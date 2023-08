Wie man sich auch im Urlaub gesund ernähren kann

Share this with email

Dieser Artikel erschien zuerst im „Télécran“ (Ausgabe Nr. 33/2023). Hier können Sie das Wochenmagazin abonnieren.

Ernährungsberaterin Nathalie Weber

Sie sind in einem Restaurant, einer Strandbar oder am Hotel-Buffet: Was essen oder trinken Sie hier jeweils? Meistens esse ich im Restaurant nur einen Hauptgang, versuche aber, immer etwas Gemüse auf dem Teller zu haben oder einen Beilagensalat zu bestellen. Und gerade in den Ferien probiere ich gerne die Spezialitäten eines Landes aus. Vor einigen Wochen war ich mit meiner Tochter in Portugal – da musste ich dann schon den Bacalhau versu­chen. (lacht) An der Strandbar bin ich ein bisschen verloren, denn Cocktails sind nicht so mein Ding. Ich tendiere eher zu etwas ganz Schlichtem wie Sekt, Hugo oder Wein. Am Hotel-Buffet gefällt mir, dass es immer gleich mehrere Gemüsesorten gibt. Und Fisch! Mein Mann ist Vegetarier, sodass es zu Hause nie welchen gibt. Ich schließe aber generell alles aus, was paniert oder frittiert ist. Auch Frühstücksbuffet mag ich gern.

Und was essen Sie da? Ich bin ein großer Brot-Fan. Und dazu esse ich vielleicht noch etwas Obst mit Speisequark oder frische Pfannkuchen oder Waffeln.

Im Urlaub auf einen Markt zu gehen und dort lokale Lebensmittel zu kaufen, löst bei Ernährungsberaterin Nathalie Weber absolutes Sommerfeeling aus. Foto: Gerry Huberty

Welches Lebensmittel löst in Ihnen absolutes Urlaubsfeeling aus? Antipasti wie eingelegte Oliven oder Tomaten, also südländische Lebensmittel. Am Urlaubsort gehe ich gerne auf regionale Märkte und kaufe lokale Lebensmittel, mit denen wir mit unseren zwei kleinen Kindern oft ein Picknick machen. Das ist sehr unkompliziert und löst in mir allgemein Sommerfeeling aus.

Welche Essensfallen gibt es im Urlaub? Getränke! Auch im Urlaub sollte das Hauptgetränk Wasser sein. Aber Ur­laub bleibt auch Urlaub: Wenn man also in Spanien ist und die Orangen sind ganz frisch, dann schmeckt der Saft natürlich auch anders. Eine weitere „Falle“ sind auch die Portionen und Quantitäten ganz allgemein. Wer „All Inclusive“ gebucht hat, verlässt oft ja gar nicht das Hotel und isst deswegen mehr und öfter.

Gibt es einen Tipp, Ernährungsziele auch im Urlaub einzuhalten? Wer gerade abnehmen will, sollte sich nicht vornehmen, sein Gewicht im Ur­laub zu reduzieren, sondern es stattdessen stabil halten. Man könnte sich zum Beispiel selbst eine einfache Regel oder Frequenz ausdenken, wie oft man sich etwas gönnt.

Eine weitere ‚Falle‘ sind auch die Portionen und Quantitäten ganz allgemein. Wer ‚All Inclusive‘ gebucht hat, verlässt oft ja gar nicht das Hotel und isst deswegen mehr und öfter. Nathalie Weber

Mit welchem Rezept zaubern Sie sich den Urlaub nach Hause? Wenn ich frei habe, gehe ich gerne auf den Markt. Mit den lokalen Lebensmitteln gibt es dann ein „Piddel-Essen“, wie wir es immer nennen: Es werden viele verschiedene Lebensmittel aufgetischt und jeder kann essen, was er will.

Zur Person Nathalie Weber ist seit fast 17 Jahren Ernährungsberaterin in der Abteilung Ernährung des Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains. In diesem Rahmen bietet sie Kurse für stark übergewichtige Menschen an, um deren Essgewohnheiten und Lebenseinstellungen langfristig zu ändern. Urlaub verbringt Nathalie Weber gerne mit ihrer Familie in Frankreich oder in Dänemark.

Lise Buekens, Micro-Influencerin mit Master­abschluss im Bereich „Ernährung und Biomedizin“

Sie sind in einem Restaurant, einer Strandbar oder am Hotel-Buffet: Was essen oder trinken Sie hier jeweils? Da ich kein Fleisch esse, muss es im Restaurant ein vegetarisches Gericht geben. Außerdem achte ich darauf, dass ich etwas Lokales bestelle, das vor Ort frisch zubereitet wird und das ich nicht unbedingt selber zu Hause kochen kann. Mittags ist mir etwas Leichtes lieber, damit ich mich danach auch fit fühle und Energie für den restlichen Tag habe. Abends esse ich dann das, worauf ich richtig Lust habe – da habe ich schließlich auch viel mehr Hunger. An der Strandbar würde ich einen Mojito oder eine Margarita nehmen, denn ich mag Getränke, die bitter oder sauer sind. Am Buffet fülle ich mir den Teller erst einmal zur Hälfte mit Gemüse. Auf die andere Hälfte kommt, was gerade da ist: Je nach Urlaubsort ist das gebratener Reis mit Safran, Samosas oder Pasta sowie eine Protein-Quelle. Und für die ungesättigten Fettsäuren klaue ich mir Nüsse oder Kürbiskerne vom Salat-Buffet!

