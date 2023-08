Wie DNA-Tests beim Aufdecken lang gehüteter Familiengeheimnisse helfen

Wer auf der Spur seiner Ahnen ist, musste bis vor wenigen Jahren noch in amtlichen Dokumenten forschen. Doch nun können DNA-Tests Licht in ungeklärte Verwandtschaftsverhältnisse bringen.

Vor etwa 15 Jahren hörte Tobias Kemper zum ersten Mal von dem Gerücht. Die fünfte und letzte Frau seines schon lange verstorbenen Großvaters erwähnte beiläufig, ihr Mann sei in Wahrheit der Sohn eines Unbekannten gewesen. Sie kannte aber weder den Namen des angeblichen Vorfahren, noch konnte sie Hinweise liefern, um das Geheimnis zu lüften.

Kemper ist passionierter Familienforscher, Mitglied in mehreren Genealogen-Verbänden und kann seine Ahnentafel in vielen Linien bis ins 17. Jahrhundert verfolgen. So dachte er jedenfalls.

Über die eigenen Möglichkeiten hinaus

Nachdem er von dem Gerücht über seinen Großvater erfahren hatte, begann er zu recherchieren – und fand heraus, dass seine Urgroßmutter seinen Großvater nur vier Wochen nach ihrer Hochzeit im saarländischen Herrensohr geboren hatte. Kemper ermittelte, dass sein offizieller Urgroßvater zur Zeit der Zeugung als Soldat in Lothringen stationiert war und einen möglichen Heimaturlaub – den damaligen Konventionen entsprechend – kaum im Saarland bei einer Freundin verbracht haben dürfte, da er selbst aus dem Hunsrück stammte.

Aber Kemper konnte weder bestätigen, dass sein Großvater tatsächlich nicht der Sohn seines vorgeblichen Urgroßvaters war, noch fand er Hinweise auf die Identität eines anderen Vorfahren. An diesem Punkt kam seine Recherche an ein Ende. Doch inzwischen bietet sich die Möglichkeit, Einblicke in die Familiengeschichte zu erlangen, die sich nicht in amtlichen Aufzeichnungen finden lassen – sondern in unserem Erbgut. So werben zahlreiche Anbieter damit, mittels DNA-Analyse unbekannte Verwandtschaftsverhältnisse aufzudecken.

Das Rätsel um die Gebrüder Speicher

Bei einer US-Firma bestellte Tobias Kemper ein Set zur Analyse seines Genoms. Das Päckchen enthielt sterile Wattestäbchen und Röhrchen, mit denen er Proben seiner Mundschleimhaut nahm und zurücksandte. Nach einigen Wochen erhielt er die ersten Ergebnisse sowie die Namen samt Kontaktdaten von mehr als 100 Personen. Bei all diesen Menschen hatte der Vergleich der DNA-Profile ergeben, dass bestimmte Teile des Erbguts exakt dem von Kemper entsprechen – ein Hinweis auf gemeinsame Vorfahren. Anschließend ließ Kemper seine DNA auch von anderen Unternehmen analysieren und übermittelte sein Profil zudem an eine internationale Datenbank. Die Gesamtzahl der Übereinstimmungen lag nun schon bei über 1.000.

Ein DNA-Test liefert unbestechliche Ergebnisse, auch in Bezug auf sogenannte Kuckuckskinder.

So kam der Familienforscher seinem Urgroßvater auf die Spur. Einige DNA-Treffer konnten mehreren Personen in verschiedenen US-Bundesstaaten zugeordnet werden, deren deutsche Vorfahren aus dem Saarland stammten. Allerdings konnte Kemper sie nicht mit seinen eigenen Ahnen in der Region in Verbindung bringen. Er untersuchte deshalb das Verhältnis dieser Amerikaner untereinander und stellte fest: Alle waren auf irgendeine Weise mit einer Familie Speicher verwandt – ein Name, der nirgendwo in den vielen Verästelungen von Kempers Ahnentafel verzeichnet war.

Doch dann fand er eine Verbindung zu seiner eigenen Familiengeschichte: Im Jahr 1907, als sein Großvater in Herrensohr geboren wurde, lebten in eben jenem Ort sechs Brüder der Familie Speicher im Alter zwischen 20 und 40. Damit lag eine höchst plausible Erklärung nahe für die DNA-Übereinstimmung zwischen Kemper und seinen Verwandten in den USA: Einer der Speicher-Brüder war offenbar sein wahrer Urgroßvater.

Einzigartiger Herkunftsnachweis

Ein DNA-Test liefert unbestechliche Ergebnisse, auch in Bezug auf sogenannte Kuckuckskinder: Das in jedem Zellkern gespeicherte Erbgut – die unverwechselbare Abfolge von chemischen Substanzen, die den Bauplan jeden Menschen darstellt – wird präzise analysiert. Der weitaus größte Teil des Erbguts ist bei allen Menschen gleich. Die vergleichsweise wenigen Unterschiede machen jedoch die gesamte genetische Vielfalt der Menschheit aus.

Will etwa ein Kriminalbiologe herausfinden, ob ein Blutstropfen von einer Verdächtigen stammt, muss er nur bestimmte DNA-Abschnitte aus der vorhandenen Spur sowie aus der Mundschleimhaut oder dem Haar der Frau vergleichen. Stimmt die Länge von zehn bis 20 solcher Abschnitte überein, stammen sie mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit von derselben Person. Ähnlich funktioniert ein Vaterschaftstest.

