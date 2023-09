Wenn Stars in London auftischen

Wer kein Ticket für Ed Sheerans Herbsttour ergattern konnte, hat in der britischen Hauptstadt dennoch die Möglichkeit, ihm nahe zu sein. Der Musiker führt ein kleines Restaurant in Notting Hill. Doch er ist nicht der einzige Star, der sich mit der Gastronomie ein Zubrot verdient.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wenn man das Lokal mit der sattgrünen Fassade zum ersten Mal besucht, läuft man gerne daran vorbei. Vielleicht, weil man etwas Größeres sucht; etwas Markantes, Unübersehbares, etwas, das einen Hinweis auf den berühmten Besitzer geben könnte. Aber die Aufmachung ist schlicht; der Name Bertie Blossom fast ein wenig versteckt. Nichts deutet darauf hin, dass das Pub mit den kleinen Tischchen vor der Tür und einladendem Duft, der in die Portobello Road strömt, dem britischen Musiker Ed Sheeran gehört.

Ed Sheerans Lokal Bertie Blossom in Notting Hill. Foto: Anna Maria Bauer

Der Weltstar eröffnete das Lokal nur unweit seiner Londoner Wohnung im Sommer 2019; seitdem (mit Ausnahme einer kurzen Covid-bedingten Unterbrechung) werden Gästen auf zwei Etagen feine Pub-Speisen geboten: gegrillter Lachs mit Teriyaki-Sauce, Steak mit handgeschnitzten Pommes oder auch Apple Crumble.

Beeindruckend lang ist die Getränkekarte; stolz werden handverlesene Champagnerflaschen angepriesen, Weine aus Frankreich, Italien und Kalifornien; klassische wie kreative Cocktails. „Es gibt wirklich tolle Biere und gute Sachen auf der Speisekarte — im Grunde das, was ich mir in einer Bar wünschen würde“, meinte er zu „SquareMeals“. Das Licht ist beim Eintreten gedämmt, aus den Lautsprechern ertönt ruhige Popmusik und das Lokal ist an diesem frühen Nachmittag gut gefüllt.

Doch anfangs lief nicht alles glatt. Nachbarn sorgten sich über den Lärm und zunächst durfte Alkohol nur an Kunden verkauft werden, die in dem Lokal auch etwas essen würden, berichtete die „Daily Mail“. Im November 2019 wurde dann aber ein Antrag vom Royal Borough of Kensington and Chelsea genehmigt, der es erlaubt, Getränke auszuschenken, sobald die Gäste sitzen; kein Verzehr von Speisen notwendig. Das Essen ist aber sowieso zu empfehlen: Der Lachs ist weich, die Pommes Frites knusprig und das Sauerteigbrot luftig.

Prominente Mitstreiter

Das nächste Lokal auf der London-Tour gehört einmal mehr einem Musiker. Von Notting Hill geht es mit der Circle Line ins noble Chelsea. Hier, in einer versteckten Seitengasse der Windsor Road, hat Sänger James Blunt mit seiner Frau Sofia die ehemalige Fußballerkneipe The Fox and Pheasant in ein uriges Pub verwandelt.

Britischen Medienberichten zufolge kaufte das Paar das 170 Jahre alte Pub, weil beide es nicht ertragen konnten, dass Bauunternehmer ihre Straße in eine weitere überteuerte Wohnsiedlung verwandelten. Nach einer langwierigen Restaurierung schenkte James im Juli 2018 seine ersten Pints aus. In der Gasse wohnen sie zwar nicht mehr, aber die Anrainer haben die Neueröffnung bestens angenommen.

1 / 5 Das Lokal des Ehepaars Blunt - im Bild: zwei leitende Angestellte - wartet mit liebevollen bis schrägen Details auf. Foto: The Fox and Pheasant

2 / 5 Das Lokal des Ehepaars Blunt wartet mit liebevollen bis schrägen Details auf. Foto: The Fox and Pheasant

3 / 5 Das Lokal des Ehepaars Blunt - im Bild: zwei leitende Angestellte -wartet mit liebevollen bis schrägen Details auf. Foto: The Fox and Pheasant

4 / 5 Das Lokal des Ehepaars Blunt wartet mit liebevollen bis schrägen Details auf. Foto: The Fox and Pheasant

5 / 5 Das Lokal des Ehepaars Blunt wartet mit liebevollen bis schrägen Details auf. Foto: The Fox and Pheasant











