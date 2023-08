Wie ein Starfotograf ein touristisches Hilfsprojekt in Kambodscha schuf

Share this with email

Frisch und kühl fühlt sich die Tropenluft unter den Palmen an. Der Duft von Gras und süßen Blüten mischt sich mit dem des ersten Tees auf dem Balkon der Gästevilla. Bunte Schatten kleiner Vögel huschen durch die dichten Zweige, durch die man auch das Spa-Gebäude und das Restaurant erkennen kann. Bis zum Frühstück ist noch Zeit, in diesem wunderbaren Augenblick zu schwelgen. Es ist ein Morgen wie aus einem Bilderbuch.

1 / 2 Drei Restaurants stehen den Gästen des Resorts für den kulinarischen Genuss zur Verfügung. Foto: Carsten Heinke

2 / 2 Die junge Chefköchin Mariya Un Noun gilt als „Stern-Anwärterin“. Foto: Carsten Heinke





Ort des Geschehens ist das Smiling Gecko Farmhouse, etwa anderthalb Autostunden vom Flughafen Phnom Penh entfernt. Ein Dutzend Bungalows im Khmer-Stil mit je zwei komfortablen Zimmern, zehn nagelneue Luxussuiten, Wellness, Pool sowie drei Restaurants, in denen die junge Chefköchin Mariya Un Noun für unerwartete Genüsse sorgt. Das in den Slums der Hauptstadt aufgewachsene Naturtalent kocht weltweit mit den Stars der Haute Cuisine und gilt inzwischen selbst als „Stern-Anwärterin“.

Vom Rucksack-Hostel zur Hotel-Anlage

Ihren Anfang nahm die schmucke, parkartige Anlage als Rucksack-Hostel mit fünf Hütten. Heute zählt sie zu Kambodschas prominentesten Hoteladressen. Doch ihr Unterschied zu anderen „schönen Resorts“ ist enorm. Denn das Smiling Gecko Farmhouse gehört einer gemeinnützigen Stiftung und liegt inmitten eines Campus, der unter anderem von Ackerbau und Tierzucht lebt. Als Gast muss man das unbedingt gesehen haben!

1 / 4 Die Wohlfühloase des Smiling Gecko Farmhouse ist zweifellos die paradiesische Poolanlage. Foto: Carsten Heinke

2 / 4 Bei der Unterbringung können Gäste zwischen normalen Zimmern und Luxussuiten wählen. Foto: Carsten Heinke

3 / 4 Die Räumlichkeiten sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Foto: Carsten Heinke

4 / 4 Auch Wellness-Angebote stehen den Gästen zur Verfügung. Foto: Carsten Heinke









So plötzlich wie er anfing, endete der kurze Tropenschauer. Bauern und Gärtner setzen ihre Arbeit fort. Nun „regnet“ es nur noch von Palmen- und Bananenblättern in die großen Auffangbecken. Hannes Schmid ist dankbar für das kostenlose frische Nass. „Was wir davon sammeln können, müssen wir nicht aus 180 Meter Tiefe pumpen. Allein die Fischzucht läuft fast nur mit Regenwasser“, sagt der drahtige Mann im schwarzen Team-Shirt mit alemannischem Akzent.

Der Schweizer mit dem Lausbub-Lächeln lebt überwiegend in der kambodschanischen Provinz Kampong Chhnang. 2014 stellte er dort für rund 100 notleidende Menschen ein ganzheitliches Hilfsprojekt zur Selbstversorgung auf die Beine, machte es zur Stiftung und nannte diese frei nach einem Tier, das nach seiner Ansicht selbst im Kampf ums Überleben lächelt: Smiling Gecko.

Hannes Schmid (r.) kümmert sich auch um die kleinsten Bewohner des „Smiling Gecko Campus“, hier mit Sören Hartmann von der DER Touristik Foundation. Foto: Carsten Heinke

Inzwischen ist der ebenso benannte Campus ein regelrechtes Musterdorf mit Arbeit für 285 Angestellte und 70 Auszubildende. Innerhalb weniger Jahre wuchs seine Fläche von neun auf 150 Hektar. Tausende Familien im ganzen Umland profitieren direkt oder indirekt von ihm, denn die ansässige Bevölkerung wurde von Beginn an einbezogen.

