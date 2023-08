Wie man im August das Maximum aus dem Garten herausholt

Share this with email

Ob Sommerstauden oder eigene Brombeeren: Pflanzen brauchen die Kraft der Sonne, um Blüten und Früchte zu bilden – Wasser und ein wenig Zuwendung natürlich auch. Wenn es tagsüber noch zu warm ist, erledigen Sie die Pflege am Abend.

Nicht nur Gartenarbeit, auch ein Essen mit Freunden macht im Sommer abends mehr Freude, wenn es am Sitzplatz lau statt heiß ist. Die Tomaten dafür schmecken am besten, wenn sie den ganzen Tag über Sonne getankt haben und ebenfalls erst gegen Abend geerntet werden. Da sie sehr tiefe Wurzeln bilden, müssen Sie Tomaten nur selten gießen – es sei denn, sie wachsen im Topf. Wie bei allen Pflanzen in Gefäßen gehört das Gießen auch in diesem Monat weiterhin zur täglichen Routine. Wer sich dabei das Bücken oder Strecken sparen möchte, kann einen Gießstab nutzen, der sich an den Schlauch koppeln lässt. Damit erreicht man hohe Blumenampeln ebenso wie auf dem Boden stehende Töpfe und man wässert direkt auf die Erde, statt über die Blätter zu brausen.

Zucchini oft ernten

Nach den ersten Früchten im Juli weicht die Euphorie manchmal Stirnrunzeln und es scheint zu viel des Guten. Besonders berüchtigt sind die zu riesigen Keulen herangewachsenen Zucchini, die zwar essbar, aber oftmals kein Genuss sind. Gepflückt werden sollten die Pflanzen am besten täglich, sodass man kleine und dafür viele Zucchini genießen kann. Vor einer Reise sollten alle weiblichen Blüten entfernt werden, damit sie während der Abwesenheit nicht zu riesigen Früchten heranreifen.

Damit Zucchini nicht zu groß werden, sollten sie regelmäßig geerntet werden. Foto: Shutterstock



Für die Bio-Tonne sind die Blüten übrigens zu schade: Mit Frischkäse gefüllt oder pur werden sie in Olivenöl gedünstet mit etwas Salz und Pfeffer zur köstlichen Vorspeise. Wer nicht verreist und die Zucchini ernten möchte, verwendet dafür nur die männlichen Blüten, die keinen Fruchtansatz haben.

Saatgut sammeln

Trockene Sommertage sind ideal für die Ernte der Blumensamen. Jungfer im Grünen (Nigella damascena), Schmuckkörbchen (Cosmos bipinnatus) oder Ringelblumen (Calendula officinalis) versamen sich problemlos selbst und vagabundieren durch den Garten. Die Vermehrung durch Selbstaussaat ist ideal, da die Arten an den für sie günstigen Standorten keimen und dort meist bestens gedeihen. Trotzdem ist es gut, einen kleinen Vorrat selbst zu ernten. So kann man im Frühjahr noch einige zusätzliche Blumen gezielt dort säen, wo man möchte. Außerdem sind die kleinen Körnchen ein persönliches Mitbringsel für alle Freunde, die selbst gerne gärtnern.

Die Samenstände werden abgeschnitten, wenn sie völlig trocken sind und anschließend kopfüber in kleine Papiertüten gelegt. Dort können sie noch ein wenig nachtrocknen. Manchmal lösen sich die Samen von allein vom Rest der Pflanze oder rieseln aus den Kapseln. Wenn nicht, kann mit den Fingern ein wenig nachgeholfen werden. In kleinen Schraubgläsern bleiben die Samen an einem trockenen, dunklen Ort keimfähig und können bei Bedarf in Samentütchen zum Verschenken portioniert werden.

Immer wieder ein Hingucker im Sommergarten: Dahlien. Foto: Shutterstock

Dahlien schneiden

Mit ihrer Vielfalt an Farben und Formen gehört die aus Mexiko stammende Sommerblume zu den Hinguckern im Sommergarten. Wenn Sie Abgeblühtes regelmäßig entfernen, bilden Dahlien bis zum Frost unermüdlich neue Knospen. Statt abzuwarten, bis eine Blüte verwelkt ist, können Sie voll aufgeblühte Triebe auch für die Vase schneiden. Vorher ergibt es keinen Sinn, da sich Dahlienknospen in der Vase nicht mehr öffnen. Egal, ob verblüht oder in voller Schönheit für die Vase: Schneiden Sie den Stängel direkt über einem Blattpaar an der Pflanze ab. Aus den Blattachseln entwickeln sich neue Triebe.

Petersilie säen

Von diesem zweijährigen Küchenkraut kann man gar nicht genug haben. Falls die Aussaat im Frühjahr nicht geklappt hat, kann die Petersilie auch im August angepflanzt werden. Oft keimen die Samen im Sommer besser. Dazu sollte man einen halbschattigen Standort im Garten auswählen, etwas reifen Kompost auf die Erde geben und ihn als feine Krümel unterharken. Statt ins Beet kann man die Petersilie auch in mit Anzuchterde gefüllte Schalen oder Töpfchen säen und später in die dann frei gewordenen Beete auspflanzen. Mit etwas Laub oder Reisig abgedeckt überwintern die Pflanzen draußen und treiben im Frühling durch.

Petersilie wächst auch unter schwierigen Bedingungen. Auch im August kann noch gesät werden. Foto: Shutterstock

Rasen sparsam wässern

Der grüne Teppich gehört zu den größten Wasserschluckern im Garten. Allerdings nur, wenn er das ganze Jahr über sattgrün aussehen soll. In einigen Regionen ist das Wässern der Rasenflächen im Sommer nur eingeschränkt möglich oder verboten. Auch wenn der Anblick eines vergilbten Rasens nicht schön ist, hilft Geduld und Gelassenheit: Die Rasensode wird sich wieder erholen und nach dem Sommer wieder austreiben.

Auch dort, wo kein Wassermangel herrscht, sollte das kostbare Nass so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Damit möglichst wenig Wasser verdunstet, wird nur sehr früh oder spät am Tag gewässert. Gegossen werden sollte gründlich (rund 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter) und dafür so selten wie möglich. Wenn man einen Sprenger verwenden möchte, lässt sich die verteilte Wassermenge gut mit einem Regenmesser auf der Rasenfläche ermitteln.