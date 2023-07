Wie gut funktioniert die Urlaubsplanung mit KI?

Share this with email

Wer schon einmal eine Reise geplant hat, weiß um die oft aufwendige Recherche und den dementsprechend enormen Zeitaufwand. Ganz abgesehen von Flug, Hotel und Transportmöglichkeiten werden - wenn es nicht gerade ein reiner Entspannungsurlaub werden soll - Details zur Region und Sehenswürdigkeiten benötigt. Welche Lokale bieten ein gutes Abendessen, wo kann man gut ausgehen?

Das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) macht auch vor der Reisebranche nicht Halt. Tatsächlich gibt es bereits heute eine gewaltige Anzahl an KI-basierten Planungstools, sodass es schwerfällt, den Überblick zu behalten. Aber auch der Alleskönner ChatGPT versucht sich als digitaler Reiseführer. Wir haben den Selbstversuch gewagt …

Der Selbstversuch: Vier Tage Mallorca

Mallorca wird von vielen Airlines angeflogen und hat weit mehr zu bieten als bloßen Partytourismus: Die Baleareninsel bietet sich auch als Destination für einen selbstorganisierten Kurztrip an. Unser Beispiel-Trip startet am Freitagmittag und endet am Montagnachmittag, es bleiben also zwei halbe und zwei volle Tage, was gleich zwei der KI-Systeme überfordert. Sowohl Tripnotes.ai als auch Roam Around können zwar einen Vier-Tages-Trip planen, nicht aber Ankunft- oder Abflugzeit in die Planung integrieren. Somit taugen beide Angebote höchstens als Ideengeber, nicht aber als wirkliche Planungsbasis. Das noch recht unausgereifte Google Bard versteht zwar individuelle Ergänzungen, spuckt aber vollkommen unbrauchbare Empfehlungen wie eine 75-Kilometer-Wanderung für den Nachmittag aus.

Die kleine Bucht im Fischerdorf Sant Elm im Westen von Mallorca gehört zu den Strand-Tipps von ChatGPT. Foto: Dustin Mertes

Auch der scheinbare Branchen-Primus ChatGPT bekommt die Chance, sich an einer individualisierten Reiseplanung zu versuchen und liefert auf Anhieb ein brauchbares Vier-Tage-Ergebnis mit einem guten Mix aus Stadtbesichtigung, Roadtrip und Entspannung. Seine wahre Stärke zeigt ChatGPT, sobald man es mit individuellen Wünschen konfrontiert. Anreise am Nachmittag? Kein Problem, der erste Tag wird angepasst und deutlich entzerrter geplant, inklusive des Hinweises, dass die geplante Route es ermöglicht „die Anreise am ersten Tag zu nutzen, um sich zu akklimatisieren und die Schönheit der Insel an den folgenden Tagen zu erkunden“, quasi, als hätte die KI mitgedacht.

Aber das ist noch nicht alles: Ein Abendessen in einem veganen Restaurant ist erwünscht? Aufgrund der kurzen Reisedauer soll die Route sich nur auf den Westen der Insel konzentrieren? Mit dabei soll ein Strandtag im pittoresken Sant Elm sein? ChatGPT plant die Route problemlos anhand jeder neuen Zusatzinformation entsprechend um und integriert alle Sonderwünsche zuverlässig, sodass am Ende ein absolut machbarer, durchdachter Reiseplan steht.

Vier Tage Mallorca - Die Reiseplanung von ChatGPT Tag 1: Ankunft am Freitagnachmittag Ankunft am Flughafen Palma de Mallorca

Aufnahme eines Mietwagens

Fahrt zum Hotel und Check-in

Abends: Besuch von Palma de Mallorca, erkunden Sie die Altstadt, die Kathedrale La Seu und genießen Sie ein Abendessen in einem lokalen Restaurant Tag 2: Port de Soller und Villa Vegana Fahrt nach Port de Soller, einem malerischen Küstenort

Genießen Sie den Tag in Port de Sóller, erkunden Sie den Hafen, machen Sie eine Bootstour oder entspannen Sie einfach am Strand

Nach dem Mittagessen könnten Sie mit der historischen Straßenbahn nach Sóller fahren, einem hübschen Dorf im Landesinneren

Abends: Genießen Sie ein veganes Abendessen in der Villa Vegana, einer bekannten veganen Unterkunft und einem Restaurant in der Nähe von Port de Sóller Tag 3: Sant Elm und Westküste Morgens: Fahren Sie nach Sant Elm, einem charmanten Küstenort im Südwesten von Mallorca

Verbringen Sie den Tag am Strand von Sant Elm, erkunden Sie die Umgebung oder machen Sie eine Bootstour zur Insel Sa Dragonera

Fahren Sie entlang der spektakulären Westküste Mallorcas und genießen Sie atemberaubende Aussichten

Optional: Unterwegs könnten Sie einen Halt in der Stadt Andratx machen und dort zu Mittag essen Tag 4: Abschied von Mallorca Genießen Sie ein letztes Frühstück im Hotel

Checken Sie aus dem Hotel aus

Fahren Sie nach Palma de Mallorca für einen entspannten Bummel, bevor Sie die Insel verlassen müssen

Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens

Flug zurück am Montagnachmittag (Die abgebildete Reiseplanung wurde gegenüber dem ChatGPT-Original leicht gekürzt.)