Beim weltgrößten Anbieter Ancestry sind die Datensätze von mehr als 18 Millionen Menschen gespeichert.

Denn jeder Mensch erhält seine DNA, abgesehen von einem winzigen Anteil Mutationen, jeweils zur Hälfte von Vater und Mutter. Sie geben jedem Kind eine zufällige Mischung ihrer eigenen Erbanlagen weiter. Deshalb ist die DNA von Geschwistern nicht identisch, obwohl sie von denselben Eltern abstammen. Im Mittel besitzen sie zu 50 Prozent exakt gleiche DNA. Mit den Großeltern dagegen stimmt die DNA zu je einem Viertel überein, ebenso mit Tanten und Onkeln – im Durchschnitt. So lässt sich für jeden noch so entfernten Verwandten berechnen, zu wie viel Prozent dessen Erbgut im Durchschnitt mit dem eigenen identisch ist.

Angenommen, eine Frau, die sich für ihren Stammbaum interessiert, möchte mehr über die Nachkommen ihres Urgroßonkels herausfinden, der einst in eine Hunderte Kilometer entfernte Kleinstadt zog. In einem sozialen Netzwerk findet sie einen Gleichaltrigen, der den Nachnamen ihres Urgroßonkels trägt und in ebendieser Kleinstadt lebt. Er willigt ein, seine DNA untersuchen zu lassen, und es stellt sich heraus, dass sie mit jener der Frau zu 0,7 Prozent identisch ist, was etwa dem Durchschnittswert für einen Cousin dritten Grades entspricht. Der Familienforscherin ist es gelungen, ihrem Stammbaum einen Zweig hinzuzufügen.

Vom Ururenkel der Großtante

Noch ergiebiger können Datenbanken wie jene sein, in die Tobias Kemper seine entschlüsselte DNA eingespeist hat: Sie liefern auf einen Klick weltweite Ergebnisse. Allerdings lassen Treffer meist mehrere Lesarten zu. So kann ein Anteil von gut 0,7 Prozent gleicher DNA mit einer beliebigen Person auf einen Urenkel einer Urgroßtante ebenso hinweisen wie auf einen Ururenkel einer Großtante. Zudem schwanken die tatsächlichen gemeinsamen Anteile so stark, dass es sich im gleichen Fall auch um eine Verwandtschaftsbeziehung handeln mag, die mehrere Schritte näher oder weiter entfernt ist.

Dass Kemper ausgerechnet in den USA auf zuvor unbekannte Verwandte stieß, ist kein Zufall. Zum einen ist vielen Amerikanern Datenschutz weniger wichtig als Europäern; sie haben keine Bedenken, kommerzielle Anbieter ihr Genom analysieren zu lassen und die Ergebnisse online zu stellen. Beim weltgrößten Anbieter Ancestry sind beispielsweise die Datensätze von mehr als 18 Millionen Menschen gespeichert. Zum anderen wissen viele der über 330 Millionen US-Amerikaner gerade einmal, wann und aus welchem Land ihre Vorfahren einst einwanderten. Für sie ist es einfacher, einen DNA-Test zu machen und die Treffer auszuwerten, als nach Europa zu reisen und dort Kirchenbücher zu wälzen.

Mit König Menes aus dem Alten Ägypten verwandt

Allerdings sind die Prozentangaben, aus denen sich die möglichen Verwandtschaftsverhältnisse errechnen lassen, immer nur Näherungswerte. Tatsächlich kann es sein, dass ein Enkel von seinem Großvater väterlicherseits statt der durchschnittlich wahrscheinlichen 25 Prozent nur knapp 18 Prozent der DNA geerbt hat, von der Großmutter dagegen gut 32 Prozent. Mit jeder weiteren Generation oder Seitenlinie, die ein Verwandtschaftsforscher erfassen möchte, nimmt diese Ungenauigkeit zu.

Da sich die Zahl der Vorfahren theoretisch mit jeder Generation verdoppelt, müsste ein Familienforscher zudem für eine Zeitspanne, die ungefähr 15 Generationen bis in das Jahr 1600 zurückreicht, die Übersicht über 32.768 Stammbaumeinträge behalten. Das ist nicht nur höchst aufwendig, die DNA wäre hierfür auch nutzlos. Denn das Erbgut enthält etwa 30.000 Gene. Mehrere Tausend Ahnen dürften ihrem heutigen Nachfahren also nicht einen einzigen Abschnitt ihres Genoms hinterlassen haben.

Auch aus einem anderen Grund bekommt die Vorstellung von Verwandtschaft zwischen Menschen über derartige zeitliche Entfernungen einen ganz anderen Sinn. Mathematiker haben mithilfe komplexer Computermodelle berechnet, dass alle Menschen, die vor etwa 5.000 Jahren lebten und deren Linie nicht ausgestorben ist, Vorfahr der kompletten heutigen Weltbevölkerung sind. Dies gilt allerdings nicht für isolierte Populationen wie beispielsweise die indigenen Völker Amerikas, aber auch die Bewohner entlegener Alpendörfer. Wessen Vorfahren vorwiegend in Eurasien lebten, der kann dagegen ruhigen Gewissens davon ausgehen, mit dem altägyptischen König Menes verwandt zu sein. Bloß zum Angeben taugt dieses Wissen leider nicht – alle anderen sind es ja auch.