Regelmäßig werden Lebensmittel an Bedürftige verschenkt. Während und noch lange nach der Covid-Pandemie, als Absatzmöglichkeiten fehlten, waren es viele Tonnen. Nach den Spenden, die noch immer auch für die Stiftung selber lebenswichtig sind, stellt Landwirtschaft die Haupteinnahmequelle dar. Darum zeigt Hannes Schmid gern seinen Gästen Felder, Gärten, Weiden, Ställe oder – wie jetzt – den Teich, wo Nilbuntbarsche aufgezogen und gemästet werden.

1 / 4 Neben dem kleinen Hotelresort wird am „Smiling Gecko Campus“ viel Wert auf Selbstversorgung gelegt. Foto: Carsten Heinke

2 / 4 In den Aufzuchtbecken werden Nilbuntbarsche aufgezogen und gemästet. Foto: Carsten Heinke

3 / 4 Insgesamt arbeiten 285 Angestellte und 70 Auszubildende in der Anlage, die mittlerweile 150 Hektar groß ist. Foto: Carsten Heinke

4 / 4 Auch Rindfleisch wird am „Smiling Gecko Campus“ produziert. Foto: Carsten Heinke









Der Schwimmsteg schwankt. Doch flink und sportlich eilt der 76-Jährige darüber. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Mit Sachverstand und Stolz blickt er auf das Geplätscher unter sich. Dort in den Aufzuchtbecken tummeln sich zigtausend gutgenährte „Nilos“, wie Hannes Schmid die roten Fische nennt. „Rund 20 Tonnen davon produzieren wir pro Jahr“, sagt er. Und dazu kommen Rind- und Hühnerfleisch, Eier, Milch und Käse, Reis und anderes Getreide, Obst, Gemüse, Kräuter sowie neuerdings Vanille.

Erst später erfuhr ich, dass ich die erste Herztransplantation der Welt dokumentiert hatte. Hannes Schmid

Wer ihn so in seinem Element erlebt, könnte daran zweifeln, dass sich Hannes Schmid erst seit neun Jahren wieder mit Agrarwirtschaft befasst. Tatsächlich wuchs er in ländlichen Verhältnissen auf, war als Kind ein „Geißenpeter“, wie er selber sagt – ein Junge, der die Ziegen hütet. Die meiste Lebenszeit verbrachte er jedoch als Künstler – und schrieb dabei Geschichte. Stets waren es der Zufall und die Neugierde auf Unbekanntes, die ihn dabei lenkten.

Seine Fotografenkarriere begann der gelernte Elektriker 1967 mit einem Blinddate. Gerade frisch nach Kapstadt ausgewandert, lud man ihn ein, eine Operation im Groote Schur Hospital zu fotografieren. Da er kaum Englisch konnte, verstand er nicht, worum es ging. „Erst später erfuhr ich, dass ich die erste Herztransplantation der Welt dokumentiert hatte“, so Hannes Schmid.

Nach vier Jahren in Afrika ging er nach Sumatra, wo er in einer Reha-Station für Orang-Utans arbeitete. Dann zog er zu den damals noch Menschenfleisch essenden Dani-Steinzeitmenschen nach Neuguinea, lebte unter gefährlichsten Bedingungen bei ihnen und dokumentierte das.

Fotograf der großen Stars

Diese Erfahrungen waren sein Ticket in die Welt der Rock- und Popstars. In acht Jahren fotografierte er 257 Bands und Sänger – darunter Status Quo, The Rolling Stones, AC/DC, Kraftwerk, ABBA, Bob Marley, Nina Hagen. In den 1990er-Jahren setzte Schmid mit seinen Werken auch Meilensteine in der Mode- und Werbefotografie, insbesondere mit seinen Marlboro-Cowboys, aber auch mit Designermode am Mount Everest und Rennwagen im Swimmingpool.

Wer aber brachte diesen kreativen, ewig umtriebigen Abenteurer dazu, sein ganzes Leben umzukrempeln, um sich für Bedürftige zu engagieren? Es war Khat Thim Waew, ein kleines Mädchen aus Kambodscha. „Es saß am Straßenrand auf einer Brücke. Als ich ihm Geld gab, sah ich: Sein Gesicht und Körper waren komplett von Brandnarben entstellt“, schildert Hannes Schmid das sehr berührende Erlebnis.

