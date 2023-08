Wikivoyage erlaubt Reiseplanung ohne Kommerz-Stress

Die Planung eines Urlaubs artet mit einer Unmenge an Angeboten nicht selten in Stress aus. Wikivoyage bietet hier Abhilfe der digitalen Art. Foto: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Endlich eine Auszeit vor der digitalen Dauer-Berieselung: Reisen ist eigentlich sehr analog. Man isst unbekannte Gerichte, hält die Füße ins Meer oder schnuppert an Blumen. Die Planung eines Urlaubs beginnt dennoch oft online. Das kann schnell stressig werden. Fast alles, was man an Informationen findet, ist durchkommerzialisiert. Marktschreierische Links gieren nach Aufmerksamkeit. Pseudo-objektive Vergleichsseiten versprechen die angeblich billigsten Flüge und Hotels.

Etwas verkaufen will Wikivoyage nicht, sondern nichtkommerziell und möglichst praktisch über Urlaubsziele informieren. Egal, ob es nach Rom, ins ferne Puerto Rico oder ins schöne Luxemburg gehen soll. Auf dem Portal, das ähnlich wie Wikipedia funktioniert, schreiben Reisende für Reisende - und das in 25 Sprachen.

Urlaubsrelevante Inhalte

Mehr als 20.000 Artikel enthält die deutschsprachige Version. Es gibt Einträge zu Ländern, Groß- und Kleinstädten, Inseln und einzelnen Ausflugszielen. Der Eintrag zu Rom etwa bietet neben grundlegenden Informationen zur ewigen Stadt eine Auflistung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten sowie Tipps für die Anreise, zum Nachtleben und zu ganz praktischen Fragestellungen. Man erfährt etwa: „Öffentliche Toiletten sind in Rom Mangelware. Die Inhaber von Bars oder Cafés dulden solche notwendigen Kurzbesuche in der Regel bei dem Verzehr einer Kleinigkeit.“

Wikivoyage enthält auch einen Artikel zum Mond. Der allerdings ist wohl eher spaßig gemeint.

Der Artikel zu Luxemburg wäre ausgedruckt etwa vier Textseiten lang und ist in 13 Sprachversionen verfügbar. Er erklärt, dass die Hauptstadt des Großherzogtums seit 1994 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört und viel zu bieten hat: „Hier trifft alter Stil auf die Moderne. Die Sehenswürdigkeiten sind zahlreich und einzigartig.“ Als Sehenswürdigkeiten empfiehlt der Wikivoyage-Eintrag neben der Gëlle Frau außerdem den Großherzoglichen Palast, den Panoramaaufzug und die Kathedrale.

Wikivoyage enthält auch einen Artikel zum Mond. Der allerdings ist wohl eher spaßig gemeint. Er nimmt sich dieses besonderen Reiseziels aber mit spielerischer Ernsthaftigkeit an: Der Mond sei ein „sehr sicheres Reiseziel“. Kriminalität, Infektionskrankheiten und gefährliche Tieren seien gänzlich unbekannt. Sieht man von der beschwerlichen Anreise ab, gebe es einen Vorteil: „Visum oder Reisepass werden nicht benötigt.“

Die deutsche Wikivoyage-Sprachausgabe ist die zweitgrößte nach der englischsprachigen und die älteste, mit der alles begann.

Digitale Rebellion

Vor etwa 20 Jahren – im Juli 2003 - gründeten zwei Unternehmer die ähnlich funktionierende Plattform Wikitravel.org und verkauften sie drei Jahre später an den US-Konzern Internet Brands. Die deutschsprachigen Nutzerinnen und Nutzer waren damit nicht einverstanden. In kurzer Zeit beschlossen sie eine digitale Rebellion. Sie starteten eine unblutige Revolte, die es in der Form nur im Internet geben kann.