Lise Buekens zeigt auf ihrem Instagram-Kanal, wie man sich auf eine einfache Art und Weise gesund ernähren kann. Foto: Guy Jallay

Und beim Frühstücksbuffet? Da versuche ich, mich schon morgens besonders nährstoffreich zu ernähren, um für den Tag besser aufgestellt zu sein und damit mein Körper sich besser anfühlt. Pancakes, Waffeln oder Croissants nehme ich aber sicher auch, das ist dann meine Kohlenhydrat-Quelle. (lacht)

Viele Menschen essen am Anfang ihres Urlaubs viel zu viel, denn dann hat man einfach so viel Lust auf gutes Essen. Nach ein paar Tagen fühlt man sich dann aber aufgebläht, schlapp und müde. Lise Buekens

Welches Lebensmittel löst in Ihnen absolutes Urlaubsfeeling aus? Pfirsiche! Mit ihnen kann man eigentlich fast jedes Gericht sommerlich machen, zum Beispiel einen Salat. Oder man grillt sie, als Nachtisch zu einem BBQ.

Welche Essensfallen gibt es im Urlaub? Viele Menschen essen am Anfang ihres Urlaubs viel zu viel, denn dann hat man einfach so viel Lust auf gutes Essen. Nach ein paar Tagen fühlt man sich dann aber aufgebläht, schlapp und müde. Aber man muss ja auch nicht jeden Tag drei Mal ins Restaurant gehen – vor allem, weil man dort eh immer größere Portionen isst.

Welcher Trick hilft, Ernährungsziele auch im Urlaub einzuhalten? Ich finde, man sollte sich darauf konzentrieren, was man zur eigenen Ernährung hinzufügen kann, anstatt sich etwas zu verbieten. Denn vor allem im Urlaub haben viele Menschen eine Alles-oder-Nichts-Mentalität, die aber nur dazu führt, dass man ein schlechtes Gewissen hat und das Essen keinen Spaß mehr macht. Damit ich meine Ferien hundertprozentig genießen kann, nehme ich mit jedem Gericht Ballaststoffe zu mir. So fühle ich mich länger satt und es stärkt mein Darm-Mikrobiom. Ich esse also einen Beilagensalat zur Pizza, Obst zum Eis oder einen Linsensalat zum Club-Sandwich.

Mit welchem Rezept zaubern Sie sich den Urlaub nach Hause? Ich mache gerne ein Halloumi-Sandwich mit Avocado, Rucola und gegrilltem Gemüse wie Zucchini, Aubergine oder Paprika. Der Halloumi erinnert mich an Griechenland. Auf das Brot gebe ich auch gerne Pesto, das finde ich sehr sommerlich.

Zur Person Lise Buekens hat einen Master­abschluss im Bereich „Ernährung und Biomedizin“, wobei sich ihr Studium vor allem darauf konzentrierte, wie Krankheitsbilder und die allgemeine Gesundheit mit Ernährung zusammenhängen. Auf Instagram (@nutritionabl) zeigt Buekens, wie man sich auf eine einfache Art und Weise gesund ernähren kann. Urlaub macht sie am liebsten im italienischen Cinque Terre. Noch am Tag des Interviews reiste sie für einen Roadtrip entlang der Küste nach Kroatien.

Ernährungstherapeut Sven Majerus

Sie sind in einem Restaurant, einer Strandbar oder am Hotel-Buffet: Was essen oder trinken Sie hier jeweils? Wenn es im Restaurant etwas Leckeres gibt, dann achte ich überhaupt nicht auf die Gesundheit. Es gibt meiner Meinung nach nämlich keine guten oder schlechten Lebensmittel, sondern nur gute und schlechte Nährstoff-Zusammensetzungen auf die Dauer gesehen. Wenn man in der Woche sehr ausgewogen gegessen hat, kann man am Wochenende also auch mal eine Pizza essen. In der Strandbar würde ich eine Margarita, einen Gin, etwas mit Pastis oder ein gutes Gläschen Wein nehmen. Auf süße Cocktails verzichte ich – die treffen nicht meinen Geschmack und Alkohol mit Zucker ist totaler Stress für den Körper. Auch das klassische Hotel-Buffet versuche ich zu vermeiden – aufgrund solcher Gedanken wie: Ich habe das ja bezahlt und muss möglichst viele Dinge ausprobieren.

Ernährungsexperte Sven Majerus kann in Italien zu Pizza und Pasta nicht nein sagen. Foto: Gerry Huberty

Und wenn es sich nicht vermeiden lässt? Dann versuche ich, meinen Teller zur Hälfte mit Obst oder Gemüse, ein Viertel mit Kohlenhydraten und das weitere Viertel mit einer Eiweißquelle zu bedecken. Das hängt aber auch davon ab, wie lange ich Ferien habe. Bei zwei Wochen Urlaub achte ich eher darauf, was ich esse, als bei drei Tagen. Da ist es mir vielleicht auch einfach egal.

Viele Menschen essen morgens ganz viel und mittags überhaupt nichts. Der Hunger kommt aber so oder so, egal wie viel man morgens gegessen hat. Und dann machen sie den Fehler, auf leeren Magen etwas Süßes zu essen. Sven Majerus Ernährungsexperte

Welches Lebensmittel löst in Ihnen absolutes Urlaubsfeeling aus? Eine Pizza bekommt man zwar überall auf der Welt, aber sie schmeckt nirgendwo so wie in Italien. Oder auch klassische Nudeln, frisch gemacht.

Welche Essensfallen gibt es im Urlaub? Viele Menschen essen morgens ganz viel und mittags überhaupt nichts. Der Hunger kommt aber so oder so, egal wie viel man morgens gegessen hat. Und dann machen sie den Fehler, auf leeren Magen etwas Süßes zu essen. Ich finde daher wichtig, auch mittags eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, um dieses Hungerloch zu vermeiden – zum Beispiel ein Brötchen und etwas Obst.

Mit welchem Rezept zaubern Sie sich den Urlaub nach Hause? Risotto mögen meine Familie und ich gerade sehr gern.