutzt.