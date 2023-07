Wenn Barbie Mamas Kleiderschrank erobert

Wer hat Angst vor knalligem Rosa? Offenbar niemand mehr. In diesem Sommer gibt ein Kultspielzeug modisch den Ton an.

„Pink, it's my new obsession. Pink, it's not even a question”, sang Aerosmith-Sänger Steven Tyler vor knapp über 25 Jahren. Nun scheinen auch endlich die Modeschöpfer Knallrosa zu ihrer Lieblingsfarbe erkoren zu haben. Seit im Herbst vergangenen Jahres der erste Trailer des Kinofilms „Barbie“ (Start in Luxemburg: 19. Juli) veröffentlicht wurde, bekennen immer mehr Designer und Fashionistas Mut zu jener Farbe, die bisweilen meist als zu mädchenhaft und unseriös verschrien war.

1 / 9 Flatterhaft: Jumpsuit mit extraweitem Hosenbein von Caroline Biss, um 270 Euro. Foto: Hersteller

2 / 9 Abenteuerlustig: Gummistiefel von Hunter, um 150 Euro. Foto: Hersteller

3 / 9 Aufsehenerregend: Sonnenbrille von Mister Spex, um 250 Euro. Foto: Hersteller

4 / 9 Laufstegphänomen: Die Designer – wie in diesem Fall bei Chanel – lassen sich zurzeit gerne von Barbies markantem Stil inspirieren. Foto: Chanel

5 / 9 Verspielt: Bralette von Love Stories, um 75 Euro. Foto: Hersteller

6 / 9 Einzigartig: Jumpsuit von CKS, um 130 Euro. Foto: Hersteller

7 / 9 Anhänglich: Tasche „Twist PM“ von Louis Vuitton, um 3.700 Euro. Foto: Hersteller

8 / 9 Leichtfüßig: Sandalette von Tamaris um 60 Euro. Foto: Hersteller

9 / 9 Strahlend: Paillettenrock von Pinko, um 265 Euro. Foto: Hersteller



















„Barbiecore“ nennt sich der Trend im Fachjargon, der als Ableger des „Dopamine Dressing“ – dem durch die Krisenmüdigkeit beflügelten Trend zum Tragen von Gute-Laune-Farben - verstanden werden kann. Er geht einher mit auftoupiertem, glänzend-wallendem Haar und verspielten Statement-Accessoires.

Sogar Männer liebäugeln diesen Sommer, wenn nicht mit Pink, dann doch zumindest mit Bonbonfarben wie Mint und Lavendel sowie Prints, die bislang eher der Damenwelt vorbehalten waren.

1 / 5 Hauptdarsteller Ryan Gosling begeisterte bei der London-Premiere in einem monochromen Anzuglook in Mintgrün. Foto: AFP

2 / 5 Bei der Premiere in Los Angeles war der „Ken“-Darsteller von Kopf bis Fuß auf Rosa eingestellt. Foto: AFP

3 / 5 Mintgrün trifft auf cooles Schwarz: Ryan Gosling bei der Premiere in Mexiko-Stadt. Foto: AFP

4 / 5 Verträumt: Hawaiihemd für Ihn von Guess, um 75 Euro. Foto: Hersteller

5 / 5 Zuckersüß: fliederfarbene Bundfaltenhose von H&M Man, um 40 Euro. Foto: Hersteller











So wie Barbie und Ken im Film aus ihrer fröhlich-bunten Plastikwelt ins (fiktive) reale Leben katapultiert werden, so überraschend greift die Markenzeichen-Farbe von Barbara Millicent Roberts – so der volle Name der Spielzeugpuppe, die im Jahr 1959 in den USA ihren Siegeszug rund um die Welt antrat – gerade im (echten) realen Leben um sich.

Legitimiert wird der freimütige Umgang mit der Farbe, die bei aller Auffälligkeit bisher paradoxerweise eher ein Mauerblümchen-Dasein in den Kleiderschränken führte, zum Teil auch durch die hochkarätige Filmbesetzung, mit Hollywoods A-Listern Margot Robbie und Ryan Gosling, sowie Drehbuchautorin und Regisseurin Greta Gerwig. Den Hype dürften sie mit ihren aktuellen Premierenoutfits dann auch weiter befeuern.

1 / 4 Der Barbie-Film färbt mit seiner Obsession für Rosa derzeit auch auf die reale Welt ab, hier zu sehen am Beispiel von Margot Robbie (in Vivienne Westwood) bei der Premiere in London. Foto: AFP

2 / 4 Auch Regisseurin Greta Gerwig präsentiert sich mithilfe von Valentino stilecht in Pink auf dem gleichfarbigen Teppich. Foto: AFP

3 / 4 Barbie kann ausnahmsweise auch Schwarz: Die Schiaparelli-Robe basiert auf einem echten Barbie-Outfit aus den 1960er-Jahren. Foto: AFP

4 / 4 Margot Robbie in Pucci bei der Premiere in Mexiko-Stadt. Foto: AFP









Der Perfektionismus letzterer soll übrigens auch dafür verantwortlich gewesen sein, dass der US-Farbenhersteller für kurze Zeit in Bedrängnis bezüglich seiner Warenbestände kam. „Der Welt ging das Rosa aus“, sagte Greta Gerwig in einem Interview mit der Zeitschrift „Architectural Digest“, weil die gesamten Setkulissen den passenden Anstrich bekommen sollten. Zu viel des Guten ist eben auch nicht immer förderlich. Und so beschränkt man sich im Alltag am besten auf ein paar ausgewählte Hingucker.