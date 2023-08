Wie Arbeitnehmer die richtige Balance im Urlaub finden

Share this with email

Eigentlich sollte der eigene Urlaub der Entspannung dienen, doch spätestens seit das Smartphone seinen weltweiten Siegeszug angetreten hat, sind die Firmenmails oder der Microsoft-Teams-Chat oft nur einen Fingerwisch entfernt. So tappen immer mehr Arbeitnehmer in die Falle und arbeiten - mehr oder weniger - auch im Urlaub. Dahinter steckt ein psychologisches Phänomen.



Quentin Zyss arbeitet seit zehn Jahren als Psychologe und Berater und ist seit Juni 2023 stellvertretender Direktor des Beratungsunternehmens Ekilibre in Paris, welches Firmen in aller Welt dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig das Wohlbefinden des Teams nicht aus dem Auge zu verlieren. Zyss beschäftigt sich auch mit dem Phänomen, dass es Arbeitnehmern zunehmend schwerer fällt, sich selbst im Urlaub von der eigenen Arbeit abzukoppeln.

„Fear of missing out“

„Es ist ein relativ neues Problem im Hinblick darauf, dass es erst in den letzten 30 bis 40 Jahren aufgekommen ist“, so Zyss, für den die Entwicklung stark mit der immer stärkeren Vernetzung in der Arbeitswelt zusammenhängt, zunächst durch das Telefon, dann durch das Internet und mittlerweile über das Smartphone. Entsprechend habe sich das Phänomen in letzter Zeit enorm verstärkt.

Aus den neuen technischen Möglichkeiten sei das Konzept „Fear of missing out“ entstanden, also die Angst etwas zu verpassen. „Es ist ein recht neues Konzept aus den frühen 2000er-Jahren. Und es hängt eng mit sozialen Netzwerken zusammen“, so Zyss. „Es beschreibt die Idee, dass man auf seinem Computer oder Telefon sieht, dass andere Menschen etwas tun. Und das verursacht Ängste und das Gefühl, selbst etwas zu verpassen. Dies ist vergleichbar mit der Angst vor sozialer Ausgrenzung, die es offensichtlich schon lange vor den sozialen Medien gab.“ Durch selbige seien die Menschen nun aber zu jeder Tageszeit dem ausgesetzt, was sie verpassen, so Zyss.

Durch firmeninterne Messaging-Dienste wie Slack wandert die Unternehmenskommunikation schnell auch im Urlaub auf das Privathandy. Foto: Shutterstock

Wie Slack und Teams das Berufsleben verändern

Auch im Berufsleben gewinnen Instant-Messaging-Dienste wie Slack und Teams zunehmend an Bedeutung, wodurch Arbeitnehmer von überall mit der firmeninternen Kommunikation verknüpft sind. „Sie sind faktisch der Social-Media-Anbieter der Firmen“, beschreibt Zyss die neuen Angebote. „Das ist definitiv ein Problem“.

Auch das Europäische Parlament hat die Problematik bereits seit Anfang 2021 auf dem Schirm und sieht einerseits die Chancen solcher digitaler Tools, mit welchen interne Aufgaben besser organisiert und koordiniert werden können, gleichzeitig aber auch die Risiken einer Kultur der ständigen Erreichbarkeit.

Zusätzlich verschärft hatte sich das Problem zudem noch durch die Corona-Krise und das damit verbundene Arbeiten im Homeoffice. Konkret fordert das Europäische Parlament ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Damit sollten Arbeitnehmer davor geschützt werden, außerhalb ihrer offiziellen Arbeitszeit erreichbar sein zu müssen, wie es auf der Internetseite des Europäischen Parlaments heißt. Seit 2021 gibt es zu dem Vorhaben allerdings keine Neuigkeiten.

Kontrollieren Sie die Technologie oder kontrolliert die Technologie Sie? Quentin Zyss Psychologe und Berater

Aber auch unabhängig von einer EU-Regel können Arbeitnehmer die Initiative ergreifen. „Technologie ist nur ein Werkzeug. Kontrollieren Sie die Technologie oder kontrolliert die Technologie Sie? Ist es Ihre freie Wahl, ihr Telefon zu nehmen, um die E-Mails oder Slack zu checken? Oder tun Sie es, weil Sie denken, Sie hätten keine Wahl oder weil Sie Ängste haben, etwas zu verpassen?“, fragt Zyss. Er unterstreicht auch, dass das komplette Abkoppeln vom Job nicht zwangsläufig die beste Lösung für jeden ist.

„Eine Option ist, alle Benachrichtigungen zu deaktivieren. Das gibt dem Nutzer eine gewisse Kontrolle. Es erlaubt einem, sich nur mit der Arbeit zu beschäftigen, wenn man sich auch aktiv dazu entschlossen hat“, so Zyss. Eine strikte „Null Toleranz“-Herangehensweise sei bei vielen Arbeitnehmern nicht unbedingt zielführend. Wer im Urlaub das Bedürfnis habe, zwischendurch die Mails zu checken, solle sich an jedem Urlaubstag einen festabgesteckten Zeitraum dafür genehmigen, beispielsweise immer um 19 Uhr für eine halbe Stunde.

Aus der Komfortzone ausbrechen

Wer voll umfänglich abschalten will, sollte nicht komplett planlos in den Urlaub starten. „Der beste Weg, nicht über die Arbeit nachzudenken, ist ganz einfach über etwas anderes nachzudenken“, fasst Zyss zusammen. Wer sich im Urlaub aktiv mit Hobbys, Familie und Freunden beschäftigt, kommt naturgemäß gar nicht so schnell in Arbeitsversuchung.

Ebenfalls hilfreich kann es sein, Gewohnheiten im Urlaub zu durchbrechen. Perfekt durchorganisierte Planungssüchtige sollten mit ein bis zwei völligen Entspannungstagen aus ihrer Komfortzone ausbrechen und wer seinen Urlaub normalerweise mit Relaxen verbringt, sollte ein bis zwei perfekt durchgeplante Tage integrieren. „Das hilft, in einen besseren Rhythmus zu gelangen“, erklärt Quentin Zyss.

Trotz aller Tipps stellt aber auch er klar, dass es manchmal professionelle Hilfe braucht. Wenn das Verhalten obzessiv wird, sollten Betroffene mit einem Psychologen sprechen, um wieder ohne den Druck der ständigen Erreichbarkeit im Urlaub entspannen zu können.