1 / 3 In Palma de Mallorca kommt auch ChatGPT nicht um einen Besuch der Kathedrale La Seu herum. Foto: Dustin Mertes

2 / 3 Zwischen Sóller und Port de Sóller verkehrt eine historische Straßenbahn. Foto: Dustin Mertes

3 / 3 Der ChatGPT-Empfehlung, ein wenig entlang der Westküste der Baleareninsel zu fahren, sollte man unbedingt Folge leisten. Foto: Dustin Mertes







Ein Wochenende in Luxemburg?

Ob ein ChatGPT-Plan machbar ist, lässt sich wohl am besten anhand einer Reiseroute in einem bereits bekannten Territorium überprüfen. Was also schlägt die KI für ein Wochenende im Großherzogtum vor, wenn man sie bittet, sowohl etwas von der Stadt, als auch vom Umland in die Planung miteinzubeziehen? Binnen Sekunden spuckt ChatGPT einen Wochenendtrip aus, der sich sehen lassen kann. Wer andere Regionen des Landes bevorzugt oder womöglich eine Vorliebe für Wein hat, bekommt die Route auch hier in Sekundenschnelle umgeplant.

Ein Wochenende in Luxemburg - Die Reiseplanung von ChatGPT Tag 1: Entdecke Luxemburg-Stadt Ankunft in Luxemburg-Stadt

Abendliche Stadttour: Adolphe-Brücke, Place d'Armes, Kathedrale Notre-Dame, Festungswälle Tag 2: Stadterkundung und Ausflug ins Umland Morgens: Frühstück in der Altstadt

Besuch des Großherzoglichen Palais (Öffnungszeiten beachten)

Europaviertel: Europäisches Parlamentarium besichtigen

Ausflug nach Vianden: Besichtigung der Vianden-Burg

Rückkehr nach Luxemburg-Stadt, Abendessen in der Stadt Tag 3: Naturerlebnis in der Umgebung Ausflug in die Müllerthal-Region ("Klein Luxemburgische Schweiz")

Wanderung durch Schluchten wie "Schiessentümpel" und "Wolfsschlucht"

Rückkehr nach Luxemburg-Stadt, Vorbereitung der Abreise (Die abgebildete Reiseplanung wurde gegenüber dem ChatGPT-Original leicht gekürzt.)

1 / 3 Der Großherzogliche Palast steht natürlich bei einem Luxemburg-Besuch an vorderster Stelle. Foto: Guy Jallay

2 / 3 Erst kürzlich hat CNN Travel Schloss Vianden in einer Liste der schönsten Schlösser und Burgen weltweit präsentiert. Natürlich weiß auch ChatGPT über das imposante Bauwerk Bescheid. Foto: Shutterstock

3 / 3 Der Schiessentümpel wird von ChatGPT als Wanderziel bei einem Besuch im Müllerthal empfohlen. Foto: Gerry Huberty







Problemfälle?

Extreme Planungsfehler sind uns beim ChatGPT-Test eher selten untergekommen. Auf die Frage nach einem Automuseum in Luxemburg antwortete die KI, dass das „Musée national d'histoire et d'art - Diekirch“ in Roost/Bissen ein solches sei. Gemeint sein dürfte aber eigentlich das „Musée Automobile - Conservatoire National de Véhicules Historiques“ in Diekirch.

Auch bei Entfernungen schlägt die KI schonmal etwas über die Stränge. Beim Testen einer Route durch den Südwesten der USA schlug ChatGPT vor, morgens von Las Vegas zum South Rim des Grand Canyon zu fahren und abends wieder in die Casinostadt zur Übernachtung zurückzukehren. Dies würde eine Fahrstrecke von zwei mal 470 Kilometern bedeuten. Das mag im Extremfall machbar sein, ist aber für einen entspannten Entdeckungsurlaub eher nicht zu empfehlen.

Zudem ist die formale Herangehensweise nicht immer einheitlich. Mal wird der Nutzer im Reiseplan geduzt, mal gesiezt. Bei manchen Attraktionen wird auf Öffnungszeiten oder eine Reservierungsempfehlung verwiesen, bei anderen nicht.

Der Sonnenuntergang am Grand Canyon ist mit Worten kaum zu beschreiben. Eine Fahrt zurück ins Las Vegas-Hotel ist danach aufgrund einer Entfernung von 470 Kilometern aber eher suboptimal. Foto: Shutterstock

Nichtsdestotrotz: Was ChatGPT bei Reiseplanungs-Anfragen bereits heute abliefert, ist durchaus beachtlich und der Konkurrenz einschließlich Google Bard um Längen voraus. Wer die ChatGPT-KI mit einigen Zusatzinformationen und Wünschen füttert, erhält in den meisten Fällen eine gut durchführbare Reiseplanung, die in jedem Fall als gute Inspirationsquelle für einen bevorstehenden Trip fungiert. Blind verlassen sollte man sich auf die Ergebnisse dennoch nicht, ein wenig Factchecking und eine Überprüfung der Entfernungen sollte in jedem Fall erfolgen, um unliebsame Überraschungen am Urlaubsort zu vermeiden.