Bereits als Baby hatte man das Kind mit Säure übergossen. Die eigene Mutter verkaufte es an ein Bettelsyndikat. Durchaus kein Einzelfall, wie Schmid sehr bald erfuhr. Er kaufte Khat frei und übergab sie einem Waisenhaus. Dort hörte er von vielen ähnlich traurigen Schicksalen: „Die schlimmsten fand ich auf einer Müllhalde am Stadtrand von Phnom Penh. Die Menschen dort leben im Abfall und vom Abfall.“ Um ihre Situation zu begreifen und sie dokumentieren zu können, blieb er bei ihnen und teilte schließlich ihren Alltag für ein ganzes Jahr.

1 / 3 Die Kinder bekommen in der Speisehalle „täglich zwei Mahlzeiten und können dabei essen, soviel sie wollen“, so Hannes Schmid. Foto: Carsten Heinke

2 / 3 Der 2017 eröffnete Schul- und Kitakomplex ist das Herzstück des gesamten Campus. Foto: Carsten Heinke

3 / 3 Derzeit lernen und spielen hier knapp 400 Kinder. Foto: Carsten Heinke







Die meisten Deponiebewohner waren ehemalige Bauern, die wegen Schulden ihr Land an Banken oder Staat verloren oder keine Mittel hatten, es zu bestellen. „So fragte ich, wer denn Verwandte hätte, die noch Land besäßen und Unterstützung bräuchten – bis wir welche fanden.“ So zogen der bereits knapp 70-Jährige und etwa 100 Leute von der Müllhalde aufs Land. Knapp 70 Kilometer nordöstlich von Phnom Penh siedelten sie sich an, um Landwirtschaft zu betreiben. „Wir hatten weder passendes Saatgut noch geeignete Tiere. Am Anfang ging fast alles gründlich in die Hose. Doch wir lernten aus den Fehlern“, erzählt der Schweizer.

Um den Genpool unserer Schweine aufzufrischen, schmuggelte ich frisches Ebersperma aus der Schweiz. Hannes Schmid

Nach Beratung durch Experten von der Uni Zürich ging es von vorne los. „Mit Hühnern, die wir mit unseren kreuzen konnten, und den richtigen Sämereien und Setzlingen. Um den Genpool unserer Schweine aufzufrischen, schmuggelte ich frisches Ebersperma aus der Schweiz – abgefüllt in 20 Bodylotionflaschen, verpackt im Reisekoffer, eisgekühlt“, berichtet Schmid. Es klappte. Nach drei Generationen hatte man gesunde Schweine.

Parallel zu Ackerbau und Tierzucht sorgte Smiling Gecko von Beginn an für die Bildung der Kinder und Ausbildung der Jugendlichen. Der 2017 eröffnete Schul- und Kitakomplex wurde zum Herzstück des gesamten Campus. Aus anfänglichen Provisorien entwickelte sich ein Erfolgsprojekt, das internationale Anerkennung findet und demnächst sogar erweitert wird, durch eine Fachhochschule. Inzwischen ist man sich auch in Phnom Penh darüber klar, dass hier etwas Besonderes passiert. „Minister, die privat hier waren, zeigten sich erstaunt, wie höflich und gebildet unsere Kinder sind“, berichtet Hannes Schmid mit väterlichem Stolz.

„Hello, Mister Hannes!“, ruft ein kleines Mädchen, das mit seinen Klassenkameraden und der Lehrerin im Gänsemarsch über das Schulgelände läuft. Auch ein Junge ruft und alle winken. Derzeit lernen und spielen hier knapp 400 Kinder. Mehr als 1.000 sollen es in naher Zukunft sein. „Bis zur ersten Klasse gilt das pädagogische Konzept von Montessori, das heißt soziales Lernen und die Förderung individueller Begabungen stehen im Vordergrund“, erläutert Schmid. Auch Duschen vor dem Unterricht und frisch gewaschene Kleidung gehören zum Tagesablauf. Das Allerwichtigste jedoch sei für die Kinder: „Sie bekommen hier täglich zwei Mahlzeiten und können dabei essen, soviel sie wollen.“