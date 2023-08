Wie eine Britin die Hutmacherkunst neu erfindet

Share this with email

Katherine Elizabeth Millinery sticht mit der feinen Nadel in den groben, schwarzen Sinamay-Stoff, zieht den Faden fest und damit das dünne, schwarze Netz näher an die runde Basis. Um diese zu erhalten, hatte sie den Stoff aus Bananenfasern über einen hölzernen Modellierblock gespannt und eine flache Halbkugel geformt. Während vor dem Fenster träge die Themse vorbeifließt und regelmäßig neugierige Passanten hereinblicken, nimmt ihre Kreation langsam Form an.

Es ist die Kombination aus Mode, Design und Skulpturbau, die die einstige Modestudentin an nur einem Nachmittag zur leidenschaftlichen Hutmacherin werden ließ. „Die Modeschul-Lehrerinnen haben mich davor immer gemahnt: Ich soll nicht so auffällige, imposante Design schneidern, nicht so kunstvoll arbeiten, lieber kommerziell. Aber ich wollte Großes schaffen, Theatralisches. Und dann kam eines Tages eine Hutmacherin von Frederick Fox (dem langjährigen Hutschneider der früheren Königin, Anm.) für einen Workshop zu uns. Und das hat mich umgehauen. Sie hatte diesen Hut, den sie aus Stein gegossen hatte; er hatte eine beeindruckende wellenförmige Form; es war unglaublich.“

Auf einmal wurde ihr klar, dass Hüte nicht nur, wie sie bis dato angenommen hatte, dazu da waren, um den Kopf warmzuhalten. „Ich habe sie auf einmal als dreidimensionale Kunstwerke gesehen.“ Für ihr Abschlussprojekt experimentierte sie mit Formen und Stoffen und kreierte eine sechsteilige floral-explosive Kollektion.

Seit mittlerweile 15 Jahren produziert die Britin nun Hüte und Fascinators unter ihrem eigenen Label für Hochzeiten, für Pferderennen und — in einem ganz besonderen Fall — in Miniaturform. Auf ihrer Webseite gibt es das Modell Diana in schwarzem Sinamay mit breiter Hutkrempe und einer goldenen, geschwungenen Krone etwa um umgerechnet circa 775 Euro zu erstehen, die extravagante, hohe Augusta mit 25-karätigem Gold und einem Arrangement aus Perlen kommt auf etwa 1.242 Euro, während der grazile Halo-Haarreifen 309 Euro ausmacht.

Königliche Hut-Pflicht

Hüte gehören in Großbritannien nicht nur zum guten Stil, sie sind bei manchen Veranstaltungen sogar Pflicht. Das königliche Protokoll schreibt vor, dass Frauen bei offiziellen Anlässen (Hochzeiten, formellen Zeremonien, aber auch Gartenpartys in einigen Schlössern oder bei Pferderennen) Hüten tragen müssen. Eine Vorschrift aus den 1950er-Jahren, als es sich für die Frauen der Oberschicht nicht geziemte, das lange Haar in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Die goldene Zeit der Hutmacher war jedoch die Edwardianische Ära. Ein Füllhorn von Blumen, Federn, Bändern, Vögeln, Spitzen und künstlichen Früchten zierte damals die Köpfe der Frauen. Hutnadeln waren unerlässlich, um diese Kreationen zu befestigen, und manchmal waren sie auch auf der Straße nützlich, um ungewollte Annäherungsversuche zu verhindern. So gefährlich wurden diese Nadeln für manche, dass es mitunter Entwürfe gab, um sie zu verbieten. Später blieben auch die Suffragetten stets behütet; selbst wenn sie, an Geländer gekettet, für das Wahlrecht kämpften.

Die gesellschaftlichen Normen haben sich seitdem freilich verändert. Und doch möchte sich die Königsfamilie wohl ein paar Traditionen bewahren. „Es muss einen kleinen Unterschied zwischen der königlichen Familie und uns normalen Menschen geben“, sagte die Royal-Expertin Victoria Arbiter zum Magazin Insider. „Nicht auf eine arrogante Art und Weise, aber was nützt die königliche Familie, wenn sie genauso ist wie wir?“

Und dann ist da aber bei vielen vielleicht der heimliche Wunsch, sich — zumindest ein Event lang — ein bisschen royaler, ein bisschen adeliger zu fühlen, der Britinnen dazu verleitet, wieder öfter das Outfit mit einem Hut oder Fascinator abzurunden. Denn Kopfbedeckungen werden wieder beliebter, bestätigt auch die British Millinery Association.

Seit mittlerweile 15 Jahren produziert die Britin Hüte und Fascinators unter ihrem eigenen Label. Foto: Katherine Elizabeth

Vier bis sechs Wochen bis zum Endprodukt

Die meisten Anfragen bekommt Katherine Elizabeth von Frauen, die das passende Accessoire für den Besuch beim Pferderennen benötigen. Nicht immer melden sie sich rechtzeitig. Denn die reine Näharbeit dauere zwar nur rund drei Tage. Aber von der Idee über die ersten Skizze und Entwürfe bis zum Endprodukt sind es doch meist vier bis sechs Wochen.