Beim Betreten am frühen Abend ist das Lokal so voll, dass man kaum einen Platz findet. Die Lederfauteuils vor den salbeigrünen Wänden sind alle besetzt, eine Gruppe, vielleicht Arbeitskollegen, steht mit Pints an den alten Kamin gelehnt und auf dem länglichen Holztisch im Eck wird Geburtstag gefeiert. Die Einrichtung aus verschiedensten Antiquitätenläden Englands ist gemütlich; die Stimmung leicht. Und zapft James Blunt hier immer noch Bier? „Sicher nicht!“, sagt Manager Toby. „Er ist für die Weinkarte verantwortlich und überlasst das Servieren uns.“ Und ist Inspiration für Cocktailmischungen. „You’re beautiful“ besteht aus Gin, Grapefruit and Holunder.

Zauberhaftes Ambiente

Weiter geht es mit der U-Bahn bis Monument, mit der Overground-Bahn bis Westferry, und dann acht Minuten zu Fuß Richtung Themse, zum The Grapes. Hier stößt man hinter der Bar auf den Original-Gandalf-Stab aus „The Hobbit“ (der erste von insgesamt fünf Stäben mit dem Spitznamen „Öffnende Blume“). Der Lizenzhalter dieses Pubs mit Balkon auf die Themse ist niemand Geringerer als Gandalf-Schauspieler Ian McKellen. Der Schauspieler lebt nur unweit des Lokals und ist montags manchmal Pub-Quiz-Teilnehmer.

Beim Betreten liegt sonores Stimmengewirr in der Luft, in der Ecke wird ein Brettspiel gespielt und vom überdachten Balkon schallt herzhaftes Lachen. Schon Charles Dickens hat sich hier gern aufgehalten, heißt es. Im hinteren Bereich gibt es nicht nur ein Gemälde von ihm, vor einer kleinen Gandalf-Statue mit erhobenem Stab, sondern auch seine gesammelten Werke zum Schmökern.

1 / 3 Im The Grapes geht es etwas uriger zu. Foto: Anna Maria Bauer

2 / 3 Im The Grapes geht es etwas uriger zu. Foto: Anna Maria Bauer

3 / 3 Im The Grapes geht es etwas uriger zu. Foto: Anna Maria Bauer







Opulenz mit Augenzwinkern

Für ein Abschlussgetränk führt der Weg hinauf in den Norden, ins aufstrebende, hippe Kensal Rise. „Ohne reiches Herz ist Reichtum ein hässlicher Bettler“, steht schwarz auf weißem Schild neben der unscheinbaren Tür. Kein Spruch, den man sich an der Eingangstür eines Bankers erwarten würden. Aber Lucien Laviscount spielt ja auch nur den versnobten englischen Bankangestellten Alfie in der Erfolgsserie „Emily in Paris“.

Im echten Leben ist er nicht nur Schauspieler, sondern mit seinem Geschäftspartner Zac Lichman auch Chef von The Wealthy Beggar (Der reiche Bettler), eine nach eigenen Beschreibungen „Five Star Dive Bar“. Dive Bars sind im Allgemeinen unglamouröse Spelunken mit billigen Drinks, die fünf Sterne bringen den noblen Kontrast.

1 / 3 The Wealthy Beggar zählt zu den hippen Adressen von Kensal Rise. Foto: Anna Maria Bauer

2 / 3 The Wealthy Beggar zählt zu den hippen Adressen von Kensal Rise. Foto: Anna Maria Bauer

3 / 3 The Wealthy Beggar zählt zu den hippen Adressen von Kensal Rise. Foto: Anna Maria Bauer







Die Cocktailkarte führt die Gegensätze fort. Beim „Taschendieb“ handelt es sich um Pfirsichlikör mit gespritzter rosa Grapefruit auf Margarita-Basis, „Siegerpferd“ hat leichte Aromen von rohem Rhabarber und geklärten Zitrusfrüchten, die mit Soda aufgefüllt werden. Dazu werden Tacos mit Garnelen und Mango, brutzelndes Chili-Lammkotelett mit Kümmel oder leichte Dim-Sum-Teigtaschen gereicht. Die Einrichtung ist mit großem Ölgemälde, Lustern und schwarzen Ledercouches opulent. Banker Alfie, alias Lucien Laviscount, wird man zwar nicht allzu oft in der Bar antreffen, nichtsdestotrotz hat die Location den Hippness-Faktor eines Lokals, den „Emily“ - wenn einmal in London statt Paris - vielleicht aufsuchen würde.