1 / 5 Die Startseite erinnert an den großen Bruder Wikipedia. Foto: Wikivoyage

2 / 5 Auch die Hauptstadt ist mit einem Beitrag in Wikivoyage vertreten. Foto: Wikivoyage

3 / 5 Für den Mond gibt es ebenfalls Reisetipps - diese sollte man jedoch nicht zu ernst nehmen. Foto: Wikivoyage

4 / 5 Roland Unger bereitete die Abspaltung von Wikitravel.org vor - ein „hoch konspiratives“ Unterfangen. Foto: Wikivoyage

5 / 5 Stefan Fussan: „Wikivoyage weist natürlich noch riesige Lücken auf. Das ist derzeit unser größtes Problem.“ Foto: Wikivoyage











Sie spalteten sich ab: Wikivoyage als nichtkommerzielle, werbefreie Alternative entstand. Die mutigen Gründerinnen und Gründer kopierten einfach sämtliche deutschsprachigen Wikitravel-Artikel. Das war möglich, weil die Inhalte unter einer freien „Creative Commons“-Lizenz standen, die das explizit erlaubte.

Dabei gingen sie „hoch konspirativ“ vor, erinnert sich der Hallenser Roland Unger, der die Abspaltung mitgestaltet hatte und bis heute auf Wikivoyage aktiv ist: „Wir versuchten, den Plan geheim zu halten, arbeiteten weiterhin an Wikitravel mit – als wäre nichts geschehen – und bereiteten den Umzug vor.“ Ende 2006 ging die Webadresse Wikivoyage.org online.

Getragen wurde die Initiative vom neu gegründeten Verein Wikivoyage e. V. mit Sitz in Halle in Sachsen-Anhalt. Das hatte einen pragmatischen Grund, so Unger: „Ich lebte und lebe in Halle und kümmerte mich um die Finanzen des Vereins. Da war es sinnvoll, den Sitz des Vereins und des Finanzamts am selben Ort zu haben.“

Schwesterprojekt von Wikipedia

2012 erfuhren Unger und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dass sich auch die englischsprachige Wikitravel-Community abspalten und Teil von Wikivoyage werden will. Die Idee stand im Raum, gleich alle anderen Sprachversionen ebenfalls zu kopieren und sich einen starken Partner zu suchen: Warum sich nicht der großen Wikimedia Foundation anschließen? Die Mutterorganisation der Online-Enzyklopädie Wikipedia hatte bereits signalisiert, dass sie das kleine Projekt gern aufnehmen würde.

Lesen Sie auch:

Wie gut funktioniert die Urlaubsplanung mit KI?

Der Verein berief kurzerhand eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein, erzählt der Cottbuser Stefan Fussan, zu der Zeit Vorsitzender des Wikivoyage e. V.: „Wir beschlossen einstimmig, den Weg zusammen mit der englischsprachigen Community zu gehen und uns der Wikimedia Foundation anzuschließen.“ Fussan flog in die USA und unterzeichnete den Aufnahmevertrag. Am 15. Januar 2013 wurde Wikivoyage offiziell zum Schwesterprojekt von Wikipedia.

Reisende schreiben für Reisende

Wikivoyage ist – genau wie Wikipedia – ein Mitmach-Portal und sucht stets nach neuen Autorinnen und Autoren. Diese werden auch dringend benötigt, so Fussan: „Wikivoyage weist natürlich noch riesige Lücken auf. Das ist derzeit unser größtes Problem.“ Wer etwa auf die Insel Puerto Rico reisen will, findet auf Wikivoyage nur wenige Informationen. Ein Kasten unterhalb des Eintrags teilt mit: „Dieser Artikel ist in wesentlichen Teilen noch sehr kurz und in vielen Teilen noch in der Entwurfsphase. Wenn du etwas zum Thema weißt, sei mutig und bearbeite und erweitere ihn, damit ein guter Artikel daraus wird.“

Jeder sei eingeladen, sich zu beteiligen, meint Fussan. Die Mitarbeit stehe allen offen, die sich einbringen wollen. Er selbst reist viel und gerne. Die Informationen, die er dabei sammelt, baut er in Wikivoyage ein: „Für mich ist es hauptsächlich der Spaß an der Mitarbeit. Und ich mag es, anderen ein Reiseziel näher zu bringen.“