Für Katherine Elizabeth kommt das so genau richtig, sind bei den Pferderennen doch oft ausgefallenere, „skulpturige” Hüte gefragt. Auf der Seitenwand in ihrem Londoner Studio dreht sich etwa ein Hutgesteck aus bordeauxrotem Sinamay wie eine geschwungene Feder; kleine, perlige, orangefarbene Blüten auf gebogenem, braunem Kunstast schmiegen sich um eine orange Basis; und rote sowie schwarze Maschen sind verspielt auf einem samtenen erhöhten Haarreifen arrangiert.

Ist dieses Jahr ein gewisser Trend zu erkennen? Sie denkt kurz nach. „Pinke und florale Hüte sind sehr begehrt“, sagt Elizabeth. „Halos (erhöhte Haarreifen, Anm.) und Blätter sind beliebt, seit Prinzessin Kate, das getragen hat.“ Oft kommen die Kundinnen mit einem konkreten Wunsch, manchmal nur mit einem Kleid und einer vagen Idee; ganz selten geben sie ihr freie Hand. „Das ist natürlich am aufregendsten für mich.“

Ein begehrter Job

Die Nachfrage nach Hutmachern steigt, bestätigt die britische Hutmacher-Gewerkschaft; mit der Schließung des britischen Kaufhauses „Debenhams” ist eine essenzielle Anlaufstelle für Hutkäuferinnen weggefallen.

Der schwarze Hut, den Katherine Elizabeth derzeit kreiert, ist in erster Linie nicht für den Verkauf gedacht, sondern für ihre Hut-Akademie. Sie dokumentiert jeden Schritt des Prozesses als Anleitung für ihre Mitglieder, erstellt Tutorials und stellt sich in Live-Fragestunden den Problemen der Neo-Hutmacherinnen. Ihr Studio verfügt neben den notwendigen Stoffen und Modellierblöcken, Federn, Blumen und Bändern fürs Hutmachen, auch über die Gadgets einer Videographin: Kamera, Stativ, Selfie-Ring.

Der Zeitpunkt war fast surreal: Nachdem vor ein paar Jahren immer wieder Bräute angefragt hatten, ob sie ihnen vielleicht helfen könnte, den Hutschmuck für ihre Hochzeit selbst zu gestalten, beschloss sie, das Projekt größer aufzuziehen. Im Frühling 2020, ohne dass ihr bewusst war, wie bedeutsam dieser Zeitpunkt werden würde, ging sie mit ihrer „Millinery and Business Academy“ online. In den darauffolgenden Monaten, in denen einzig Designer für Kopfschmuck anklopften, konnte sie mit Teilnehmerinnen, die ebenso wie sie in der eigenen Wohnung festsaßen, eine Gemeinschaft aufbauen.

Nicht Kate, aber Camilla

Die offizielle Verlobungspuppe von Prinzessin Kate war auf 10.000 Exemplare limitiert und ging für umgerechnet 40 Euro in den Verkauf. Foto: Anna-Maria Bauer

Doch ihr aufregendster Auftrag kam vor zwölf Jahren. Während das Land der königlichen Hochzeit von Prinz William und Catherine Middleton entgegenfieberte, war Katherine Elisabeth über ein winzig kleines Stück Stoff in Fuchsia gebeugt.

Vorsichtig hat sie geschnitten, genäht, gefertigt. Denn die Firma Champions of British Style hatte sich gemeldet. Ein Fascinator in ihrer damaligen Sommerkollektion war ihnen aufgefallen. Katherine hatte ihn „Bucklebury“ getauft; der Name von jenem Ort in Berkshire, in dem die heutige Prinzessin von Wales aufwuchs. Ob sie sich vorstellen könnte, einen Fascinator für die offizielle Verlobungspuppe von Prinzessin Kate zu gestalten? „Es ist eine Frage, bei der man nicht zweimal nachdenken muss“, erzählt sie. Sie war aus dem Häuschen.

Das Modell war so passend, weil Kate eher kleinere Kopfbedeckungen trage, der Stil witzig, aber elegant sei und das Fuchsia gut zu dem blauen Kleid und den goldenen Accessoires passe. Die Puppe wurde später für umgerechnet 40 Euro im englischen Spielladen Hamlets verkauft; begrenzt auf 10.000 Stück.

Persönlich habe sie Kate noch nicht kennengelernt, aber zweimal hätte sie die heutige Königin Camilla bei Events getroffen. „Ich konnte gar nicht glauben, dass sie sich beim zweiten Mal sogar noch an mich erinnern konnte. Sie muss so viele Menschen treffen. Es war unglaublich“, sagt sie.

Ziel der Hutmacherin ist es jedenfalls, noch einen royalen Kopfschmuck in Originalgröße kreieren zu können; vielleicht ein filigran elegantes Modell für die Prinzessin von Wales, das wäre ein bisschen ihr Traum. „Oder ein Hut für Lady Gaga“, ergänzt sie schnell und lacht. „Oder am besten beides”.